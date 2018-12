Martwy byk (26)

– To od tej małej tabletki – pomyślała i dodała w myślach – Nie ma co narzekać, było mi po niej i jest nadal strasznie przyjemnie. 2 I zaraz potem przypomniała sobie o głosie. Jej głosie. Jej byłym głosie, który nie tak dawno należał tylko do niej, był najlepszym przyjacielem, a potem nagle ją opuścił, co pogrążyło ją w depresji. Teraz była z siebie dumna. Odnalazła go w ciele pięknego mężczyzny, cóż z tego, że należącym do męża jej koleżanki?

Zaśmiała się na tę myśl i po to, by się przywołać do porządku, potrząsnęła głową tak mocno, aż zabolała ją szyja.

– Głupszej rzeczy nikt by nie wymyślił nawet na potrzeby filmu science fiction trzeciej kategorii – pomyślała, ziewnęła i kiedy tak naprawdę otworzyła oczy, przestraszyła się, gdyż wokół było tak ciemno, że ujrzała tylko ciemność. Lecz zaraz i ona zaczęły się rozmazywać, ustąpiła mrokowi, a ten mrok zaczął się powoli przerzedzać. Otaczała ją delikatna poświata. I Monika sama stała się tak samo lekka, jak ta różowa mgiełka.

Leżała w ogromnym, nieznanym łożu. Odczuła lęk, ale tylko na chwilę. Chociaż podejrzewała gdzieś obok siebie obecność innych osób, ze zdziwieniem stwierdziła, że nie jest to dla niej przykre. Czując dotyk delikatnych, damskich dłoni, poddała się ich lekkiemu masażowi. Tyle na początek. Zdziwiona zauważyła również trochę z tyłu, trochę z boku, obecność mężczyzny.

– A więc stało się, w końcu wylądowałam w trójkącie – pomyślała. Nie czuła zażenowania ani lęku. Wręcz przeciwnie, zauważyła w sobie narastający stan ciekawości, oczekiwania, przechodzącego w miłe, objawiające się drżeniem całego ciała podniecenie. Do tej pory nie padło ani jedno słowo. Słowa okazały się niepotrzebne. W przytłumionym, różowawym świetle sączącym się spod sufitu, widziała Julię zrzucającą powoli ubranie. W sumie zbyt wiele na sobie nie miała. Za małą chwilę nie miała na sobie nic. Monika sama była zdziwiona swoją reakcją na nagość kobiety, która bądź co bądź była kiedyś jej zwierzchniczką. Ciało Julii było piękne, błyszczące, nawet lekko drażniące estetykę Moniki tą jakąś niebywale idealną posągową doskonałością. Przyglądała jej się z zaciekawieniem bardziej, niż podnieceniem. Ale tylko przez chwilę.

Zaraz zaczęła odczuwać lekkie ssanie w dołku i suchość ust, wszystko połączone ze wzbierającym pożądaniem. A kiedy Julia rozpoczęła wędrówkę dłońmi ku jej brzuchowi, niewiele myśląc ułatwiła jej zadanie, przysuwając się do niej całym ciałem. Kiedy już wpuściła ją pomiędzy swoje nogi, odrzuciła do tyłu głowę, i wtedy zobaczyła tego mężczyznę. Nie , nie był rozebrany. W niebieskich dżinsach i rozpiętej białej koszuli klęczał w pewnej odległości od kobiet i bacznie się im przyglądał. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji, i gdyby nie półotwarte usta i lekko świszczący oddech, można by było przypuszczać, że jego zainteresowanie erotyczną jakby nie było aktywnością rodzonej żony w stosunku do nieznajomej kobiety, po prostu nie istnieje. Była to raczej ciekawość. W każdym razie Jason Bykowsky był obserwatorem bardziej, niż uczestnikiem.

Chociaż właściwie jako prawdziwy mężczyzna, jakim bez wątpienia był, według naukowych źródeł na temat zachowań erotycznych ludzi w tak zwanych trójkątach, powinien być co najmniej zainteresowany, a na pewno podniecony. Czy skorzysta z okazji żeby pokochać się z dwiema kobietami? To się jeszcze okaże.

