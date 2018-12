“Cukier krzepi”

Cukier trzcinowy w starożytności i średniowieczu

Historia produkcji cukru jest dość długa – miała swój początek w Nowej Gwinei. Już ok. 10.000 lat temu nauczono się tam wyciskać sok z rosnącej dziko trzciny i tym “płynnym cukrem” słodzić potrawy i używać go jako środek medyczny od wielu chorób ż wiadomo, taka słodka dobroć musiała mieć właściwości lecznicze.

Wiedza ta zaczęła się rozprzestrzeniać po większych wyspach Oceanii, zawędrowała przez Polinezję i Filipiny do Chin i Indii. Chińczycy, którzy od niepamiętnych czasów mieli problemy z erekcją, bo świadczą o tym ich własne źródła historyczne, kandyzowali trzcinę cukrową i w tej formie ją spożywali, by być bardziej męskimi. Dużo później znaleźli inne, okrutne sposoby na poprawę wspomnianej sprawności – setki tysięcy słoni i nosorożców zabito, odcinano im rogi, które mielono i dodawano do potraw – nie ma oczywiście żadnych dowodów na skuteczność tej kuracji. W mniemaniu tych ludzi był to poprzednik viagry, faktycznie tylko w ich umysłach. Indiom zawdzięczamy wiedzę o przemianie soku z trzciny na pierwiastek stały, czyli pierwotny cukier, pierwszej próbie rektyfikacji, czyli oczyszczania go z niepotrzebnych innych minerałów, wzbogacania nim smaku pożywienia, na przykład mleka lub produktów mącznych. W Europie jedyną substacją słodzącą potrawy był miód – był niezwykle drogi, bo nie było pasiek, niewiele było plastrów miodu na drzewach, były problemy jak je “ukraść” pszczołom i wydobyć z nich ten słodki płyn. Co prawda jeszcze w roku 327 p.n.e. dotarła do Europy informacja o cukrze po podboju części Indii przez Aleksandra Wielkiego, ale to była tylko wieść, nic więcej.

Trzeba było czekać długi czas, by na terenie Europy, najpierw w Grecji, a potem w Imperium Rzymskim, można było posmakować tego “miodu z trzciny”. Następny podbój Indii, tym razem przez Persów, spowodował rozprzestrzenienie produkcji cukru w Persji, a z niej na sąsiednie tereny w Azji Mniejszej, ale dopiero Arabowie rozprzestrzenili ją po całym Bliskim Wchodzie, Północnej Afryce i Europie. Założono plantacje w Egipcie, Palestynie, Syrii, Hiszpanii, na Cyprze, Krecie i Sycylii. Zaczęto wierzyć w medyczne właściwości tego produktu, więc jego ceny szły jeszcze bardziej w górę, stał się on przysmakiem i “lekiem” władców i bogatej arystokracji. Ta drożyzna powodowała, że w okresie Renesansu w Europie spożywano przeciętnie jedną łyżkę cukru w przeliczeniu na głowę mieszkańca w ciągu roku. W Anglii płacono w roku 1319 równowartość obecnych 100 dolarów za kilogram tego specjału. W owym czasie prawie wyłącznym kupcem od Arabów i sprzedawcą cukru w całej Europie była Wenecja, bo produkcja europejska nie była w stanie w pełni zaspokoić potrzeb – ten monopol też był jednym z powodów tej drożyzny.

Kolonie producentem i dostawcą cukru do Europy

Ceny spadły i cukier zaczął zdobywać szerszą klientelę dzięki Krzysztofowi Kolumbowi. W czasie swej drugiej wyprawy na zachód w roku 1493 wziął ze sobą kilka krzewów trzciny cukrowej, by sprawdzić czy będzie rosła w Hiszpanii. Okazało się, że tak – w jej południowych regionach. Potem sadzono trzcinę na podbitych wyspach Morza Karaibskiego. Był to strzał w dziesiątkę. Warunki pogodowo-glebowe nie tylko na wyspach ale i na innych terenach później podbitych były idealne: było ciepło, dużo słońca, wystarczająco wody i gleba urodzajna, w wielu regionach wyjątkowo urodzajna, bo powulkaniczna ż plantacje trzciny dość szybko rozprzestrzeniły się po prawie wszystkich podbitych krajach Ameryki. W ślad Hiszpanów poszli Portugalczycy, którzy zakładali swe plantacje trzeciny najpierw na Maderze, Azorach, Wyspie św. Tomasza, a potem w Brazylii.

