Orkisz – pszenica przeszłości i przyszłości

W rolnictwie panuje obecnie niepisane prawo zamiany jakości w ilość, odwrotnie niż w teorii Marksa. Ciągle zwiększa się wydajność większości produktów rolnych czy ogrodniczych, często poprzez manipulację genetyczną: rezultat końcowy jest taki, że produkty te mogą mieć, ale nie zawsze, coraz mniejszą wartość odżywczą i choroboprewencyjną. Niekiedy sytuacja jest odwrotna – produkty przetworzone są zdrowsze. Z drugiej strony, gdyby nie te procedury powodujące większą wydajność rolną, dużo większy procent ludności chodziłby dzisiaj głodny – śmiertelność z głodu sięgałaby dodatkowych milionów. Zaawansowane manipulacje genetyczne prowadzą do tego, że nowy produkt może mieć w sobie niewiele z produktu z którego pochodzi. Trzeba szukać w tych sprawach złotego środka.

Wyszukiwanie i konserwacja dawnych gatunków

Dopiero pod koniec ubiegłego wieku nastąpiło pełne przebudzenie naukowców. By ochronić dawne rośliny odżywcze i inne przed kompletnym wyginięciem całe ekipy agrobadaczy przeczesywują półdzikie tereny szukając podstawowych odmian wszystkich zbóż i innych roślin, magazynując je w bankach genetycznych. Ciągle Turcja jest jednym z najlepszych miejsc znaleziskowych. Najbardziej intensywne są poszukiwania odmian dziko rosnącego ryżu – trudno się temu dziwić – to podstawowy pokarm połowy ludzkości, ale i tu poszukiwania nie są tak intensywne jak na przykład nowych gatunków orchidei. Znamy przynajmniej 25 tysięcy gatunków kwiatów w tej rodzinie. To jedyny kwiat, który emocjonalnie uzależnia tak jak haszysz lub LSD. Niektórzy poświęcają fortuny, przeczesują puszcze i nieużytki kilku kontynentów, a szczególnie południowo-wschodniej Azji, często z narażeniem życia, by znaleźć swoją własną odmianę i nazwać ją własnym nazwiskiem. I, o dziwo, wielu się to udaje. Ten kwiat jest najpopularniejszym kwiatem wielu krajów. Podaję jako ciekawostkę, że na Hawajach najtańsze powitalne wieńce zakładane na szyje turystów, czyli na lei (w licznie pojedyńczej lei) są splatane z tego kwiecia.

Dzieje orkiszu

Orkisz (łacińska nazwa triticum spelta, po angielsku spelt) jest hybrydą dwu lub więcej roślin – nie znamy szczegółów z jakich roślin powstała, a to się miało stać przed pojawieniem się pszenicy pospolitej, a więc ponad 8000 lat temu. Są różne domysły na ten temat, ale nie w pełni udokumentowane, by je uznać za bez wątpienia za prawdziwe. Ponieważ ma podobną strukturę genetyczną do pszenicy pospolitej, czy innych znanych obecnie pszenic, więc jest rzeczą logiczną wnioskować, że jakiś rodzaj dawnej pszenicy był przynajmniej jednym ze składników w tej hybrydzie. Najstarsze źródła jej istnienia i spożywania przed ludzi prowadzą nas na tereny Transkaukazu, czyli miejsca na północny wschód od Morza Czarnego do czasów piątego tysiąclecia starej ery. W latach 2500-1700 p.n.e. orkisz znany był i uprawiany w centralnej Europie. W ostatnim tysiącleciu tej ery był podstawowym produktem odżywczym na terenach Kaukazu, Grecji i Imperium Rzymskiego. W Grecji uważany był za dar boga Demetriusza dla ludzi, w Rzymie był posiłkiem gladiatorów i innych zawodników przed igrzyskami, bo był nie tylko pożywny, ale utrzymywał tych ludzi w doskonałej formie fizycznej przez długi czas.

This slideshow requires JavaScript.

W czasie naszej ery najwięcej orkiszu rosło na ubogich glebach w dolinach i na podgórzach Alp, dlatego najpierw nauczono się go upawiać na terenach Szwajcarii i północnych Niemiec, nieco później w Anglii i wreszcie był uprawiany w innych krajach zachodniej Europy. Jednym z powodów rozrastania się areału pól orkiszowych było nie tylko to, że tworzyło się z niego produkty o przyjemnym smaku i zapachu, ale przede wszytkim dlatego, że w umiarkowanym klimacie rósł nawet na nieurodzajnych ziemiach. Mimo dużej wydajności powoli został wyparty jako główne zboże w diecie ludzkiej przez pszenicę pospolitą. Dopiero pod koniec XX wieku przypomniano sobie o jego istnieniu i walorach, zaczął być uprawiany początkowo w gospodarstwach ekologicznych.

Ziarna orkiszu są dużo bogatsze od ziaren pszenicy, jaką powszechnie znamy: w witaminy, białko, śladowe metale i związki organiczne, ale mają niedobór przynajmniej dwu aminokwasów, dlatego mieszanka obu pszenic jest ideanym sposobem wyrównania tych nierówności. Pieczywo z obu pomieszanych mąk jest bardzo pulchne, długo utrzymuje miękkość i ma wspaniały niepowtarzalny “zapach chleba”.

Charasterystyka orkiszu

Jeszcze w XII wieku słynna przeorysza benedyktynek Hildegard von Bingen pisała: “Orkisz jest najlepszym ziarnem zbożowym, działa rozgrzewająco i natłuszczająco … prowadzi do dobrej krwi, daje rozluźniony charakter i cnotę zadowolenia”. Dorzuca do tej wypowiedzi inne dobre charakterystyki zboża – razem wymieniła ich siedemnaście. Dziś naukowcy sprawdzają zasadność tych twierdzeń i potwierdzają w pełni większość wspomnianą przez tę mistyczkię i pisarkę średniowieczną.

