O wdzięczności

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

W czasie szkolenia z zakresu skutecznego działania proszę uczestników o spisanie wszystkiego, za co są wdzięczni. W materiałach jest na ten cel przeznaczone miejsce, w którym mieści się przynajmniej 20 słów. Daję na to 10 minut… Kiedyś rzadko zdarzało się, aby ktoś wyrażał swoją wdzięczność dla kilkunastu elementów, zwykle było ich kilka. Działo się tak nie dlatego, że brakowało miejsca albo czasu; bywało, że zadawałam to ćwiczenie do domu, a zawsze mówiłam, że jeśli komuś zabraknie miejsca, może skorzystać z miejsca do notatek. Pamiętam nawet śmiech, kiedy to mówiłam. Niektórzy najwyraźniej sądzili, że moja wiara w taką dużą liczbę powodów do wdzięczności, to żart. Kiedyś zapytałam mężczyznę, który zapisał tylko cztery powody, dlaczego znalazł ich tak mało i usłyszałam: "Proszę pani wdzięczność to wielkie słowo". Tak, niektórzy ludzie w taki sposób myślą o pewnych słowach – wdzięczność, miłość, przyjaciel, ojczyzna, szczęście. Wiele oczekują od tych słów, czy może – wiele im przypisują, a jeśli je wymawiają to niemal szeptem. Kto wie czy to myślenie o tych słowach jako o "wielkich" nie powoduje, że niełatwo jest zauważać, że i życie i ludzie są w stanie sprostać temu, co niesie ich sens.

Tak, wdzięczność to wielkie i dobre słowo, jednakże każdy z nas ma tysiące powodów do bycia wdzięcznym. Mamy też mnóstwo powodów aby być szczęśliwymi, możemy mówić o miłości i kochać, mówić “przyjaciel” o bliskim nam człowieku, a miejsce skąd pochodzimy nazywać nawet na co dzień – “ojczyzną”. Zresztą, każde z tych słów dotyczy spraw, z którymi łączyć się może nasza wdzięczność. Jakże wdzięczni możemy być za przyjaciół, czy choćby za jednego przyjaciela. Ileż pięknych momentów w naszym życiu dzieje się z udziałem ludzi, a czasem za ich przyczyną. Cudownie, kiedy potrafimy kochać i mamy kogo obdarzać tym uczuciem: miłość jest sensem życia ale nie jest możliwa bez wdzięczności. Wreszcie tyle jest różnych spraw, za które możemy być wdzięczni Ojczyźnie… tak wiele, że piszemy ją z dużej litery i mówimy o niej z szacunkiem. Nigdy nie bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy, gdyby nie wibracje naszego miejsca pochodzenia. Codziennie od rana do wieczora wyświetla się w naszym życiu plejada spraw, ludzi i zdarzeń, za które możemy być wdzięczni. To tylko kwestia odpowiedniej umiejętności patrzenia na życie. Pierwszy moment to obudzenie. Czyż nie powinniśmy być wdzięczni, że mamy szansę na kolejny dzień. Warto to odczuć. Można do tego jeszcze dołączyć wdzięczność za wygodne łóżko, miłą pościel… i może za osobę, która leży koło nas. A potem rozsypuje się wręcz worek obfitości: kawa, ciepła woda, miłe kapcie, jedzenie, lodówka, która je przechowuje, kuchnia, która umożliwia gotowanie, ładne nakrycia… Ludzie, którzy jedzą z nami posiłek, książka, którą czytamy, oglądany film, codzienne słońce… to powody do wdzięczności, a doceniane stają się jeszcze istotniejsze. Przez tę istotność, urodę i wagę wszystkiego, co nas otacza, nasze życie staje się piękniejsze i bardziej pełne, a my sami – szczęśliwsi. Wszak szczęście to stan umysłu, a dzięki świadomości tylu rzeczy, za które możemy być wdzięczni, tworzymy ten stan. Kiedy człowiek jest prawdziwie i w pełni szczęśliwy, zwykle jest również wdzięczny. “Szczęście” bez wdzięczności to raczej tylko zadowolenie, satysfakcja, hedonistyczne uniesienie. _Wdzięczność nie musi być pierwotnym uczuciem, nie wiem zresztą czy jest nim kiedykolwiek. Najpierw trzeba sobie uświadomić powód, zdać sobie z niego sprawę, a dopiero potem nasze serce zacznie wypełniać wdzięczność. I możliwe jest nawet, że minie trochę czasu zanim zaczniemy naprawdę odczuwać tę wyjątkową ciepłotę serca. Sama pamiętam jak uczyłam się wdzięczności i powtarzałam moje “dziękuję za to czy za tamto” i “jestem wdzięczna za”, zapisywałam wytrwale codziennie po kilkadziesiąt rzeczy, zdarzeń i sytuacji, jednakże tylko niejako mentalnie czułam, że mam tak wiele powodów do wdzięczności. Aż wreszcie przyszedł dzień, w którym poczułam prawdziwą wdzięczność. Od tego momentu świat nie jest już taki sam – jest piękniejszy. A ja jestem szczęśliwsza.

Wdzięczność nie tylko otwiera nasze serce i uszczęśliwia nas, ale zwiększa nasze uczucie miłości dla bliskich. Jakże często traktujemy ich bowiem jakby wszystko, czego od nich doświadczamy, po prostu nam się należało, nie doceniamy ich… Może nie zmniejsza to siły uczucia, ale rodzi rutynę i przeświadczenie, że to normalne, codzienne, zwykłe. Jeśli dołączy się do tego wdzięczność, codzienne bytowanie z dziećmi czy z życiowym partnerem nabierze blasku, nasze uczucie zakwitnie. Wdzięczność jest również niezbędna do budowania poczucia obfitości. Poczucie obfitości, czy jak o nim mówi S. R. Covey – “świadomość obfitości”, jest nam potrzebne do czucia się spokojnym, bezpiecznym, szczęśliwym, do działania bez lęku “że zabraknie”, do mądrych decyzji zarówno finansowych jak i społecznych. Poczucie obfitości sprawia, iż wiemy, że jest wiele możliwości zarobienia (przez nas) pieniędzy, wiele dróg do tej samej sytuacji i wiele sposobów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Ludzie mający poczucie obfitości są bardziej kreatywni, twórczy, chętniej się dzielą i… więcej dostają od świata. Tak, więcej dostają, ponieważ z jednej strony ich stan umysłu i duszy wpływa na ich właściwe działania, z drugiej jednak – pełne obfitości wibracje ich serca wchodzą w częstotliwość tego, czego jeszcze pragną, przyciągają do nich kolejną obfitość.