Przy pracy na plantacjach trzciny cukrowej i produkcji cukru zatrudniano zniewolonych dłużników, którzy nie mogli się wypłacić, skazańców, nienawróconych na katolicyzm Żydów, a najwięcej czarnoskórych. Powstał jeden z najbardziej haniebnych procederów – porywanie mieszkańców Afryki, wciskanie ich na karawele i dostarczanie plantatorom. Traktowani byli jak zwierzęta, wielu umierało po drodze z głodu i chorób na przeładowanych statkach, z braku jakiejkolwiek higieny, ale to nie była wielka strata, bo cena tych pracowników była niska, a kolejne dziesiątki karaweli, a później większe statki przywiozły do Ameryk kilka milionów czarnych niewolników do mniej więcej połowy XIX wieku. Plantatorzy i przewoźnicy nie musieli płacić porywaczom pieniędzmi, często była to zapłata w formie cukru wyprodukowanego przez wcześniej porwanych. Do Europy pierwsza przesyłka cukru z Karaibów wyruszyła w roku 1516. Ośrodkami jego produkcji w tym czasie były Barbados i Jamajka, a nieco później Kuba i Brazylia.

Gdy pod koniec XVI wieku Hiszpania , (Portugalia na okres ponad pół wieku przestała istnieć jako niezależne państwo, przejęta przez władców Hiszpanii) przestała być potęgą polityczną, Anglicy i Holendrzy dysponujący wielkimi flotami morskimi powoli przejmowali handel cukrem między koloniami i Europą.

Ogromna większość ludzi wszystkich krajów świata w przeszłości jak i obecnie lubi słodycze, więc podaż nie nadążała za popytem, można było windować ceny, dlatego znowu spożywanie cukru miało miejsce przeważnie tylko na dworach magnatów i arystokratów.

Dość szybko zdecydowano, że taka wspaniałość nie tylko daje radość podniebieniu ale musi leczyć – od tego czasu coraz więcej chorób próbowano leczyć spożywaniem cukru. Z tych powodów cukier przeniesiono z bazarów do aptek jako substancję zastrzeżoną – medyk czy cyrulik musiał polecić to cudowne lekarstwo, by można je było wykupić z aptek. Bywały wypadki, że niektórzy zręcznie udawali jakąś ciężką chorobę by mieć szansę przynajmniej raz w życiu skosztować ten “cudowny” produkt. Biznes cukrowy szalał, jak grzyby po deszczu pojawiały się nowe apteki, niekiedy kilka czy kilkanaście nawet w mniejszych miejscowościach. Championem w tym wyścigu stało się francuskie miasto Montpellier, w którym powstało ponad sto aptek.

Produkcja cukru od czasów Napoleona

Przeogromną rolę w produkcji cukru odegrał Napoleon Bonaparte. Nienawidził Anglików, bo nie mógł dobrać się im do skóry – oni ostatecznie zrobili to jemu pod Waterloo. Ale jeszcze wcześniej, bo w roku 1806, zadekretował blokadę kontynentalną na cukier, którego głównym dostawcą w tym czasie byli oni. Bardzo dokładnie przestrzegano tej blokady w Europie, więc osoby uzależnione od cukru zaczęły szukać nie innego dostawcy, lecz możliwości otrzymowania cukru z jakiego innego materiału podstawowego.

Poszukiwania innych źródeł cukru

Zanim Napoleon wydał edykt o niedopuszczaniu cukru trzcinowego z Anglii znane były badania kilku naukowców odnośnie słodyczy w bulwach kilku płodów okopowych. Zignorowano odkrycia Francuza Oliviera de Serresa, który już w roku 1575 podał informacje, że buraki zawierają w sobie cukier. Prawie dwa wieki później innemu Francuzowi Andreasowi Marggrafowi udało się wyodrębnić cukier znajdujący się w korzeniach wybranych roślin okopowych. Według jego badań burak okazał się najbogatszą w ten składnik rośliną. I tych osiągnięć praktycznie nie wykorzystano.

