Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

Praca – obojętnie czy dla pieniędzy czy taka wokół siebie i własnego domu – nie ma najlepszych notowań. Ludzie jakoś nie przepadają za pracą, większość chce mieć jak najwięcej czasu “wolnego”, cokolwiek to znaczy. Szczególnie praca zawodowa, czyli taka za którą się przecież dostaje wynagrodzenie, łączy się z czymś mało przyjemnym.

Mówi się, że trzeba pracować, że “bez pracy nie ma kołaczy” albo “pracuj, pracuj a garb ci sam wyrośnie,” a pracownicy czekają na długie weekendy, urlopy i emeryturę. Tak, spotykałam ludzi w średnim wieku, którzy już mówili o emeryturze, o tym, że chętnie by na nią przeszli. Są osoby, które dążą do tego żeby szybko się wzbogacić, osiągnąć wolność finansową i nie musieć pracować. Nawet trenerzy rozwoju osobistego, od których można byłoby oczekiwać innego stosunku do pracy, głoszą: “Uczyń to, co kochasz swoim zawodem, a nie przepracujesz ani jednego dnia”. Dlaczego “nie przepracujesz”? Dlatego, bo dalej będziesz robił to, co lubisz, tylko dodatkowo będziesz dostawał za to pieniądze. Wniosek, jaki z tego płynie jest następujący: jeśli robisz coś co lubisz, to nie pracujesz; pracujesz tylko wtedy, kiedy tego nie lubisz. W myśl takich przekonań ja nie pracuję już prawie 30 lat… a nawet dłużej, bo moją pierwszą pracę wykładowcy w ośrodku szkoleniowym, a potem kolejną – nauczycielki – również bardzo lubiłam. Większość tego, co robię w ramach zawodu psychologa i trenera rozwoju osobistego sprawia mi przyjemność, zatem nie ma mowy o pracy. Mam w swoim życiorysie tylko trzy przepracowane lata, a i to nie mogę powiedzieć bym wszystkiego w tej pracy nie lubiła.

Ależ to absurd! Takie myślenie o pracy nie tylko powoduje niewłaściwe nastawienie i zabiera niektórym radość pracy ale zupełnie zniekształca jej rolę w życiu człowieka. Praca to bardzo istotna i niezbędna część naszego życia. I nie dlatego, że dzięki niej zaspokajamy swoje potrzeby materialne, ale dlatego, że nadaje naszemu życiu sens, pozwala nam się czuć potrzebnymi, daje nam szansę na wkład w życie innych, w dobro świata. Praca zawsze może nam dać szansę na tworzenie, na kreację, na angażowanie jakichś swoich talentów. Praca nadaje również naszemu życiu strukturę, z jednej strony niejako porządkuje nasze życie w wymiarze czasu, z drugiej wymaga od nas pewnego alertu – psychicznej i fizycznej gotowości. Znam co najmniej kilka kobiet, które praca utrzymuje we względnej kondycji psychicznej; przyznają, że gdyby nie to wpadłyby w depresję. Tak, praca jest szansą na wymianę społeczną, na relacje. ludźmi, na związki. Jednakże jest to kwestia właściwego spojrzenia, nieulegania społecznym programom.

W wypowiedziach na temat sukcesu słowo “praca” pojawia się niemal zawsze w towarzystwie słowa “ciężka”. Nie jest wykluczone, że to poprzez ten swoisty związek frazeologiczny ludzie myślą o pracy bez entuzjazmu. Wśród wielu cytatów na temat żmudy towarzyszącej pracy jedynie Einstein wyróżnia się choć odrobinę innym podejściem. Podobno to jego słowa: “Jeśli A to sukces, to wzór sukcesu wygląda następująco A = X + Y + Z Gdzie X to praca, Y to zabawa i Z – trzymanie języka za zębami.” Jest tu już przynajmniej element zabawy. Osobiście uważam, że to ogromnie ważne, by znajdować w swojej pracy zabawę, by jej szukać albo wprowadzać elementy, które z zabawą się kojarzą… czy choćby z przyjemnością. To zdecydowanie zmniejsza jej “ciężar”.

Praca powinna być mądra, nie ciężka. Nie wymagałabym od nikogo ciężkiej pracy i sama również nie mam zamiaru ciężko pracować. Powinno się pracować mądrze, czyli po pierwsze angażować się w to w całości, z uważnością i działać na najwyższym poziomie swoich aktualnych możliwości. Po drugie – zajmować się tym, co jest ważne, wkładać energię w to, na co naprawdę mamy wpływ i co przyczynia się do efektów. Po trzecie wreszcie – pamiętać o odnawianiu energii, o tym, aby koszty naszej pracy nie przewyższały efektów. W pracy (jak i wszędzie indziej) trzeba o siebie dbać.

Na pewno ważne jest, by na tyle, na ile to możliwe – wybierać sobie pracę, a następnie kształtować do niej właściwy stosunek zaczynając od tego, że nie mówi się o pracy w kategoriach negatywnych, nie mówi się, że jest “ciężka”, że jej się “nie lubi”, że gdyby się nie musiało, to by się nie pracowało i że “znowu do tej roboty”, że nie lubi się poniedziałków i kocha piątki. Taka zmiana mówienia o pracy to poważny krok w kierunku zmiany postawy w stosunku do pracy, czyli tego, co jest tak naprawdę jednym z dobrodziejstw człowieczeństwa.