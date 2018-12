Bardzo ważne! Nowe i stare programy imigracyjne – zmiany, nowe przepisy

Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Sponsorowanie rodziców (i dziadków)

Już wkrótce ogłoszone zostaną szczegóły tego programu. Od 2019 roku (a więc już za parę tygodni) zreformowany program wprowadzony zostanie w życie. Dokładnie nie wiadomo jeszcze kiedy program zostanie otwarty, ale zgodnie z tym, jak było w ubiegłych latach, prowdopodobnie będzie to 2 stycznia 2019 roku, a jeśli nie, to trzeba będzie uważać w styczniu na ogłoszenie otwarcia.

Wtedy to chętni do sponsorowania w tym programie będą mogli “zapisać się” do puli, czyli dać znać, że mają intencję składania podania o sponsorowanie swoich rodziców i/lub dziadków.

Proszę zwrócić uwagę na podkreślone słowo “swoich”. Co to znaczy? Znaczy to, że osoba może sponsorować tylko swoich rodziców i swoich dziadków. Kogo więc nie może sponsorować? Nie może sponsorować rodziców czy dziadków swojego małżonka.

Jeżeli małżonek zamierza sponsorwać swoich rodziców czy dziadków – musi zapisać się sam. Bardzo często spotykam się z pytaniami od osób, które w ubiegłych latach zapisały się do puli wraz z małżonkiem, aby… “zwiększyć dwukrotnie swoje szanse sponsorowania swoich rodziców” myśląc, że jeśli jedno z nich będzie wylosowane, to będzie mogło sponsorować swoich rodziców lub teściów.

Jest to błędne myślenie: sponsorować, powtarzam, można tylko swoich własnych członków rodziny. Po raz pierwszy w tym roku zaproszenia do składania podań sponsorskich rozesłane zostaną do pierwszych 20 tysięcy chętnych do sponsorowania. Czy ten wariant będzie udany, w przeciwieństwie do poprzednich prób udoskonalania – wkrótce się okaże.

Program International Experience Canada

Od 4 grudnia 2018 roku zapisywać się również można do puli w programach Working Holidays, Young Professional i Coop. Największą popularnością cieszą się pierwsze dwie opcje. Losowanie odbędzie się w styczniu (dokładna data losowania jest, oczywiście, nieznana).

Będzie ona podana do publicznej wiadomości zaraz po losowaniu. Rozesłane też zostaną powiadomienia do szczęśliwców, którzy zostaną wybrani z puli. Będą wtedy mogli złożyć podanie o uczestnictwo, a po zaakceptowaniu będą mogli składać podanie o jednoroczne prawo do pracy. Wszystkim zainteresowanym radzę zaznajomić się z warunkami programu.

W ubiegłych latach kontaktowali się ze mną młodzi ludzie, którzy wprawdzie otrzymali zaproszenie do składania podania o prawo do pracy, ale nie byli pewni czy się kwalifikują, ponieważ w przeszłości byli karani. Rzeczywiście wyrok kryminalny może (i najczęściej jest) przeszkodą 8 w uczestnictwie w tym popularnym programie rocznej pracy w Kanadzie. Wprawdzie nie każdy jest zdyskwalifikowany w przedbiegach, ale bardzo dużo osób jest, lub teoretycznie może się ubiegać, ale tylko z odpowiednimi wyjaśnieniami i po przedstawieniu całej dokumentacji sądowej. Warto o wiele wcześniej uzyskać profesjonalną prawną poradę, a nie, jak widzę bardzo często, ubiegać się o uczestnictwo w programie wcale się na niego nie kwalifikując.

Przedłużenia pobytu w Kanadzie dla turystów, studentów oraz pracowników

Przez wiele lat podania o przedłużenie powyższych dokumentów wysyłało się do biura imigracyjnego w Vegreville, w Albercie. Od niedawna biuro w Vegreville zostało zlikwidowane – i teraz powyższe podania wysyłamy do Edmonton.

Radzę dobrze sprawdzić dokąd adresujemy kopertę, ponieważ nie będzie ona przetransferowana z Vegreville do Edmonton, a otrzymamy ją z powrotem. Może to być kosztowna pomyłka, zwłaszcza jeśli nie otrzymamy z powrotem koperty z podaniem na czas i status w Kanadzie przepadnie.

Sponsorowanie żony/męża oraz dzieci

Do tej pory podania o sponsorwanie wysyłało się do Mississaugi, niezależnie czy sponsorowani członkowie rodziny mieszkali w Kanadzie czy poza nią. Od niedawna do Mississaugi wysyłamy tylko podania o sponsorowanie z wewnątrz Kanady (gdy sponsorowana żona czy mąż mieszka z nami w Kanadzie), natomiast jeśli sponsorujemy naszych członków rodziny i mieszkają oni poza Kanadą – takie podania sponsorskie wysyła się do Sydney w Nowej Szkocji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane/ w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Izabela Kowalewska

Od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com