Człowiek, który pokonał chorobę Parkinsona

Szanowny Czytelniku,

przygotowując materiały do kolejnego numeru Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości – medycyna antiaging, natknąłem się na niesamowitą historię Johna Peppera. Temu Brytyjczykowi udało się samodzielnie pokonać chorobę Parkinsona.

Jego przypadek jest tak niesamowity, że stał się przedmiotem badań uznanych naukowców, w tym Normana Doidge’a1. Ten naukowiec z Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Columbia przyjrzał się z bliska historii Johna Peppera i opisał ją w książce The brain’s way of healing.

Choroba Parkinsona jest drugą najczęstszą, po chorobie Alzheimera, chorobą neurodegeneracyjną. Jest bardzo upośledzająca, chorzy stopniowo tracą zdolność samodzielnego poruszania się. Być może pamiętasz, jak trudny był ostatni okres życia papieża Jana Pawła II, który cierpiał na chorobę Parkinsona. Aktualnie nauka nadal drepcze w miejscu. Medycyna konwencjonalna nie daje pacjentom żadnej nadziei: wciąż nie potrafi dokładnie wyjaśnić tej choroby i wciąż nie wie, jak ją wyleczyć. Dlatego zaciekawił mnie nadzwyczajny przypadek Johna Peppera.

Wraz z moim zespołem redakcyjnym skontaktowaliśmy się z nim osobiście, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób udało mu się odwrócić postęp choroby. Pomimo że jego terminarz spotkań jest wypełniony po brzegi, zgodził się wygospodarować trochę czasu, aby odpowiedzieć na nasze pytania i wyjawić tajniki swojej metody.

Aby wszyscy Czytelnicy Zdrowie, Witalność i Długowieczność mieli do niej dostęp, opisałem wszelkie uzyskane szczegóły “Metody Johna Peppera” w najnowszym numerze miesięcznika. Zanim powiem więcej o tej rewolucyjnej metodzie, chciałbym najpierw opowiedzieć pewną historię.

Historia człowieka, któremu udało się odwrócić postęp choroby Parkinsona

Chorobę Parkinsona zdiagnozowano u niego 25 lat temu, a on pokonuje pieszo 24 km tygodniowo!

John Pepper mieszka w Południowej Afryce i choruje na chorobę Parkinsona. Pierwsze objawy pojawiły się w 1968 roku: brak ekspresji na zdjęciach rodzinnych, problem z koordynacją ruchów, coraz drobniejsze i coraz mniej czytelne pismo.

W roku 1992 pojawia się diagnoza. Od tej pory, 58-letni wówczas John Pepper staje się oficjalnie pacjentem z chorobą Parkinsona.

Jednak obecnie nie ma już żadnych charakterystycznych dla choroby Parkinsona objawów motorycznych. John Pepper jest w stanie:

• chodzić bez powłóczenia nogami,

• wypić szklankę wody bez rozlewania na boki,

• jeść bez zakrztuszenia się,

• narysować linię prostą.

Ponadto:

• nie ma drżeń ciała, jego ruchy są płynne!

• mówi wyraźnie i zrozumiale.

Mimo podeszłego wieku, jest nadal aktywny fizycznie ż chodzi 24 kilometry tygodniowo! John Pepper od 14 lat nie zażywa żadnych leków.

To wszystko jest tym bardziej niezwykłe, że:

• Niewielu pacjentom udaje się cofnąć objawy choroby Parkinsonabez leczenia;

• Prawie wszyscy pacjenci, nawet jeśli mają lżejszą postać choroby, w ciągu 8ż10 lat od diagnozy nie są już w stanie chodzić.

• U pacjentów stosujących leczenie farmakologiczne, leki średnio po 5 latach przestają działać.

Przypadek Johna Peppera wydaje się więc oszałamiający, ale tak naprawdę nie ma tu żadnych cudów.

Rewolucyjna metoda

John Pepper zachował taką jakość życia dzięki fizycznemu i umysłowemu treningowi, który sam opracował:

• ćwiczenia “gimnastykujące” mózg,

• codzienny, progresywny, określony trening fizyczny. Jego metoda bazuje całkowicie na tym, co naukowcy nazywają “neuroplastycznością”. Czyli na tym, że mózg jest w stanie sam się zmieniać.

Szczegółowo opisujemy to w najnowszym numerze Zdrowie, Witalność i Długowieczność, w którym znajdziesz:

• program codziennych ćwiczeń, którego trzeba rygorystycznie przestrzegać,

• metodę “świadomego marszu”, pozwalająca nauczyć się ponownie prawidłowego poruszania się,

• wskazówki, jak pić kawę i herbatę bez drżenia ręki,

• technikę, jak pisać pewnie i zdecydowanie.

Nie będę ukrywać: ta metoda nie wyleczy z choroby Parkinsona. John Pepper nigdy nie twierdził inaczej. Zresztą opowiada, że gdy tylko przestaje ćwiczyć, objawy choroby wracają. Ale ta metoda pomoże zatrzymać lub nawet pozbyć się większości objawów motorycznych spowodowanych chorobą Parkinsona. Dobra wiadomość jest taka, że z tej skutecznej, naturalnej i niewywołującej skutków ubocznych metody może skorzystać każdy. Jedynym warunkiem jest dużo chęci i wytrwałości.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi na chorobę Parkinsona, powinien koniecznie przeczytać ten numer. Metoda Johna Peppera może całkowicie zmienić życie.

