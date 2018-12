Martwy byk (27)

Jak wspomniałam, miałam pewność, że głos ten wzmaga moją zmysłowość i pomysłowość erotyczną. Czułam wtedy, że jesteśmy nie we dwoje, lecz we troje. Ja, mój John i ktoś trzeci – bierny obserwator. Mój kochany, najukochańszy lokator. Tylko mój. Kochałam ten trójkąt, ale wiedziałam, że tylko dlatego, że kochałam tylko i wyłącznie ten mój głos, głos mojego mężczyzny we mnie, o którego istnieniu wiedziałam tylko ja.

Nasze małżeństwo było ani udane, ani nieudane. Było nijakie, a właściwie było żadne. Miłości chyba zabrakło albo i nigdy jej nie było. Nie mieliśmy dzieci, więc cóż nas po dziesięciu latach mogło jeszcze łączyć? Ze wspomnianego trójkąta pozostało miłe wspomnienie.

Zaczęłam przemyśliwać o opuszczeniu Johna. Głos jakby się ucieszył. Podszepnął mi kilka razy, żeby nie zwlekać, że jest to dla mnie najlepszy czas na zatrzymanie monotonii.

– Spróbuj. Właśnie teraz ci się uda, Nie zwlekaj – działaj. Zostaw tego nudziarza – podpowiadał. Obawiałam się jednak reakcji Johna. Jakże niepotrzebnie. Kiedy w końcu mu wyznałam zamiar i nieśmiało zaznaczyłam, jak wielką pomyłką jest dla nas obojga nasz tak zwany związek, zauważyłam na jego obliczu coś w rodzaju ulgi.

Rozstanie przebiegło beznamiętnie, podobnie jak całe nasze małżeństwo. Zostałam sam na sam z przepięknym męskim głosem w środku.

Już wiem, że zawsze marzyłam o takim mężczyźnie. O tym, który tutaj, w tej wielkiej sypialni patrzy w moje oczy. Wiem. On mnie kocha. Nie kocha tej wyuzdanej, zimnej blond-piękności, której wydaje się, że zapanowała nad moim ciałem. Może nad ciałem tak, chwilowo. Tak. Ale cała ja, moje ciało i moja dusza należą do jej męża. I to jest wielkie, piękne i zarazem niebezpieczne uczucie, napinające cienką, czerwoną, gorącą linię, oddzielającą przyzwoitość od nieprzyzwoitości, tę granicę, poza którą już wszystko jest złem, ale bycie na niej, balansowanie na jej krawędzi sprawia, że jest jeszcze nie tak bardzo źle, za to tak rozkosznie, że chce się na niej pozostać, nie schodzić z niej ani na tę, ani na tamtą stronę. Trwać.

Julia jeszcze tego nie wie. Nawet się tego nie spodziewa. Myśli tylko o tym, żeby sprawić sobie przyjemność. Może nawet myśli, że zaspokaja przy okazji moje potrzeby, a także potrzeby swojego męża. Dla mnie nie jest to nieprzyjemne, o nie. Nie jest źle, nic nie robię przeciwko sobie. Przecież zawsze marzyłam o takim eksperymencie. Być kochaną przez kobietę. A także o tym, żeby samej jej spróbować.

Jest więc dobrze. Julia kocha się ze mną, by zaspokoić swoje potrzeby erotyczne, tą nigdy niezaspokojoną miłością lesbijską, gdzie miłość oznacza kochanie ciała, rozkosz chwilową, bez zobowiązań i bez dalszego ciągu.

Znowu patrzę w dół. Patrzę na głowę Julii, widzę jej zaśliniony język, jej oczy zamknięte i wniebowzięty wyraz twarzy. Podniecam się niewiarygodnie, włączam się w akcję i zaraz sama osiągam szczyt podniecenia. Wykonuję niezliczone ruchy biodrami, jęczę i pojękuję. Do moich jęków przyłączają się jęki Julii. Szczytuję, wyginając ciało w kabłąk.