Orkisz jest bardzo odpornym ziarnem, rośnie, jak wspomniałem nawet na nieurodzajnych ziemiach, nawet glebach górzystych, kamienistych. Odporny jest na choroby, tak jak niewiele produktów znanych w dalekiej przeszłości, które z tego powodu dochowały się do naszych czasów. Najbardziej znanymi roślinami sprzed 2000 lat i do dzisiaj uprawianymi jest kilka odmian winorośli wśród tysięcy znanych nam obecnie. Uprawiali je Rzymianie, przed nimi Grecy i Egipcjanie, a jeszcze wcześniej ludy Kaukazu – tragiczna pandemia winogron w drugiej połowie XIX wieku tych odmian nie dotknęła.

Przygotowywanie chleba w starożytnym Egipcie Nie potrzebuje dużo azotu, więc na terenach ochrony wód orkisz może być uprawiany. Nawet są zalecenia specjalistów by zasiewać go na terenach powodziowych, bo je wstrzymuje, a przynajmniej je opóźnia.

This slideshow requires JavaScript.

Orkisz zawiera około 56% skrobi, około 12% białka, prawie 3% tłuszczu i 2% składników mineralnych. Zawiera też wielokrotnie więcej witamin niż każda inna pszenica, szczególnie witaminy A, B1, B2, B6 i E. Ma przyjazne dla serca aminokwasy i nienasycone kwasy tłuszczowe. W mące z orkiszu jest dużo naturalnego kleju, co piekarze bardzo lubią. Chleb z orkiszu ma charakterystyczny orzechowy aromat. Niezwykle ważna jest duża koncentracja kwasu krzemowego, tak ważnego dla skóry, włosów i paznokci i prawdopodobnie dla mózgu, bo ma wzmaciać jego aktywność i koncentrację. Dużo jest w nim cynku, tak potrzebnego wątrobie. Ma też prawie trzykrotnie więcej wapna, żelaza i potasu i pięciokrotnie więcej fosforu niż w mące, którą dziś kupujemy w sklepie. Jestem przekonany że z wymienionych powodów, w najbliższej przyszłości jego areał upraw będzie się szybko powiększał i za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat orkisz będzie poważnym konkurentem pszenicy pospolitej.

Wzrost zainteresowania tą odmianą pszenicy Najwięcej w Europie dzikiego orkiszu, jak wspomniałem, przetrwało w niezagospodarowach dolinach Alp, dlatego też w w Szwajcarii i południowych Niemczech nie tylko znajdują się ośrodki badawcze nad nim, ale więcej uprawia się go niż w każdym innym kraju – dlatego chleb i inne pieczywo z tego gatunku mąki są powszechnie dostępne w piekarniach i sklepach spożywczych. Poza chlebem wyrabia się z niego kluski i produkuje chrupki, a mąkę można znaleźć nawet w supermaketach. Według informacji zebranych w roku 2007 w Europie zasiewało się orkiszem 18 tysięcy hetarów pól, w Polsce tylko około 200 do 300. Obecnie te areały są już dużo większe.

Już w 2008 roku mąkę orkiszową zwaną czerkiestką wpisano na listę Produktów Tradycyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, a czery lata później zespół agrotechnologów pod kierunkiem dr. Zygmunta Nity stworzył polską odmianę orkiszu ozimego zwanego Rokoszem.

W ostatnich kilku latach w ramach poprawy jakości, a przede wszystkim w celach reklamowych, zaczęto produkować piwa z orkiszu w Bawarii i w Belgii, a w Polsce nawet nową wódkę z tego zboża. Ile w tym jest poprawy jakości produktów, a ile czystej reklamy, nie wiem, nie było czasu na badania naukowe tego fenomenu, a produkty te są na razie tworzone w tak małej ilości, że są niedostępne w krajach, w których już zaczęto go sadzić.

•••

Jednym alkoholem, który jest stałym bywalcem w naszym domu, jest narodowy napój Belgów i Holendrów od setek lat, znany w Europie pod nazwą Jenever.

Dawniej jednym z głównych jego produktów podstawowych był (i chyba nawet i dzisiaj jest) orkisz. To gin z dodatkiem wielu ziół leczniczych, znany w Ontario jako Geneva, a w Quebecu jako Genievre – jest w tej drugiej prowincji produkowany na licencji firmy holenderskiej De KUYPER. Ontaryjczycy nie poznali się na jego walorach leczniczych i został zdjęty ponad rok temu z listy alkoholi LCBO. Dlatego, gdy nam się kończą jego zapasy, musimy udawać się do przyjaciół w północnym Ontario – długoletnich współpracowników “Gazety” Eli i Jurka Szlachetków, mieszkających przy granicy z Quebekiem, pokonując wozem 1500 kilometrów w obie strony. To nasz najlepszy lek na dolegliwości żołądkowe i jelitowe. Mały kieliszek tego “lekarstwa” usuwa w ciągu kilkunastu minut wszelkie dolegliwości, nie tylko nadkwasotę i problemy powodowane przejedzeniem. Wiem co mówię: doświadczyliśmy, żona i ja, jego wprost cudownych skutków wiele razy w okresie prawie 30 lat. Nie opatentowaliśmy tego wynalazku, można za darmo z niego korzystać – jedynym rodzajem zapłaty niech będzie miły uśmiech w naszą stronę