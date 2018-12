Aby mówić jak Kanadyjczyk – idiomy (11)

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

W ostatnich artykułach omawiam idiomy, które mają format:

przyimek + rzeczownik

Oto kilka kolejnych takich idiomów:

28. ON PURPOSE

Tym wyrażeniem określamy robienie czegoś specjalnie, z taką właśnie intencją, nieprzypadkowo, np.:

I’m sure she took that book home on purpose. I saw her looking around when she was putting it in her purse.

Jestem pewien, że wzięła tę książkę do domu specjalnie. Widziałem jak się rozglądała kiedy wkładała ją do torebki.

29. BY ACCIDENT

To wyrażenie jest przeciwieństwem poprzedniego – kiedy ktoś coś robi przypadkowo, niespecjalnie, wskutek przypadku czy pomyłki, np.:

I think that kid broke your window by accident. He is a good boy.

Myślę, że ten dzieciak zbił ci okno przypadkowo. To dobry chłopiec.

30. IN PERSON

To idiomatyczne wyrażenie oznacza wykonanie czegoś osobiście, a nie pocztą czy mailem, np.:

You will have to deliver this package in person to be able to meet with the manager.

Będziesz musiał doręczyć tę przesyłkę osobiście aby móc spotkać się z menedżerem.

dr Małgorzata P. Bonikowska

•••

•••