I nagle myśl, błyskawiczna i mocna tak, że prawie ją słyszę, jak rozkaz:

– Ty też chcesz jej spróbować!

– No, na co czekasz? Nareszcie nadarzyła ci się taka okazja, o jakiej nieraz fantazjowałaś i na jawie i we snie. Dalej! Bierz ją! Jest twoja!

Nie daję sobie tego dwa razy powtarzać. Przewracam zdumioną Julię na plecy. Nie protestuje. Już wie. Spycha mnie delikatnie w dół. Dopadam jej ustami tam, na dole. Nawet przyjemnie. To tylko ciało pięknej kobiety pachnące podnieceniem i pożądaniem. To jest przyjemne. Odkrywam, że wszystko mi się zgadza, że nawet lubię tak zanurzać się w kobiecość. Fantazje nie były nieuzasadnione. Ale to tylko ciało kobiety. Tylko spełnienie fantazji, jak skosztowanie zakazanego owocu. Pociąga i zwodzi, smakuje, ale nie ma się tego na zawsze. Ulotne i mało znaczące tak przed, jak i po.

Co innego jest teraz dla mnie ważne. Szukam wzrokiem Jasona nie przerywając pieszczot. Mam. Dalej klęczy, tym razem trzymając oburącz głowę swojej żony, a ona nie patrzy na niego, tylko wpatruje się we mnie, kiedy tak zanurzam się w jej kobiecość. Oboje patrzą na mnie.

Ale ja patrzę tylko w jego oczy. I widzę to, czego oczekuję i czego oczekuje ode mnie on. Miłości. Jestem tego pewna. Kocham Jasona, a on kocha mnie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Naszym przeznaczeniem było, żeby się spotkać wreszcie i połączyć na zawsze. Wszystko co zdarzyło się do dziś, to tylko mało znaczące epizody. Tak musiało być. Nie mogło się zdarzyć ani przedtem, ani potem. Trzeba było czegoś, nie wiadomo czego, ale chyba nie przypadku. Prędzej przeznaczenia. Bowiem musiało to kiedyś nastąpić, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Dlaczego? – Przedtem, ani ja, ani on – nie byliśmy na spotkanie gotowi. To wszystko wymagało procesu, jakichś zależności, jakiejś wspólnej platformy i bodźca, który uruchomił dawno przygotowane mechanizmy, żeby one jak na zawołanie zaczęły działać tak, jak dobrze naoliwione tryby maszyny.

Teraz przejęłam całą inicjatywę. Ja, w tym obcym domu, nieswoim łóżku, z parą małżeńską o dziwnych skłonnościach erotycznych. Julia przestała mnie interesować. Podniosłam się na kolana i skinęłam dłonią do mężczyzny. Bez śladów emocji na swoim martwym, pięknym obliczu zeskoczył z łóżka i zbliżył się do mnie. Julia przesunęła się do ściany, oparła się o nią i nie zwracając na nikogo z nas uwagi palcami kończyła to, co ja ledwie rozpoczęłam. Jason stanął bardzo blisko mnie i naparł na mnie lędźwiami. Delikatnie rozpięłam suwak jego dżinsów i przylgnęłam twarzą do brzucha. To było to, czego nigdy nie zaznałam w życiu od żadnego mężczyzny. O czym marzyłam skrycie przez wiele lat. Ten mężczyzna w moich ustach i kobieta zapamiętale przeżywająca w niewielkim oddaleniu swoją ekstazę sama ze sobą. A potem było już tylko niebo.

Odezwał się do mnie dopiero w samochodzie, kiedy odwoził mnie do domu. Nie miałam żadnych wątpliwości. Znalazłam mój głos, ten sam, który zamieszkiwał we mnie od dzieciństwa. Nie tylko głos. Znalazłam swojego mężczyznę.

