Kanada – Polska – strategiczni partnerzy XXI wieku

XXIII Polsko-Kanadyjskie Spotkanie Biznesmenów w Windsor

W ubiegłym roku Kanada obchodziła 150. rocznicę powstania. Było to wielkie wydarzenie dla nas Kanadyjczyków polskiego pochodzenia zamieszkałych w nowej Ojczyźnie – Kanadzie. W tym roku, 11 listopada obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli. Polacy musieli jeszcze walczyć prawie pół wieku o prawdziwą wolność i demokrację. Zakończyła się ona sukcesem w 1989 roku, między innymi dzięki największemu ruchowi wolnościowemu w Europie – “Solidarności”. Polska ma bardzo bogatą historię, korzenie osadnictwa polskiego pochodzą z ludów Euroazji, którzy osiedlili się wzdłuż rzek Wisły i Bugu ok. 3000 lat temu. Królestwo Polskie, istniejące od przyjęcia chrztu przez Polskę w 966 roku, odgrywało przez kilkaset lat istotną rolę w Europie, aż do czasów rozbiorów Polski przez naszych sąsiadówzaborców w latach 1772-1795. Współczesna Kanada jest historycznie związana z Polską i Polonią. Przykładem tego jest zezwolenie na wyszkolenie w czasie I wojny światowej ponad 22.000 tysięcy żołnierzy z USA i Kanady w obozie Wojska Polskiego “Kościuszko” w Niagaraon- the-Lake. Podobnie, choć w dużo mniejszej skali, było w czasie II wojny światowej w Windsor, gdzie rekrutowano, a w Owen Sound szkolono Wojsko Polskie. Dlatego Polacy i Polonia kanadyjska ma wiele powodów do okazywania wdzięczności Kanadzie.

Dziś Polska jest znowu wolnym, demokratycznym, dobrze rozwiniętym gospodarczo państwem. Jest często nazywana “zieloną wyspą Europy” ze względu na swoje sukcesy gospodarcze. Jest więc atrakcyjnym, globalnym partnerem. Z kolei Kanada miała największy z krajów G7 przyrost gospodarczy w 2017 roku, jest więc także bardzo atrakcyjnym partnerem handlowym. Kanada podpisała umowę z UE (CETA). Powyższe fakty otwierają drzwi nieograniczonych możliwości do rozwinięcia strategicznego partnerstwa gospodarczego XXI wieku Kanady i Polski.

Ten temat prezentowalii mówcy XXIII Spotkania Polsko-Kanadyskich Biznesmenów w Windsor 23 listopada 2018 roku w Klubie Domu Polskiego z udziałem blisko stu zaproszonych gości. Spotkanie tradycyjnie otworzył Jerzy Barycki, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia od 1995r. Podkreślił inicjatywy Stowarzyszenia: stworzenie kolekcji 9 wystaw Kanada 150/Polska 100, potencjalnej misji handlowej do Polski w 2019 oraz nieustającego poparcia dla młodej Polonii. Na wstępie przedstawił studentkę III roku Uniwersytetu Windsorskiego, Julię Zalewską, która swobodnie i z gracją poprowadziła spotkanie. Głównym mówcą wieczoru był Ambasador Polski dr Andrzej Kurnicki. Przedstawił on raport o dobrych wynikach gospodarki Polski jako atrakcyjnego partnera do inwestowania. To była ciekawa prezentacja poparta ilustracjami ułatwiającymi śledzenie i zrozumienie tematu. Pan Steve MacKenzie, CEO, Windsor Essex Economic Development Corporation, w swoim wystąpieniu promował Kanadę i nasz lokalny region Windsor-Essex. Nadmienił, że są plany misji gospodarczej z naszego regionu do Polski w maju 2019 r. Delegacja składać się będzie z przedstawicieli instytucji edukacyjnych takich jak Uniwersytet w Windsor, St. Clair College, biznesmenów, przedstawicieli Windsor Essex Economic Development Corporation oraz polonijnego lobby reprezetowanego przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor.

Natalia Kusendova, niedawno wybrana posłanka prowincyjna z okręgu Mississauga Centre, mówiła o jej urodzinowym marzeniu na swoją “trzydziestkę”: przyszłorocznej misji handlowej z Ontario do Polski. Natalia jest poniekąd naszym windsorskim “dzieckiem”; uczestniczyła w naszych spotkaniach biznesowych od 2011 roku, sama mówi, że Windsor traktuje jak swój dom. Natalia jest jedną z najwybitniejszych liderek młodej Polonii w Kanadzie. Była uczestniczką i współorganizatorką konferencji młodych liderów Quo Vadis od 2010 roku. Kolejna Konferencja Quo Vadis X odbędzie się we wrześniu 2019 w Toronto. Była przez dwie kadencje aktywnym członkiem Zarządu Głównego KPK. Uczestniczyła w IV Zjedzie Polonii Świata w 2012 roku w Polsce, gdzie skutecznie wnioskowała o zorganizowanie I Zjazdu Młodej Polonii Świata. Natalia ma wielki potencjał, jest przykładem dla innych oraz naszą wielką nadzieją na przyszłość Kanady i Polonii.