Odejdźmy na chwilę od tego łoża. Podejrzyjmy, jaka jest wiedza specjalistów seksuologów w wyżej zaprezentowanym temacie. Może wiedzą coś, o czym my nie wiemy? My, znaczy – zwyczajni, normalni kochankowie swoich żon, one – kochanki nasze – swoich mężów, jednym słowem pary korzystające z wielkiego daru bogów, jakim jest seks, z jednego tylko źródła: z jednego partnera, z jednej partnerki. Skąd się do diabła wzięła chęć posiadania więcej niż2 jednego partnera erotycznego? Kto to wie naprawdę, jak to z tym jest?

Oni, ci fachowcy, te autorytety, głoszą więc w przeważającej większości, iż trójkąt erotyczny należy do najpopularniejszych fantazji erotycznych. Z tym, że kobiety najczęściej myślą o uprawianiu seksu z dwoma mężczyznami, zaś mężczyźni z dwiema kobietami. Filozofia nie tak znowu skomplikowana, bo logicznie – jeśli seks z jedną osobą jest ekscytujący, dlaczego nie podwoić przyjemności?

Wiele osób uwielbia fantazje erotyczne na temat włączenia nowej osoby do związku, w którym się znajdują. A więc w trójkątach chodzi wyłącznie o doświadczanie miłości z wieloma kochankami na raz. Jak można wywnioskować, tutaj nie ma miejsca na prawdziwą miłość, zdefiniowaną jako uczucie wyższe, a więc także intymność, czy też czułość.

Seks we trójkę jest czystą żądzą, erotycznym eksperymentem i zaspokojeniem jednej z erotycznych fantazji. Trójkąty to mieszanka wstydu, ekshibicjonizmu, przełamywania barier i silnych bodźców. Jakby na to wszystko nie spojrzeć, jeśli seks sprowadzilibyśmy do przyjemności czysto fizycznej, trójkąty znalazłyby się na samym szczycie listy najprzyjemniejszych doznań erotycznych. Troje ust, sześć rąk i trzy zestawy części intymnych. Wszystko to może być użyte w różnorodnych kombinacjach, które zależą od tego, jakie części intymne zostaną użyte i jakie granice wyznaczymy w tej zabawie. Najczęściej kombinacje te są bardzo ekscytujące dla wszystkich uczestników.

Silne bodźce spowodowane są tym, że jest dużo więcej wszystkiego. Na przykład biust. Zamiast dwóch piersi – cztery. A kobieta nie lubi dotyku twardych męskich mięśni?

Dochodzi uczucie zdwojonego pożądania. Kiedy uprawia się seks z jednym wybitnym kochankiem czuje się, jak ciało jest zmysłowe i przez niego pożądane. Jeśli pożąda cię dwóch kochanków możesz poczuć się jak prawdziwa bogini seksu. Podwójna męskość to podwójna przyjemność, od której nie tylko rozpływasz się w rozkoszy ale także wzrasta twoja kobieca samoocena. To niezwykle ekscytujące doświadczenie dla wszystkich kochanków uczestniczących w tym akcie.2

Jeszcze możliwość spojrzenia na swojego partnera z innej perspektywy. Trójkąt daje możliwość zobaczenia partnera z kimś innym. Patrzysz na niego innymi oczyma. Wiele osób, które doświadczyło miłości w trójkącie przyznaje, że taki widok na nowo rozpalił w nich uczucie i pożądanie do partnera. To rozwiązanie może ożywić związek i spowodować zakochanie się w sobie ponownie.