Rozdział VII

In my secret life

Był wczesny ranek. Wrześniowe słońce mocno przygrzewało. Jason Bykowsky skierował swojego jaguara na Zachodnią Dziesiątą. Bez pośpiechu zaparkował na tyłach Burger Kinga, podjął z bagażnika czarną, skórzaną torbę i poszedł przed siebie, kierując się do mało ruchliwej o tej porze ulicy. Podszedł do skrzyżowania, niedbale spojrzał w lewo, potem w prawo. Tak, jak uczą dzieci na lekcjach o ruchu drogowym. Zanim przeszedł na zielonym spojrzał jeszcze raz w prawo. Potem szybszym już krokiem pomaszerował do celu, którym okazał się znany w Village sklep Deka Jewellery.

Dzwonek zawieszony nad drzwiami rozdzwonił się gwałtownie i wywołał pracownika pustego jak na razie sklepu. Niewysoki, rudawy jegomość, mimo młodego wieku pochylony do przodu jak starzec, pojawił się cichutko niczym duch. Rozłożył szeroko ręce, w które wpadł Jason Bykowsky.

– No nie, kogo jak kogo, ale ciebie to się nie spodziewałem tak szybko… coś nie tak z rolexem? – wykrzyknął Phil Shneider.

– Mam sprawę – mruknął Jason. – Możemy się przejść?

– No nie możemy, dopiero otworzyłem budę – Phil nie wiedział jak zareagować na propozycję.

– Czy możemy się przejść na zaplecze – mruknął Jason.

– Aaaaa, aaaależ oczywiście – Phil Schneider poszedł przodem prowadząc porannego gościa do swojego królestwa ukrytego za złocistą zasłoną.

Jason Bykowski bez słowa otworzył torbę i wyjął z niej sporą czarną szkatułkę. Wysypał zawartość na szklany blat. Potrząsnął nią i dla pewności postukał w dno. Po czym zapytał spokojnie:

– Ile?

– Co ile?

– Ile za to możesz dać? Policz, pomierz i pokalkuluj. Tylko nie oszukuj. Przecież widzę, jak ci się zaświeciły oczka, złodzieju.

Phil Schneider dreptał w miejscu nie mogąc pohamować ciekawości.

– Ajajaj! Co to jest? Tyle tego, no nie wiem… skąd to, jak to…dlaczego ja?

– Nic nie mów, nie pytaj… czy jest jeszcze ktoś z personelu w sklepie? – zapytał.

– Na razie jestem sam. Czemu pytasz?

– Bo mam jeszcze coś, co powinno cię jak zwykle zainteresować, ale tylko ciebie. Poklepał jubilera po wypukłych plecach, popchnął do przodu i ruchem tym prawie włożył jego rudą głowę do środka torby.

– Jak widzisz, jest tam dziesięć paczek po ćwierć kilograma każda. Widzisz? No… Czysta jak łza. Nie miałeś jeszcze takiej. “Rybia łuska” – słyszałeś? Dziewięćdziesiąt osiem procent czystości.

– Słyszałem, ale jeszcze rzeczywiście nie widziałem – odparł Phil. – Skąd to masz i dlaczego tak dużo? – zapytał, jak zwykle, gdyż lubił zadawać wiele pytań, na szczęście z nawyku, nie po to, by spodziewać się odpowiedzi.

Jason Bykowsky o tym wiedział. Znali się już dobrych kilka lat. Odpowiedział więc po swojemu:

– Nic nie mów, nie pytaj. Musisz mi to opchnąć. Nie mam zbyt wiele czasu, więc niech idzie jak leci. Dużo na tym tracę, ale nie mam wyboru. Chcę za to pół bańki. Ty jak to sprzedasz nawet hurtem, jesteś do przodu dwie. A jak pójdzie na działki, możesz zamykać ten sklepik. Chociaż – szkoda by było, fajny jest. No – to na tyle by było. Spieszę się.

Spojrzał na oszołomionego biegiem wydarzeń sprzedawcę zegarków.

