Czasem trzeba mówić niemiłe rzeczy

Zdaniem psycholożki, Katarzyny Miller, bez mówienia niemiłych rzeczy, przynajmniej czasami, życie byłoby nieprawdziwe. Trzeba też artykułować swoje pragnienia i oczekiwania wobec innych, bo skąd mają wiedzieć, jakie są nasze odczucia.

Kobiety nie potrafią mówić niemiłych rzeczy, bo wpojono im w dzieciństwie, że powinny być posłuszne i siedzieć cicho – zauważa psycholożka i psychoterapeutka, Katarzyna Miller, na kartach książki „Instrukcja obsługi kobiety”. Przekłada się to na dorosłe życie – kobiety nie mówią partnerom, że coś im nie pasuje. Tymczasem, jak podkreśla Miller, czasami trzeba dzielić się z innymi swoimi negatywnymi odczuciami.

Niemiłe rzeczy mówimy po to, żeby związek lub relacja miały mocne i pewne fundamenty, by stały się lepsze. Dyskomfort i trudniejsze momenty są konieczne do umacniania więzi. Co więcej, jak pisze Miller w „Instrukcji obsługi kobiety”, „ludzie muszą wiedzieć, że nie wszystko im się uda z nami zrobić, że nie mogą nas źle traktować, że nie na wszystko im pozwolimy i że nie są bezkarni”.

Trzeba domagać się tego, czego oczekuje się od innych i mówić o tym. Inni mogą bowiem nie domyślać się, jakie są nasze pragnienia.

Kobiety często mówią, że nie chcą robić komuś przykrości, gdy, tak naprawdę, mają na myśli co innego. Nie boją się, że ktoś może z ich powodu cierpieć, tylko że przestaną być popularne i lubiane, że inni odsuną się od nich.

Sięgając po krytykę, trzeba to robić w umiejętny sposób. Nie chodzi o to, by komuś “dokopać”, kogoś upokorzyć, ale o to, by drugi człowiek zastanowił się nad sobą i przestał wobec nas zachowywać się tak, jak nam nie odpowiada.

Miller podaje instrukcję: „Można powiedzieć: +Słuchaj, muszę z tobą o czymś porozmawiać, mam nadzieję, że mnie wysłuchasz i zechcesz zrozumieć, mówię ci o tym, bo nie chcę psuć relacji między nami, jest to dla mnie ważne, ale mam nadzieję, że będzie ważne również dla ciebie+”. Jeśli mówimy to ze spokojem, istnieje duża szansa, że druga osoba przyjmie to też ze spokojem.

„Oczywiście czasem zdarzają się tacy, którzy nie przyjmują nic ze spokojem i reagują agresją. Wtedy niewiele można na to poradzić, bo nie tylko nie warto im nic mówić, ale również nie warto utrzymywać z nimi kontaktu” – uważa psycholożka.