Uciszony za to, że chciał pomóc innym chorym

Metoda jest całkiem prosta, a jednocześnie rewolucyjna. John Pepper chciałby, aby dowiedzieli się o niej inni chorzy. Aby pomóc im polepszyć jakość codziennego życia i odzyskać wiarę w siebie. Z metodą zapoznał ludzi ze swojego najbliższego otoczenia oraz znajomych i przyjaciół zmagających się z tą chorobą. W tym zakresie udało mu się przekazać informację o metodzie! Ale mogę się założyć, że nigdy wcześniej nie słyszałeś o tym człowieku. Powody tego milczenia przekraczają ludzkie pojęcie.

Swoje doświadczenie opisałem w książce, ale wpływowi ludzie z zakresu medycyny ją odrzucili. Nawet nie chcieli przeanalizować mojego przypadku, ponieważ uznali, że ja już nie przypominam osoby z chorobą Parkinsona2.

Dobrze przeczytałeś: pomimo potwierdzenia przez lekarzy, którzy go badali i formalnie diagnozowali, pomimo potwierdzenia przez rodzinę opisującą jego metamorfozę i postępy, został potraktowany jak jakiś szarlatan. Co gorsze, stowarzyszenie osób z chorobą Parkinsona, w którym był aktywnym wiceprezesem od wielu lat, poprosiło go o rezygnację: “aby nie ryzykować, że pacjenci przestaną przyjmować leki”.

“Pana książka jest szkodliwa!” – argumentują. Mogłaby “dać pacjentom złudną nadzieję”… W ten sposób uciszono Johna Peppera, a nadzieja tysiąca chorych na chorobę Parkinsona stopniowo gaśnie, bez żadnych widoków na poprawę. Jestem pewien, że mógłbym pomóc wielu pacjentom, u których niedawno wykryto chorobę, gdybym tylko miał możliwość zachęcić ich do regularnych ćwiczeń. Ja także jestem tego pewien. I bardzo się cieszę, że mogę opublikować jego słowa w najnowszym numerze Zdrowie, Witalność i Długowieczność.

Aby uzupełnić ten wyjątkowy numer, zaprosiłem także naszą ekspertkę, Annie Casamayou, naturopatę. Ona podaje wskazówki, jak zmniejszyć ryzyko choroby Parkinsona:

• Nie stosuj pewnego konkretnego leku, ponieważ trzykrotnie zwiększa ryzyko choroby Parkinsona.

• Jak oczyścić organizm z pestycydów, przez które poszybowała w górę liczba chorych na chorobę Parkinsona wśród rolników i ludności wiejskiej?

• Kluczowa rola mikrobioty w ochronie przed chorobą Parkinsona.

• Jak unikać stresu oksydacyjnego i zwalczać procesy zapalne, które sprzyjają wystąpieniu choroby? Annie Casamayou podaje także dietę, którą zaleca osobom z już rozpoznaną chorobą. Jej porady należy zastosować łącznie z metodą Johna Peppera, zapewniając tej metodzie maksymalną skuteczność. Dowiesz się, które suplementy diety są w stanie spowolnić postęp choroby. Nowy numer Zdrowie, Witalność i Długowieczność to niezbędny poradnik dla osób z chorobą Parkinsona. Znajdziesz w nim także inne, cenne informacje dla zdrowia.

Znakomici eksperci

To lekarze, dietetycy, fitoterapeuci, badacze. Swoje życie poświęcają naturalnym metodom zapobiegania starzeniu się i chorobom. Zaprosiliśmy ich, aby dołączyli do nas i w miesięczniku Zdrowie, Witalność i Długowieczność dzielili się swoimi sekretami i doświadczeniami.

Co miesiąc możesz mieć dostęp do informacji, których nie znajdziesz nigdzie indziej, ponieważ otrzymujesz je od ekspertów stosujących najnowsze osiągnięcia badań naukowych:

• Dr Eric Lorrain, lekarz fitoterapeuta. Wyjaśnia, że starzenie się nie jest chorobą, ale szczególnym stanem fizjologicznym, który dla niektórych ludzi jest trudny. Poprzez pytania i odpowiedzi pokazuje znaczenie roślin leczniczych, a w tym to, co nazywa “ulepszonym starzeniem”. Zachęca do tego, aby nie czekać na choroby, ale postawić mury obronne pozwalające ich uniknąć.

• Dr Rose Razafimbelo, lekarz medycyny ogólnej. Przejęła udzielanie konsultacji z zakresu nutriterapii we Francji (zapoczątkowane przez dra Jean-Paula Curtaya). Podaje między innymi kluczowe zasady zwalczania stresu oksydacyjnego, który jest źródłem wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy i choroby Alzheimera.

• Dr Jean-Paul Curtay regularnie dzieli się swoją wiedzą na łamach miesięcznika Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Jest specjalistą od Okinawy, japońskiego archipelagu, którego mieszkańcy zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem długości życia. Z dr. Curtayem odkryjesz, że można odwrócić tendencję i odmłodzić (przynajmniej częściowo) tkanki kości, mięśni, serca, mózgu itd.

• Anthony Berthou, prowadzi wykłady dla specjalistów z zakresu zdrowia i sportu. Uczy na Politechnice Federalnej w Lozannie. Jest ekspertem z zakresu mikroskładników odżywczych i za pośrednictwem naszego miesięcznika pomoże Ci wybrać odpowiednie suplementy diety i hormony.

Przykładów jest wiele i wszystkie pokazują, że dzięki miesięcznikowi Zdrowie, Witalność i Długowieczność masz szansę poznać obiecujące terapie przeciwstarzeniowe, z których tysiące pacjentów nadal nie może jeszcze skorzystać.

Jean-Marc Dupuis

Przypisy:

1) Norman Doidge, “Guérir grace a la neuroplasticité” (Belfond, 2016).

2) John Pepper, “Reverse Parkinson’s disease” (Dorrance Publishing, 2011).