Czterdzieści lat później do sprawy powrócił uczeń Marggrafa, F.K. Achard, Francuz mieszkający, jak wcześniej jego mistrz, w Prusach. W 1786 roku opracował schemat produkcji cukru z buraków. Zainteresował się tym Fryderyk Wilhelm III, wyłożył pieniądze na dalsze badania, Achard nabył majątek ziemski w obecnych Konarach na Śląsku i tu zbudował pierwszą w świecie cukrownię buraczaną w 1801 roku.

Anglicy broniąc dochodów z handlu cukrem trzcinowym, próbowali odkupić od niego patent, ofiarowali mu fortunę gdyby zechciał zamieszkać w Anglii – na próżno. W tym samym roku zbudowano pierwszą cukrownię w carskiej Rosji. Napoleon znowu przyśpieszył ten proces, bo w roku 1811 wydał dekret o uprawie buraków na terenie obejmującym aż 32.000 hektarów. Dzięki własnej produkcji cukru Francja miała się uniezależnić od kolonii. Aby zwiększyć produkcję Napoleon zwolnił cukrowników od płacenia podatków przez 4 lata. W następnym roku wydał drugi dekret z rozporządzeniem o utworzeniu zakładów naukowych zajmujących się procesem uprawy buraków i tworzenia z nich cukru. Już w 1813 roku w miejscowości Passy powstała pierwsza francuska cukrownia.

Druga szansa produkcji cukru z buraków

Po upadku Napoleona, do Europy znowu zaczął napływać cukier trzcinowy z zamorskich kolonii. Większość cukrowni buraczanych nie wytrzymała presji i prawie wszystkie zamknięto. Wydawało się, że cukier buraczany zniknie z rynku i przejdzie do historii. Jednak metoda wynaleziona przez Acharda cieszyła się dalej dużym zainteresowaniem, po prostu dlatego, że produkcja cukru z buraków cukrowych była prostsza i tańsza od produkcji cukru z trzciny cukrowej.

Powstało wiele nowych cukrowni, a ich cukier powoli zaczął znowu wypierać cukier trzcinowy z rynku, bo burak rośnie w klimacie umiarkowanym, jest mniej kapryśny od trzciny cukrowej pod względem warunków klimatyczno- glebowych, jest bardziej wydajny i prostszy w obróbce przemysłowej. Europa szybko przestawiła się na cukier buraczany, a wojny i najazdy, szczególnie do połowy XIX wieku rozprzestrzeniły ten produkt po całej Europie, a nawet poza nią. Stał się produktem tańszym, osiągalnym dla przedstawicieli wszystkich wartw społecznych, i choć ciągle wielu wierzyło w jego skutki lecznicze, przestał być sprzedawany w aptekach i przeniósł się do sklepów i na targi.

Cukru przez długi czas nie pobierało się łyżeczką z cukiernicy. Był formowany jako kolumienka z zaokrąglonym wierzchem, zwana głową cukru, najczęściej ważąca od dwu do kilkunastu kilogramów. Trzeba było ją lizać, rozbijać młotkiem lub ciąć siekierą, a potem rozdrabniać na małe kawałki. Nawet po opanowaniu rynku przez cukier buraczany, był on ciągle produktem dość drogim. Używano go najczęściej do podsładzania kołaczy, ciastek, robiono z niego cukierki. Nie chodziło tu tylko o oszczędność drogiego produktu, ale w produktach mieszanych nie musiał być rektyfikowany, a w tej formie był tańszy od cukru czystego.

Kraje takie jak Austria, Czechy, Polska, Węgry i Włochy, rozpoczęły własną produkcję. W 1826 została uruchomiona pierwsza w Królestwie Polskim cukrownia w Częstocicach. Jej założycielem był Henryk Łubieński, którego uznano za jednego z polskich pionierów w przemyśle cukrowym. Kolejnym etapem było przeniesienie metody produkcji cukru buraczanego do amerykańskich kolonii. I tak w 1838 roku powstała pierwsza cukrownia buraczana w Ameryce Północnej.