– Pojawię się przed zamknięciem – powiedział na odchodne. Masz już być gotowy z wyceną… I z kasą za kokę, mam nadzieję. W razie czego – nie widzieliśmy się. OK?

– OK.

Następnie skierował się w głąb sklepu i otworzył niewidoczne drzwi prowadzące po kilku schodkach na zaniedbaną uliczkę pełną pojemników na śmieci. Przeszedł kilka kroków i wydostał się z dokładnością co do metra na zaplecze Burger Kinga. Wsiadł do samochodu i spokojnie odjechał.

*

Ruda Monika przekręciła się na drugi bok. Od kilku minut już nie spała, raczej dosypiała, jak to miała w zwyczaju po udanym rejsie do Meksyku. Spojrzała na radio z budzikiem. Dziesiąta trzydzieści. – Pora by wstać – przeciągnęła się leniwie i włączyła swój ulubiony utwór, nowy przebój Leonarda Cohena. In my secret life… popłynęły słowa niesamowitej ballady. Wsłuchana w tekst jak ulał pasujący do jej obecnej sytuacji życiowe, bezwiednie poruszała ustami powtarzając słowa piosenki, która od miesiąca niestrudzenie wdrapywała się na czołowe miejsca list przebojów:

In my secret life, in my secret life…

I saw you this morning, you were moving so fast

Can’t seem to loosen my grip, on the past

And I miss you so much, there’s no one in sight

And we’re still making love, in my secret life, In my secret life

I smile when I’m angry, I cheat and I lie

I do what I have to do, to get by

But I know what is wrong, and I know what is right

And I’d die for the truth, in my secret life

In my secret life…

Wtedy zadzwonił telefon. Odebrała ciągle zasłuchana w słowa piosenki. Wyraz jej twarzy z rozmarzonego zmienił się w bardziej rozmarzony, kiedy usłyszała swój najukochańszy na świecie głos, głos, który nie pytał nigdy o nic. On po prostu oznajmiał, że jest tuż za ścianą i jeżeli ona ma chwilę czasu, może do niego wpaść. A najlepiej, jak wpadnie do basenu i do niego przypłynie. I zapytał jeszcze, czego się napije. Kawy czy herbaty.

– Herbaty, tej zielonej, kochany. Będę za minutek piętnaście – zakwiliła jak skowronek i pognała do łazienki.

Herbata była zielona, bardzo gorąca i świetnie pasował do niej croissant z masłem plus konfitura z amerykańskiej borówki. Pojadali, nic nie mówiąc. Ale do czasu. Bo Jason Bykowsky miał sprawę.

I to było najgorsze, że sam nie był w stanie jej załatwić. Musiał, powinien się nią z kimś podzielić. A z kim? Komu mógł zaufać ten wytrawny gracz, ten manipulant giełdowy, ten uczeń największego giganta – diabła z Wall Street, który ze skromności chyba w swojej książce sam siebie nazwał jedynie wilkiem?

Zwierzyć się rudej Monice, to tak, jakby zdecydował podzielić się swoim życiem z rudą Moniką. Ale dlaczego nie, przecież ją kochał. Albo przynajmniej mu się tak wydawało. Aktualnie tak, był zakochany w rudej Monice. Ale czy w podobny sposób nie był przedtem zakochany w swojej Julii? Ej, chyba trochę był, ale nie aż tak, jak teraz w Monice. Monika, to całkiem coś innego. To jest kobieta, prawdziwa kobieta, taka, jakiej dotąd nie spotkał. Poza tym nie miał wyboru. Była, a raczej miała się stać częścią jego planu, choćby dlatego. Rzadko dzielił się swoimi przemyśleniami z kobietami. Nawet jego własna żona niewiele o nim wiedziała, w myśl reguły: “Czego oczy nie widzą, to sercu nie żal”, albo jak powiadają chłopcy z miasta: “Kobiecie nie wierz jak psu. Żadnej babie nie wolno ufać. Wszystkie grube wpadki w historii kryminalistyki były przez baby”.

ciąg dalszy nastąpi