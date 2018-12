Ćwierćwiecze na kabaretowej scenie

Mam na swoim koncie niezły kajecik (teraz to raczej elektroniczny zbiór) recenzji, wywiadów i innych artykułów dokumentujących kolejne lata działalności niezwykłego w skali diaspory (a i Polski też!) kabaretu – Kabaretu “Pod Bańką”. Można by pewnie niezłą książkę wydać…

A tym razem przed nami okazja wyjątkowa – ĆWIERĆWIECZE “Bańki” – premierowy, historyczny występ Kabaretu “Pod Bańką” odbył się w maju 1993 roku. A więc z tej okazji warto zrobić remanent – inwentaryzację kabaretową tych 25 lat. Takie jubileuszowe podsumowanie.

Kto zacz ten Kabaret “Pod Bańką”?

Kabaret “Pod Bańką” to zespół działający już od 25 lat w Toronto, w skład którego wchodzą aktorzy, muzycy, autorzy tekstów, kompozytorzy. Nieodłączna część świata kultury w Toronto, przyciąga na każde przedstawienie ponad 600 widzów, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli płacą za bilety. Pokazali ciągu tych 25 lat koło setki premier, wliczając w to wiele niezapomnianych wieczorów w After Hours Club w MAVO Academy of Arts and Music.

Kabaret “Pod Bańką” nie tylko występuje w Toronto ale również w innych miastach Kanady (Vancouver, Montreal, Calgary, Ottawa, London, Thunder Bay i Winnipeg), Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Chicago, Seattle, Portland, Clearwater, Miami, Sarasota) oraz jako pierwszy kabaret działający po tej stronie Atlantyku koncertował w Polsce. Od 21 lat, w styczniu Kabaret “Pod Bańką” organizuje Polonijny Kabareton, na który zaprasza grupy kabaretowe z innych ośrodków polonijnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz gości z Polski.

Kabaret “Pod Bańką” charakteryzuje elegancja, świetny dowcip, własne aktualne teksty i muzyka oraz różnorodność form scenicznych: od przedstawień kabaretowo- kostiumowych jak “Biesiada z ogniem i Mieciem”, “Biesiada u sąsiada a żona na Kubie”, kabaretowo-rewiowych jak oparta na piosenkach z lat 20-tych, 30-tych z własnym oryginalnym scenariuszem “Rewia odwołana” do tematycznych spektakli kabaretowych jak: “Z przymrużeniem ucha”, “Pójdźmy wszyscy do psychiatry”, “Panowie zdrada-jesteśmy w ciupie”, “Kto nam UFO?” , “Co nam wszystkim ciąży czyli czekając na rozwiązanie…”, “Very, very, very… późne polka show….”

Przebojem były “Biesiada w PRL-u” i “Party w PRL-u” – wielkie widowiska kabaretowo-musicalowe nawiązujące tematyką do peerelowskiej rzeczywistości, które obejrzało ponad 10 tysięcy widzów.

Wielką zasługą Kabaretu “Pod Bańką” jest wykształcenie młodej kadry – obecnie dojrzałych i odnoszących wielkie sukcesy artystów. To młodzi ludzie, urodzeni w Kanadzie, a potrafiący piękną polszczyzną śpiewać (i rozumieć) trudne teksty poetyckie. Takim przykładem był projekt cyklu koncertów opartych na twórczości tekściarzy-poetów polskiej piosenki i polskiego kabaretu – Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego.

Przez wiele lat prowadzona przez Kabaret “Pod Bańką” szkoła MAVO Academy of Arts and Music kształciła młode talenty, organizowała wiele ciekawych kursów, a także w swojej klimatycznej (jak to się teraz mówi) sali o nazwie After Hours Club zachwycała dziesiątkami niezapomnianych wieczorów poetycko- muzycznych, benefisów, koncertów samej “Bańki” i innych znanych artystów. Tam też organizowane były doroczne imprezy sylwestrowe okraszane występami kabaretowymi.