W międzyczasie zaczęto krzyżować buraki tak, aby uzyskać lepszą wydajność. Od około 1850 roku produkcja cukru w Europie centralnej na tyle się poprawiła, że zaczęła zagrażać produkcji cukru z trzciny. Wstrząsnęło to ekonomią kolonii; szczególnie ucierpiały z tego powodu Antyle i Brazylia. Okazało się, że w Europie można produkować cukier taniej. Od końca XIX wieku kraje o klimacie umiarkowanym w Europie mogły sobie same zapewnić cukier niezbędny dla własnej konsumpcji.

W drugiej połowie XIX wieku cukier przestał być rarytasem i stał się artykułem codziennego użytku we wszystkich klasach społecznych. W 1880 produkcja cukru buraczanego przekroczyła po raz pierwszy światową produkcję cukru trzcinowego. W roku 1900 produkcja roczna cukru na świecie osiągnęła 11 milionów ton, z czego cukier buraczany stanowił około 50%.

Dziś cukier jest jednym z najczęściej konsumowanych produktów spożywczych nie tylko wprost, ale przede wszystkm w ogromnej większości produktów żywnościowych, które się nim podsładza, i jest jednym z najtańszych. Na początku XX wieku liczba ta wzrosła do 8 milionów ton w skali światowej. W połowie lat 70-tych roczna produkcja tego słodkiego przysmaku wyniosła aż 80 milionów ton. Dziś na półki sklepów świata trafia już ponad 100 milionów ton cukru w roku.

Cukier w Polsce w czasach międzywojennych

Do Polski szał cukrzany dotarł na dobre dopiero w okresie międzywojennym. Niestety był on ciągle dość drogim produktem. Choć Polska stała się i została uznana przez większość krajów Europy za kraj wolny i samoistny, to dla niektórych z nich jej istnienie było niepożądane. Na początku byliśmy krajem bardzo biednym i trzeba było od nowa rozkręcić produkcję wszelkich dóbr. Nasi bliżsi i dalsi sąsiedzi też ucierpieli w czasie pierwszej wojny światowej, ale szybko pozbierali się ekonomicznie, co było dużo dłuższym procesem w Polsce. Nie było oficjalnej blokady Polski, ale jakaś cicha zmowa, by Polsce nie pomagać, gdyż spodziewano się, że państwo to padnie. By uzyskać kredyty, trzeba było oddawać kopalnie i zakłady przemysłowe w obce ręce i godzić się na bardzo niekorzystne transacje handlowe. Poza tym trzeba było obłożyć akcyzą, czyli dodatkowym podatkiem państwowym wiele polskich produktów nie tylko luksusowych, ale i codziennego użytku, by kraj mógł funkcjonować. A więc poza alkoholem podatek ten obejmował oleje mineralne, drożdże, kwas octowy, energię elektryczną i cukier.

Cukier przynosił państwu najwięcej pieniędzy, bo aż 37 złotych ze 100 kilogramów tego produktu – tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej wzmacniało to budżet państwa aż o 6 procent, czyli o ponad 120 milionów złotych. I tak za kilogram cukru w 1928 roku płacono 1,56, złotych, czyli 15 obecnych złotych. By mieć wyobrażenie jaka to była drożyzna w tym czasie przypomnę, że dobrze zarabiający urzędnik, po stabilizacji polskiego złotego, za pensję miesięczną 300 złotych mógł kupić tylko 200 kg cukru, podczas gdy obecnie nawet za dość niski zarobek miesięczny 3.000 złotych można kupić około 1.500 kg.

Wiadomo, cukier jako substancja słodka jest lubiany przez prawie wszystkich, a na dodatek szybko stawia na nogi człowieka zmęczonego, bo organizm nie musi przemieniać innych produktów, włączając to inne rodzaje cukrów, na glukozę – tylko ona może przeniknąć do naczyń krwionośnych i zasilać komórki, a cukier ten to właśnie glukoza. Daje on organizmowi trzy razy więcej kalorii niż produkty zbożowe. Niestety są to kalorie puste, bo nie ma w nim protein, tłuszczów, minerałów, witamin, a na dodatek jest cichym zabójcą przez powodowanie otyłości, cukrzycy i kilku innych problemów zdrowotnych.

