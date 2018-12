Niezwykły sukces “Zimnej wojny” – cztery nagrody Europejskiej Akademii Filmowej

Europejskie Nagrody Filmowe za najlepszy film, dla najlepszego scenarzysty, reżysera, dla najlepszej aktorki i dla montażysty roku powędrowały do twórców “Zimnej wojny” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Statuetkę otrzymali też Polak Damian Nenow i Hiszpan Raul de la Fuente za animację “Jeszcze dzień życia”.

W Teatro Maestranza w Sewilli nie brakło akcentów politycznych. Carmen Maura mówiła do aktorek i aktorów o ciałopozytywności, padły też odniesienia do akcji #metoo. Członkowie Europejskiej Akademii Filmowej zaapelowali też o wolność dla rosyjskiego reżysera teatralnego i filmowego Kiriłła Sieriebriennikowa przebywającego w areszcie domowym w swoim moskiewskim mieszkaniu. Wspomnieli także ukraińskiego reżysera Oleha Sencowa – oskarżonego o terroryzm i skazanego na 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Prócz Kamińskiego docenieni zostali m.in. Martin Otterbeck, autor zdjęć do “Utoi, 22 lipca” Erika Poppego, scenograf “Lata” w reż. Kiriłła Sieriebriennikowa Andriej Pomkratow, charakteryzatorzy (Dalia Colli, Lorenzo Tamburini i Daniela Tartari) i autor kostiumów (Massimo Cantini Parrini) do “Dogmana”, odpowiedzialny za efekty specjalne “Granicy” Aliego Abbasiego Peter Hjorth, twórcy muzyki do “3 dni w Quiberon” w reż. Emily Atef – Christoph M. Kaiser i Julian Maas – oraz odpowiedzialni za dźwięk do “Kapitana” w reż. Roberta Schwentke Andre Bendocchi-Alvesa i Martin Steyer.

Statuetka za najlepszą animację powędrowała do twórców koprodukcji “Jeszcze dzień życia” w reż. Polaka Damiana Nenowa i Hiszpana Raula de la Fuente. Polsko-niemiecko-węgiersko-belgijsko-hiszpańska animacja oparta jest na książce Ryszarda Kapuścińskiego, opowiadającej o pozostawionym samemu sobie dziennikarzu piszącym reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu uzyskania niepodległości w 1975 roku. Nenow, odbierając nagrodę, podkreślił, że to od Kapuścińskiego nauczył się, że powinniśmy być razem i przestać pojmować świat od zachodu do wschodu i od północy do południa.

Polsko-brytyjsko-francuski melodramat o młodej dziewczynie szukającej szczęścia w powstającym zespole Mazurek i dojrzałym pianiście, jej instruktorze, to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Do filmu wg scenariusza Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego (we współpracy z Piotrem Borkowskim) zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, a muzykę skomponował Marcin Masecki. W produkcji wystąpili także m.in. Tomasz Kot, Borys Szyc i Agata Kulesza.

“Zimna wojna” to film o miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Okrzyknięty arcydziełem obraz twórcy nagrodzonego w 2014 r. za “Idę” Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i pięcioma nagrodami EFA to polski kandydat do Oscara, doceniony wcześniej m.in. nagrodą za reżyserię w Cannes oraz Złotymi Lwami na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

To już kolejny sukces Pawła Pawlikowskiego – w 2014 r. bank nagród rozbił jego poprzedni film, “Ida”. Cztery lata temu jego “Ida” została uznana najlepszym europejskim filmem roku. Prócz tego Pawlikowski odebrał statuetkę dla najlepszego reżysera, Rebecca Lenkiewicz została doceniona za scenariusz, Ryszard Lenczewski i Łukasz Żal za zdjęcia. “Idę” za najlepszy film uznała wtedy także publiczność.

Pięć statuetek Europejskiej Nagrody Filmowej to fantastyczna wiadomość i wielkie święto. Wygraliśmy z najlepszymi, to nie było łatwe zwycięstwo – powiedziała PAP producentka filmu “Zimna wojna” Ewa Puszczyńska.

Jak oceniła Puszczyńska w rozmowie z PAP, pięć statuetek EFA “to fantastyczna wiadomość i wielkie święto”. “Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Rozbiliśmy bank i wszyscy się dziś cieszymy (…). W tym roku konkurencja była bardzo silna. Nominowane były bardzo dobre filmy i wspaniali reżyserzy. Ta nagroda jest więc tym bardziej cenna, bo po prostu wygraliśmy z najlepszymi, to nie było łatwe zwycięstwo” – podkreśliła.

Puszczyńska pytana, czy Europejskie Nagrody Filmowe mogą zwiększyć szansę “Zimnej wojny” na Oscara, odparła, że “wszystko toczy się samo”. “Zobaczymy, co będzie. Tam głosują członkowie Akademii, którym się film może podobać, a może im się nie podobać albo może im się podobać mniej niż inne filmy. Wszelkie rankingi nie mają dla mnie żadnego znaczenia, bo tak naprawdę wszystko okazuje się w ostatniej chwili. Powtarzam zresztą to samo, co przy ‘Idzie’. Oscar nie zmieni tego filmu, brak Oscara też nie. Jeżeli będzie Oscar lub nominacja do niego to będziemy się cieszyć, ale jeśli nie – będziemy pracować dalej, robić kolejne filmy, a ‘Zimna wojna’ będzie dalej wspaniała i na pewno przejdzie do klasyki” – powiedziała.

Jak dodała, to obraz “naprawdę wyjątkowy”. “Jest i jednocześnie nie jest musicalem. To historia o miłości, a także opowieść o artyście, który jest pozbawiony swoich korzeni i próbuje odnaleźć się w innym świecie. Ten film działa na wielu poziomach i to jest w nim dla mnie najważniejsze” – powiedziała producentka.

Według Puszczyńskiej, “Zimną wojnę” wyróżnia sposób opowiadania fabuły. “Wiele dzieje się poza ekranem. Każdy widz może wypełnić tę czasoprzestrzeń między jednym a drugim spotkaniem z naszymi bohaterami. Jak to określamy, ten film dzieje się ‘w czarnych dziurach’. Sądzę, że to jest w nim fantastyczne. Każdy widz może sobie je wypełnić własnymi przeżyciami, doświadczeniami i emocjami” – zwróciła uwagę.