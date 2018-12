O potrzebie świąt i celebracji

Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

W jednej z moich ostatnich lektur autorstwa Naomi Levy “Einstein and Rabbi” przeczytałam zdanie, które mnie poruszyło: “Bardziej niż Żydzi podtrzymują Szabas, Szabas podtrzymuje Żydów”… a dalej było o tym, jak podtrzymywanie szabasu było dla narodu żydowskiego ostoją więzi z Bogiem i ze swoim narodem, gdziekolwiek byli, cokolwiek robili, zawsze wiadomo było, że w piątek przychodzi szabas, dzień modlitwy i odpoczynku, dzień w którym utrudzone dusze znajdą ukojenie. Autorka pisze również, że szabas kojarzy się zwykle z zakazami czego nie wolno, tymczasem jest to dzień zgody, dzień pozwolenia na to, aby “dusza mogła znowu marzyć”. Bardzo mi się to podoba i lubię właśnie w taki sposób myśleć o wszelkich świętach. Wszyscy mamy jakiś “szabas”. Są wolne od pracy dni, święta, szczególne celebracje charakterystyczne dla jakiejś religii czy kultury albo nawet rodziny. W mojej rodzinie celebrowało się wszystko, co było możliwe: imieniny, urodziny, wszystkie święta ale także mikołajki, dzień matki czy dzień dziecka, a nawet dzień kobiet. I to jest ten fragment mojego dziedzictwa, który sobie cenię.

Staram się, aby w moim dorosłym życiu, te wszystkie dni były najbardziej niezwykłe jak tylko mogą być. Potrzebujemy bowiem święta, niezwykłości, odmiany, oddechu od codzienności. Choć człowiek składa się z ciała, emocji, intelektu i duszy, na co dzień nie zawsze znajduje czas, aby zatroszczyć się właściwie o każdy z tych obszarów, o doładowanie ich pozytywnymi doznaniami. W ciągu typowych dni robimy zwykle szereg powtarzalnych czynności, a niektórzy z nas żyją nawet jak w somnambulicznym śnie – sterowani przez rutynę. Święto jest po to, by wyrwać nas z tego snu. Najważniejsze jest to, że wtedy robi się wszystko inaczej… A jeśli nie wszystko, to przynajmniej wiele. Trzeba się zatrzymać – to najważniejsze – wolniej robić niektóre czynności, a z innych w ogóle zrezygnować. Chodzi o to, by przenieść całą uwagę z zadań, realizowania celów i zabiegania o rzeczy – na ludzi, z tego co się dzieje na zewnątrz – na swoje wnętrze, chodzi o to, by przenieść całą uwagę na to co się dzieje w naszych najważniejszych miejscach – w sercach. To czas, kiedy się słucha, mówi dobre słowa, wspólnie śmieje, to czas obdarowywania innych swoją życzliwością, a czasem też prezentami. To niespieszne delektowanie się specjalnymi potrawami, czytanie – czasem wspólne – wyjątkowych lektur, może nawet wspólne śpiewanie albo modlitwa. To wreszcie czas, kiedy każdy ma szansę pobyć chwilę ze sobą i ze swoją duszą – nakarmić ją jej ulubionym pokarmem: ciszą, zadumą, modlitwą, refleksją, piękną muzyką albo spokojnym spacerem po pięknej okolicy. Taka może być każda niedziela.

Potrzebujemy świąt, potrzebujemy szabasu, potrzebujemy odmiany. Tylko warto pilnować, aby naprawdę było inaczej. Zasady żydowskiego szabasu to ułatwiają. Wśród naszych polskich tradycyjnych świąt też są zasady, szczególnie kiedy obchodzi się je w katolicki sposób. Właśnie przed nami Boże Narodzenia i jego preludium – Wigilia, chyba najpiękniejszy polski wieczór. Choinka, taka różnokolorowa, bogata i niekoniecznie elegancka, ale za to ciepła i bliska. Pięknie nakryty stół z dodatkowym nakryciem dla wędrowca, sianko pod obrusem, opłatek, dwanaście tych samych co roku potraw smakujących dzieciństwem, kolędy, które większość osób potrafi zaśpiewać… przynajmniej pierwszą zwrotkę. Czekamy na pierwszą gwiazdkę, składamy sobie życzenia, czasem rozpakowujemy prezenty, rozmawiamy, wspominamy, a o północy niektórzy chodzą na Pasterkę. To nas odnawia, a nawet oczyszcza. To nas łączy z naszymi przodkami, może nawet z całym narodem. My także możemy oczekiwać, że w większości polskich domów na świecie wieczorem ludzie zasiądą do wigilijnego stołu z sercami wypełnionymi nadzieją. I niech tak zostanie.

Niech te dni będą pozytywnie inne. Niech odejdzie na chwilę wszelka powszedniość. Niech stanie się odświętnie i wyjątkowo. Niech nasze umysły opanuje spokój i dobre wspomnienia, nasze serca niech wypełni miłość, z ust niech płyną tylko dobre słowa, oczy niech cieszą się pięknymi lub miłymi sercu widokami, nasze ręce niech przytulają i błogosławią, podniebienie niech cieszy dobrze znajomy smak, a żołądek niech doświadcza rozsądku jego posiadaczy.

Dobrych Świąt, Drodzy Czytelnicy