Sukcesy

25 lat temu wszystko zaczęło się jako towarzyski sposób na twórcze spędzanie czasu, a po ĆWIERĆWIECZU jasno widać, że stworzony został kawałek historii polskiego kabaretu. Po tuzach takich jak kabarety “Pod Egidą” i “Elita”, które działają już ponad 40 lat i 50 lat (to chyba rekord w skali światowej), “Bańka” plasuje się w ścisłej czołówce…

Bo osiągnięć i sukcesów i uznania było wiele, nie tylko od “własnej” publiczności w Kanadzie:

• Nagroda Dziennikarzy na Przeglądzie Aktorskich Spektakli Kabaretowych “Przewałka 2000” w Szczawnie Zdroju (w jury m.in. Zenon Laskowik i Jerzy Gruza).

• Występy w Warszawskim Teatrze “Kwadrat” (nadkomplet publiczności, bilety wyprzedane miesiąc wcześniej).

• Występy na V Warszawskim Kabaretonie w Sali Kongresowej

• Występy w programach Telewizji Polskiej m.in. w Kabaretowym Klubie Dwójki.

• Udział w Koncercie Galowym na Przeglądzie Kabaretów “PAKA 2000” w Krakowie (koncert rejestrowany przez TV-Program 2).

• Kabaret “Pod Bańką” jako jedyny polski kabaret wystąpił na oficjalnym Koncercie Galowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver!!!

• Występy w wielu miejscach w Polsce.

• Stworzenie unikatowej imprezy – Polonijnego Kabaretonu.

Polonijne Kabaretony

21 lat temu powstała coroczna impreza o nazwie Polonijny Kabareton.

W latach 90-tych, jak opowiada Wojtek Gawenda, nastąpił istny “wysyp” kabaretowych grup w Toronto i okolicach. Do “Szuflady” Jacka Janowskiego dołączył “Klub za 5 dolarów” z Cambridge, Kabaret “Pod Bańką” z Toronto, kabaret “To i Owo” z Hamilton, “Grupa Razem z nami” z St.Catharines (potem zmieniła nazwę na “Teatr bez Aktora”),, kabaret “C-Dur” z Winnipegu, a w Ottawie działał kabaret “Po Ósmej” Romana Górnego – najdłużej działający polonijny kabaret na świecie, który obchodził swoje 30. urodziny. Do tego były kabarety działające w Chicago i Nowym Jorku. Wojtek Gawenda pomyślał, że warto by było wzorem opolskich kabaretonów, sprowadzić ich wszystkich na jedną scenę i zaprezentować szerszej publiczności. “Był październikowy wieczór 1997 roku kiedy powiedziałem o swoim pomyśle Magdzie Papierz. Tak, Polonijne Kabaretony to mój pomysł!!! Już na drugi dzień pojechaliśmy do Polskiego Centrum Kultury i zarezerwowaliśmy pierwszy możliwy i rozsądny termin – był to piątek, 16 stycznia 1998. Stwierdziliśmy, że 3 miesiące wystarczą na reklamę i uzgodnienie terminów z innymi grupami. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że zaczynamy kawałek historii polskiego kabaretu i kanadyjskiej Polonii…”

Kabaret przeszedł długą drogę – od 1. i 2.edycji, które trwały po 8-9 godzin i kończyły się nad ranem do wielkich, ale krótszych i bardziej zwartych imprez z udziałem takich gości z Polski jak Dorota Stalińska, Marian Opania, Stefan Friedmann, Jacek Fedorowicz, Roman Kłosowski, Maciej Damięcki, Barbara Wrzesińska, Emilia Krakowska, Tadeusz Drozda, Jan Pietrzak, Krystyną Sienkiewicz, Krzysztof Piasecki, Krzysztof Tyniec, Andrzej Grabowski, Ireneusz Krosny, Paweł Dłużewski, Stan Tutaj, Genowefa Pigwa, Artur Andrus, kabarety “OT.TO”, “Rak”, “Klika”, i “Afisz”.

Kabareton odbywa się przy szczelnie wypełnionych widzami salach i tak było zawsze. Na pierwsze dwa koniki sprzedawali bilety po potrójnej cenie, więc od 3. edycji są dwa koncerty – w piątek i w sobotę.

Jak było przez te 25 lat?