Ostatnim mówcą była Michelle Gajewski, była prezeska Polsko- Kanadyjskiego Stowarzyszenia Studentów w Windsor obchodzącego swoje 10-lecie. Swoje wystąpienie wzbogaciła pokazem filmu o Stowarzyszeniu oraz polonikach w Windsor. Nie zabrakło pozdrowień od gości reprezentujacych lokalnych posłów federalnych, prowincyjnych, miejskich oraz przedstawiciela KPA Michigan, naszych dobrych sąsiadów z Detroit, USA. Podkreślali oni zasługi jakie nasze Stowarzyszenie wnosi w życie Polonii w Windsor, Ontario i Kanadzie.

Nawiązaniem do 100-lecia Odrodzenia Polski była prezentowana wystawa o obozie Wojska Polskiego “Kościuszko” zlokalizowanym w Niagara-on-the- Lake w Kanadzie w czasie pierwszej wojny światowej. To z niego ponad 22-tysięczna armia żołnierzy zrekrutowanych z USA i Kanady przemieszczona została do Francji, gdzie weszła w skład 100- tysięcznej Błękitnej Armii Hallera. Walczyła u boku aliantów, a po wojnie skierowana do obrony polskich wschodnich rubieży, wzięła udział w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w 1920r. Armia ta została uznana przez aliantów za armię sojuszniczą, a fakt ten stał się fundamentalnym atutem w utworzeniu Państwa Polskiego w 1918r.

Ciekawostką jest to, że jednym z rekrutów w obozie “Kościuszko” był Franciszek Poleski, który pochodził z Chicago. Przeszedł on szlak bojowy Błękitnej Armii Hallera, następnie powrócił do Ameryki i osiadł w Windsor. Jego syn, Tadeusz Polewski, założył firmę o nazwie “Eagle Press & Equipment”. Był wybitnym działaczem polonijnym, między innymi współtwórcą osiedla mieszkaniowego “Polonia Park” oferującego mieszkańcom Windsor 342 apartamenty i kondominia. Jego synowie, Mark i Ted, do dziś prowadzą firmę i są włączeni w życie społeczności polonijnej w Windsor. Przedstawienie ich uczestnikom spotkania było emocjonalnym połączeniem przeszłości z teraźniejszością, nagrodzonym burzą oklasków.

Kolejnym punktem wieczoru były podziękowania i odznaczenia. Honorowy Członek naszej organizacji Józef Palimąka, mechanik słynnego Dywizjonu Lotniczego 303, został nagrodzony Złotym Medalem 100-lecia Polonii Windsor. Prof. Frank Simpson oraz Natalia Kusendova otrzymali Honorowe Członkowstwo naszego Stowarzyszenia. Honorowymi Brązowymi Odznakami KPK odznaczono Anię Barycką, Michelle Gajewską oraz Stanisława Bębna za ich wieloletnią pracę społeczną. Tradycyjnie podziękowano naszym sponsorom, którzy podobnie jak nasi mówcy i honorowi goście otrzymali na pendrajwach elektroniczną kolekcję wystaw Kanada 150/ Polska 100 – 9 wystaw, każda w 3 językach: polskim, angielskim i francuskim. Specjalne podziękowanie skierowano do naszego wieloletniego sponsora Polonia Centre (Windsor) Inc.

Na zakończenie, nasz reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca “Tatry” w pięknych strojach, z wielką energią zatańczył dwa ludowe tańce “Sieradz” i “Góralski”. Co roku pięknie tańcząca, roześmiana młodzież wzbudza dużo emocji i burzę oklasków – brawo “Tatry”!

Było to kolejne bardzo interesujące spotkanie polsko-kanadyjskich biznesmenów i profesjonalistów w Windsor. Wypada podkreślić znaczący wkład naszego Stowarzyszenia dla Kanady, Polonii i Polski. Nasze wystawy były pokazywane w wielu miastach Kanady, parokrotnie w parlamentach federalnym i prowincyjnym, a niektóre z nich były prezentowane w Polsce. Wzbudzają one nieustające zainteresowanie. W październiku br. prezes Barycki zaprezentował całą kolekcję wystaw na V Zjeździe Polonii Świata w Warszawie, w sali Senatu RP, na Forum Kultury, na wykładzie pt. Promocja dziedzictwa kulturowego Polski i Polonii w krajach osiedlenia na przykładzie wystawy “Polonia dla Kanady na 150-lecie”. Przy tej okazji rozdano uczestnikom spotkania z ponad 40 krajów pendrajwy z kolekcją wystaw. Tak jak to wielokrotnie podkreślamy, wszystkie wystawy w większym lub mniejszym stopniu łączą się tematycznie ze 100-leciem “Naszej Niepodległej”.

Podsumowując, można powiedzieć, że nasza niewielka organizacja z niewielkiego miasta w Kanadzie, potrafi wnieść znaczący wkład w życie Polonii, Kanady i Polski. Nasi goście podkreślali naszą, już 18-letnią, aktywną współpracę miast partnerskich Windsor i Lublina oraz planowaną misję handlową Windsor- Essex-Canada do Polski w 2019. Słyszymy od przedstawicieli Polonii i Kanadyjczyków, że nasze wystawy są bardzo ciekawym źródłem informacji, a w szczególności to, że przedstawiają fakty mniej znane i podkreślają połączenia pomiędzy naszymi krajami. Historycznym faktem jest to, że Kanada zawsze wspierała polskie dążenia do wolności, a teraz, w czasach pokoju jest zainteresowana większą współpracą handlową, naukową i kulturalną. Strategiczne partnerstwo gospodarcze XXI wieku Kanady i Polski ma szeroko otwarte drzwi nieograniczonych możliwości współpracy i to jest dobra opcja na przyszłość.

Ewa Barycka

Windsor