Ale istnieje także druga strona tego samego medalu. Niebezpieczna. Takie nierozsądne podchodzenie do tego tematu może zakończyć się problemami w stałym związku i zachwianiem relacji pomiędzy partnerami. Zwłaszcza, gdy dojdzie się do wniosku, że “zwykły” seks przestaje sprawiać przyjemność, a spełnienie zaczyna się osiągać tylko podczas zabawy w większym gronie. I dalej. Uwaga! Także niebezpieczne. Może także obudzić niekoniecznie pożądane wcześniej instynkty. Taka miłość w trójkącie jest bezpieczną drogą do uprawiania seksu z przedstawicielem tej samej płci.

Często jest to miejsce, w którym ludzie doświadczają pierwszych kontaktów homoseksualnych. Jeżeli przeżywa się taką inicjację jako bardzo podniecające i ekscytujące uczucie, dzięki któremu człowiek poczuje się całkowicie wyzwolony. Wiele osób, które nigdy nie sądziły, że mogą czerpać przyjemność z seksu z osobą tej samej płci nagle odkrywa, że to niesamowita przyjemność, którą chcą powtarzać.

Inaczej mówiąc, czyli podsumowując: komuś kto posmakował seksu we trójkę, może już w ogóle nie odpowiadać tradycyjny seks we dwoje. W grę wchodzą nowe bodźce. Ta nowa skala wrażeń i doznań dla niektórych ludzi może być szalenie atrakcyjna. Niebezpieczeństwo polega na tym, że to, co początkowo traktowane jest jako zabawa czy pewnego rodzaju eksperyment, przeobraża się później w styl życia. Może więc lepiej niech zostanie naszą fantazją erotyczną… Seks w związku jest wyrazem bliskości, zaufania i miłości. Biorąc pod uwagę ewentualne uczestnictwo w trójkącie naruszamy tę zasadę.

Ufff! Tyle gadania o zwykłym seksie. Jak tym naukowcom chce się tak bredzić i przynudzać. Wiadomo dlaczego: bo im za to płacą.

Monika leżała z rozchylonymi szeroko kolanami. Wielkie łoże, tak wielkie, że nigdy nie widziała takiego nawet w wyobraźni, unosiło się jak ocean w rytm poruszania się między jej nogami pięknej jak Wenus z Milo nagiej sylwetki Julii. Przez chwilę poddawała się temu zniewalającemu rytmowi i spoglądała w dół na Julię bez zażenowania i cienia zawstydzenia.

– To mi się należało – pomyślała z satysfakcją. Ta wyniosła blond piękność na kolanach pomiędzy moimi nogami, żebrząca o moje pozwolenie. O pozwolenie lizania mojej kobiecości. Jestem górą, panuję nad nią. Mogę od niej żądać czego tylko zechcę. Pozwalam jej, bo tak chcę. Ja rządzę, ona jest sługą, ja jestem jej panią. Pozwalam jej, bo to sprawia mi przyjemność. Tak wielką, jakiej nigdy przedtem nie zaznałam. Nic nie obchodzi mnie jej przyjemność, tylko moja się liczy. Ale to nie ona jest jedynym źródłem tej wszechogarniającej mnie rozkoszy. Cały ten układ, niezwykła konstelacja trzech ciał sprawia, że jest tak bosko. Także ten chwilowo milczący mężczyzna z moim głosem w swoim środku. Kiedy tylko będę chciała, kiedy zapytam go o cokolwiek, usłyszę mój głos. A swoją drogą…

– Ciekawe co ty teraz robisz, Jasonie Bykowsky – pomyślała znowu, zarzucając głową do góry. Wspomniany osobnik nie robił nic. Klęczał za jej głową prezentując genialnie umięśniony tors z odrobiną czarnego zarostu pomiędzy piersiami i beznadziejnie znudzoną, kamienną twarz. Wpatrywał się w jej niebieskie, zamglone rozkoszą oczy swoimi czarnymi jak węgiel, wielkimi oczami otoczonymi niebieskostalowo- szarą oprawą. Nie mówił nic, ale w uszach Moniki wciąż rozbrzmiewał ten głos, głos, który od niepamiętnych czasów był jej lokatorem, głos, dla którego oddałaby wszystko, co dla niej cenne na świecie. Bo sam był bezcenny. Ten głos, który powitał ją w chwili wejścia do apartamentu numer czterdzieści cztery budynku Dakota na Manhattanie.