Mimo tej drożyzny w okresie międzywojennym Polacy konsumowali i konsumują obecnie dużo więcej cukru dziennie niż maksymum ustalone przez Światową Organizację Zdrowia: 50 gramów, innymi słowy trzy łyżki, lub dziewięć łyżeczek. Pamiętać też trzeba o tym, że w produktach spożywczych – a prawie do wszystkich dodaje się cukier – jest aż 60 procent tej ilości, którą dosypujemy sobie do kawy, herbaty, pieczywa i zjadamy w słodyczach. Wniosek taki, że jeśli nie chcemy, by cukier nie niszczył naszego zdrowia, nie dosypujmy tego białego czy brunatnego produktu do czegokolwiek w ilości większej niż sześć łyżyczek dziennie. Inne cztery są nam dodane, czy tego chcemy czy nie we wspomnianych produktach żywnościowych.

Po roku 1918 w Polsce, po pierwszych latach “chudych” popyt na cukier był wielki. Podaż musiała mu dorównać. Wykorzystano cukrownie zbudowane jeszcze w czasach zaborów i budowano nowe. Powstał potężny kartel producentów cukru, który faktycznie stał się monopolem – to także utrzymywało wysoką cenę cukru. Poziom życia obywateli spadał i z tego powodu około milion Polaków w tym okresie czasu wyjechało “za chlebem” z kraju.

Zamiast obniżać cenę zdecydowano się przekonać tych co zostali w kraju reklamą by więcej spożywano cukru. Już wtedy wiedziano, co prawda nie tyle co dzisiaj, o szkodliwości cukru, ale nigdzie o tym nie wspomninano, tworzono slogany publikowane prawie we wszystkich gazetach, że cukier jest dobry na wszystko i zwalcza wiele chorób, bębniono na okrągło o tym w radiu. Zamówiono u młodego dwudziestosześciolatka Melchiora Wańkowicza, który w tym czasie był członkiem zarządu tej spółki, przewodnie hasło reklamowe. Za dwa słowa “cukier krzepi” spółka zapłaciła mu pięć tysięcy złotych, czyli tysiąc wartościowszych w owych czasach niż dziś dolarów. W szkołach i przedszkolach zaangażowano dzieci, by dokładały się swymi rysunkami i opowiastkami do tego nurtu i domagały się od rodziców coraz więcej cukru, jeśli chcą, by wyrosły na zdrowych, mądrych ludzi. Tenże Wańkowicz był wtedy jeszcze nie tym Wańkowiczem, którego znamy z jego książek. Nawet, gdy mu zarzucano później, że w tych sprawach był kłamcą i geszefciarzem, nie bronił się. Budynki publiczne, szkoły, a szczególnie dworce kolejowe obwieszone były różnymi bilbordami zawsze z napisem CUKIER KRZEPI. Jeden z Francuzów podróżujący po Polsce w latach trzydziestych wspominał, że “Budynki stacji kolejowych są schludne i ładne, otoczone kwiatami i krzewami”, ale nie mógł zrozumieć “dlaczego ogromna większość z nich mą tę samą nazwę Cukier krzepi”.

Niektóre czasopisma, szczególnie te humorystyczne, miały świetną okazję, by wyśmiać ten szał. Powstało powiedzenie: “Cukier krzepi – wódka lepiej”, że ten cudowny środek ma niesamowite właściwości lecznicze, krzepi, wzmacnia muskuły i serce, grzeje, syci, poi, po jednej kostce człowiek staje się mistrzem olimpijskim, po dwóch nawet paralityk zacznie chodzić, po zażyciu niewielkiej ilości czyni z impotenta istnego Don Juana.

W czasie tej szalonej akcji reklamowej poziom życia ogółu Polaków się nie poprawiał, a świadczą o tym fakty. Podam dwa poza już powyżej podanym, że Polskę międzywojenną opuściło “za chlebem” ok. miliona ludzi: w naszym kraju w szpitalach tuż przed wojną było tylko 22 łóżek na 10.000 mieszkańców i tylko 10 samochodów na tę samą liczbę obywateli, gdy w krajach zachodniej Europy liczby te były ponad dziesięć, a niekiedy dwadzieścia razy większe.

Dzisiaj cena cukru w porównaniu z latami sprzed drugiej wojny światowej jest dużo niższa, nie ma nachalnych reklam by go konsumować. Warto, zanim sięgniemy po łyżeczkę, zajrzeć do literatury fachowej w tej dziedzinie, by aby nie przeholować.