Przede wszystkim jak się to stało, że w dalekiej od Polski Kanadzie powstał polskojęzyczny Kabaret “Po Bańką”? Magda Papierz.: “To był splot przypadkowych zupełnie wypadków, czyli fakt, że w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkali się odpowiedni ludzie, którzy wiedzieli czego chcą i mieli jeden wspólny cel i determinację w jego realizacji. Ludzie z podobnym poczuciem humoru, z bagażem doświadczeń i kwalifikacji, a przede wszystkim ludzie-twórcy, autorzy tekstów, muzyki. To niesamowite, że stało się to właśnie tutaj, po drugiej stronie Atlantyku. Ba, myślę, że w Polsce “Bańka” w takiej formie nigdy by nie powstała, bo przecież pochodzimy z różnych rejonów, z różnych miast… to mogło się stać tylko tutaj i stało się…”

Takie 25 lat to nie byle jaki wysiłek. Coraz wyżej stawiana poprzeczka, coraz większe oczekiwania widzów. Jak opowiadał przy kolejnej znaczącej rocznicy Wojtek Gawenda: “Lata udowadniania sobie samu, że to co się robi ma sens, lata wyścigu z własnym poczuciem humoru. I lata niebywałej satysfakcji, bo pomimo że ten wyścig cały czas jeszcze trwa, to jak na razie udało nam się wygrać wszystkie etapy. Teraz musimy się chyba zapisać na treningi skoku o tyczce bo poprzeczka zawieszona jestnaprawdę wysoko…”

Pewną trudnością było stąpanie po grząskim polonijnym gruncie. Wojtek Gawenda: “Najlepszym zobrazowaniem tego niech będą słowa piosenki, którą napisałem na 10-lecie “Bańki”:

“Choć zapędy były różne i zakusy

Niezależnych naszych myśli nikt nie zmienił.

I bez wstydu co dzień się patrzymy w lustro

Bo w niczyjej nie siedzieliśmy kieszeni…”

Potwierdza to Magda Papierz: “Kabaret musi być niezależny, choćby to przysparzało największych trudności. I my takimi pozostaniemy “for sure”, jak mawiają starożytni Rosjanie.”

Ale, jak mówi Magda Papierz: “Sukcesem jest niewątpliwie fakt, że udało się napisać dziesiątki dobrych tekstów: skeczy, monologów, piosenek i muzyki do tych ostatnich. Kilkanaście całych scenariuszy widowisk kabaretowych, kabaretowo-wodewilowych, kabaretowo-rewiowych. Ale największym sukcesem jest to, że ktoś chciał to wszystko oglądać, bawić się naszym poczuciem humoru nasza publiczność, która z własnej, nieprzymuszonej woli kupuje bilety, by bawić się na naszych przedstawieniach. Jeżeli od tylu lat, na każdym z nich jest 600 osób, które się bawią, to jest to najlepsza weryfikacja tego co robimy i największa satysfakcja. Bo naszym największym sukcesem jest nasza PUBLICZNOŚĆ.”

Ludzie Kabaretu

Od pierwszego dnia, od narodzin kabaretu, zostały dwie osoby: Magda Papierz (szefowa) i Andrzej Pugacewicz, którzy kabaret zakładali i do dzisiaj go tworzą. Niewiele krótszy staż ma pianista Janek Kornel, który dołączył gdy kabaret miał kilka miesięcy. Potem, ponad 23 lata temu, doszedł Wojtek Gawenda , który współkieruje Kabaretem. Jurek Węglewski, perkusista od 21 lat (z czteroletnią przerwą), Marek Majewski, gitarzysta od 12 lat. Kinga Mitrowska od 10. No i wspaniała młodzież z grupy wokalno- teatralnej MAVO Academy, która występuje od 15 lat.