Poddając się rytmowi pieszczot Julii, wpatrzona w głębię czarnych oczu Jasona raz jeszcze, po raz ostatni w życiu, udała się w daleką podróż. Było jej dobrze i bezpiecznie, toteż bez chwili wahania oddała się wspomnieniom.

– Mój jedyny głos – myślała – jakie to piękne. – Tylko mój, nareszcie poza mną. Wystarczyłoby, żeby ten mężczyzna klęczący za moją głową, przyglądający się bez emocji na twarzy, jak mnie, właścicielkę jego, czyli mojego głosu, kocha, pieści jego własna żona, żeby on przemówił. Przecież kiedyś przemówi. I wtedy znów usłyszę mój głos. I sprawi mi największą na świecie przyjemność. I będzie mi ją sprawiał na każde moje żądanie, na każde zawołanie. Jestem tego tak pewna jak dwa razy dwa jest cztery. Będzie mój. Tak jak był dotąd, we mnie, tak od teraz, zamknięty w tym cudownym, pięknym jak Adonis mężczyźnie – dalej należy do mnie – czyli należy do mnie i będzie już na zawsze mój – ten mężczyzna z tym moim głosem w środku. Znalazłam cel swojego życia. Znalazłam mężczyznę. Mojego mężczyznę z moim głosem, który wyszedł ze mnie i wcielił się w swojego właściciela. Oboje moi. Na zawsze.

Bo ten głos mężczyzny zadomowiony kiedyś, od zawsze, w moim ciele i umyśle był miły, łagodny i sympatyczny, poza tym był mój, tylko mój własny. I od niego kiedyś podświadomie oczekiwałam, od tego głosu, a nie od głosu mojego męża, Johna, jakiejś wyjątkowej, niespełnionej obietnicy, którą, wiem o tym z całym przekonaniem, natychmiast bym przyjęła. Mąż mój nie wiedział i nigdy miał się nie dowiedzieć o męskim, uwodzicielskim głosie egzystującym w moim ciele i umyśle. Głos ten towarzyszył mi w każdej chwili, także w każdym intymnym zbliżeniu. Pomagał mi, instruował, czasem szydził delikatnie, nie złośliwie, jednak rzadko aprobował to, co i jak robię. Obserwował i komentował jakby z lekką nutką zazdrości.

Jakby na przekór temu, co mi podszeptywał, skutki były odwrotne. Podniecał mnie i dodawał mocy, inwencji twórczej i przekornej aktywności, wigoru, kiedy słysząc go w sypialni jakby jemu na przekór oddawałam się Johnowi z większą niż zwykle namiętnością i zmysłowością, pomysłowością. Wtedy głos mężczyzny we mnie jakby przycichał, pomrukiwał, ale nie, nie była to aprobata, o nie. Ale także nie była to dezaprobata. Mruczał, jakby przysiadał na parapecie i z zażenowaniem zerkał na nas od czasu do czasu udając, że wygląda przez okno.

Tylko ja o tym wiedziałam i z pewną złośliwą satysfakcją przysłuchiwałam się tak, jakbym mu się przyglądała. Temu wkurzającemu mnie przyjemnie najcudowniejszemu na świecie męskiemu głosowi, o którym ja tylko wiedziałam, że jest częścią mego ja i całej mojej egzystencji. I byłam desperacko zadowolona, że na chwilę zmusiłam go do ucichnięcia, chociaż on tylko pozornie mnie wtedy opuszczał. Był tam, gdzie zawsze, tylko inaczej.

Byłam szczęśliwa. Ponieważ ten głos był we mnie odkąd cokolwiek pamiętałam, zbudowałam w sobie pewność, że należy do mnie już na zawsze. Dobrze się czułam z tym jego pobytem w całej mnie, we mnie w środku.

ciąg dalszy nastąpi