Ponadto na przestrzeni ostatnich 25 lat w kabarecie występowali:

• aktorzy: Monika Goździk, Mirek Połatyński, Krzysztof Jaworski, Krystyna Adamiec, Elżbieta Strzałkowska, Iwona Jaworska, Jacek Janowski, Piotr Hoffmann, Jacek Kowalczuk, Andrzej Pasadyn i Piotr Gawenda,

• muzycy: Tadeusz Drużdżel, Daniel Bujalski, Józef Sobolewski, Artem Pankiewicz, Tomasz Kacprzak, Maciek Siermiński, Ryszard Styła, Paweł Pacanowski,

• tancerze: Marta Białecka, Kasia Kończy,Ola Nakoneczna, Ewa Fiałek, Kinga Lizoń, Barbara Błońskań Daniel Kańczuk, Mateusz Jęcz.

• Grupa Wokalno-teatralna MAVO Academy, która od 10 lat w różnym składzie występuje z “Bańką”: Claudia Czechowski, Natalia Romaniuk, Martyna Płowiec Nicole Koszela, Julia Kluga, Julia Grześkowiak, Justyna Dołęga, Victoria Musiał, Ania Leszońska, Kasia Kacała, Karolina Podkówka, Ewelina Królicka, Samanta Nitoń, Victoria Jankowska, Weronika Bielawski, Michael Pugacewicz, Paweł Szczepanek, Dawid Chorobik .

Kto tworzy to co widzimy i słyszymy na scenie:

• Teksty piosenek, skeczy, monologów: Magda Papierz, Andrzej Pugacewicz, Wojtek Gawenda

• Muzyka: Andrzej Pugacewicz, Magda Papierz. Ponadto teksty i muzykę dla kabaretu pisali również: Jacek Janowski, Leszek Repczak, Piotr Hoffmann.

• Scenografia i rekwizyty: Iwona Dufaj Rogart Studio, Dorota Szydłowska i Julia Marko -Purple Line, Leszek Szczurek Panart, Krzysztof Sapiński Belmount Sign

• Projekty plakatów: Iwona Dufaj Rogart Studio, Leszek Szczurek Panart, Seweryn Reszka Smart Design, Dorota Szydłowska Purple Line, Adam Orzechowski, Julia Grześkowiak

• Kostiumy: Magda Papierz, Agnieszka Budzińska

• Światło i dźwięk: Krzysztof Sajdak

• Organizacja widowni: Małgorzata Zarzycka.

Co będzie na jubileuszu 25-lecia?

Magda Papierz: “Jubileusze rządzą się swoimi prawami, więc jak to zwykle przy takich okazjach bywa będą największe przeboje ostatnich 25 lat. Będą oczywiście nowe napisane specjalnie na tę okazję, bo nie tylko życie nie znosi próżni i stagnacji, ale kabaret przede wszystkim.@Więcej nic nie powiemy. Wielki show kabaretu “Pod Bańką” już niedługo i wszystko się wyjaśni. Powiem tylko tyle, że będą niespodzianki, jubileuszowy poczęstunek na stołach i szampańska zabawa (a jeżeli ktoś upadnie to prosimy nie podnosić tylko śmiać się do upadłego…).

Wojtek Gawenda: “No właśnie, czas szybko leci i pozostało już niewiele tygodni do programu, do którego przygotowywaliśmy się całe 25 lat! Oczywiście, w jubileuszowym programie “Bańki” zobaczymy nasze największe przeboje. Nie wszystkie oczywiście, bo nie jesteśmy w stanie w dwugodzinnym programie wszystkiego zaprezentować. Żeby zagrać wszystkie nasze najlepsze skecze, monologi i piosenki to musielibyśmy zagrać co najmniej 4 takie dwugodzinne programy.”

Życzenia

Życzę nam, żebyśmy mogli Was oglądać przez kolejne ćwierćwiecze, a Wam żeby każde z Waszych kabaretowych marzeń się spełniło, żebyście jak dotąd bawili nas, ale i dostarczali nam chwil refleksji i zadumy. Dziękując Wam za tyle wzruszeń i śmiechu przesyłam Wam tą drogą ciepłe i z serca płynące życzenia podwojenia tych sukcesów, nieustającej weny, cierpliwości i sił, no i masę frajdy z tworzenia tego, co innym daje tyle radości. I czekamy z niecierpliwością na te obiecane niespodzianki na jubileuszowym koncercie!

Małgorzata P. Bonikowska