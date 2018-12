Orzechy laskowe – świąteczne przysmaki

Święta Bożego Narodzenia bez orzechów, to nie święta – napisałam przed tygodniem w artykule: “Orzechy włoskie – kaloryczne, ale zdrowe”. Orzechy są warte uwagi i dlatego zapowiadałam, że będę kontynuować temat. Dziś o orzechach laskowych.

Ten leśny przysmak jest kopalnią witamin i mikroelementów. Orzechy laskowe mają to wszystko, co jest potrzebne, aby wzmocnić siły organizmu wyczerpanego pracą fizyczną i umysłową. Warto jeść je przez cały rok, ponieważ posiadają wyjątkową wartość odżywczą. Zawierają aż 65 % tłuszczu, 16 % białka i 3,55% węglowodanów.

Orzechy laskowe są doskonałym źródłem witamin. 100 gramów tej smacznej przekąski dostarcza aż 15 mg witaminy E, a to ilość, która pokrywa około 100% dziennego nań zapotrzebowania. Dzięki temu orzechy laskowe dbają o kondycję i wygląd naszej skóry, poprawiając jej koloryt, nawodnienie i jędrność. Witamina E ma ponadto dodatkowe właściwości. Jej brak w codziennej diecie sprzyja rozdrażnieniu, powoduje problemy z koncentracją oraz pamięcią, osłabienie mięśni, słabszy wzrok, a nawet i bezpłodność. Co więcej, witamina E zapobiega licznym chorobom serca, w tym też redukuje ryzyko jego zawału.

Orzechy laskowe są również bardzo dobrym źródłem wszystkich witamin z grupy B (poza B12), a w szczególności witaminy B1 (odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego, gojenie się ran i procesy metaboliczne zachodzące w komórkach) i witaminy B6 (jest koenzymem dla ponad 100 enzymów, w tym biorących udział min. w przemianach aminokwasów, procesach trawienia i przyswajania białek, a także łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, poprawa procesów koncentracji i uwagi poprzez usprawnianie wykorzystania energii z węglowodanów).

Jako że orzechy laskowe są dobrym źródłem kwasu foliowego, ich spożywanie poleca się przyszłym mamom. Pamiętajmy, iż niedobory owego składnika pokarmowego wynikające z nieprawidłowej diety ciężarnych kobiet mogą skutkować poważnymi zaburzeniami w rozwoju płodu. Warto również dodać, iż orzechy laskowe często łagodzą objawy tzw. porannych mdłości. Niemniej, z ilością spożywanych orzechów laskowych nie można przesadzać. Dostarczają one bowiem bardzo dużych ilości manganu (jego zawartość w 100 gramach orzechów odpowiada ponad 700% dziennego nań zapotrzebowania). Pierwiastek ten jest niezbędny do np. prawidłowego rozwoju fizycznego, niemniej jego permanentny nadmiar w codziennym menu może doprowadzić do różnego rodzaju zaburzeń pracy układu nerwowego. Godną uwagi jest wysoka zawartość miedzi w orzechach laskowych. W 100 gramach zawierają one bowiem ilość miedzi, która niemal dwukrotnie przekracza dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Dzięki temu orzechy laskowe zapobiegają anemii oraz wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Orzechy laskowe są również kopalnią magnezu, przez co doskonale wspomagają radzenie sobie ze stresem, walczą z bezsennością, a także zapobiegają skurczom mięśni. Powinny być włączone do diety wszystkich tych osób, które piją duże ilości kawy, gdyż napój ten, jakkolwiek smaczny by nie był, wypłukuje magnez z organizmu. Warto również wspomnieć o tym, iż w orzechach laskowych znajdują się również całkiem spore ilości fosforu, wapnia, żelaza, cynku, potasu, a także, choć już w mniejszym stopniu, selenu. Dzięki temu orzechy laskowe wzmacniają zęby i kości, redukują zmiany trądzikowe, mają pozytywny wpływ na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.

Przeciętnie 100 g orzechów laskowych dostarcza 628 kcal, a więc są nieco mniej kaloryczne niż orzechy włoskie.

Pomimo swej wysokiej kaloryczności orzechy laskowe mogą zostać z powodzeniem włączone do menu diety redukcyjnej. Po pierwsze, są bardzo dobrym źródłem błonnika, a więc zapewniają uczucie sytości na długi czas, zapobiegając podjadaniu. Jak wspomniałam wyżej dostarczają bardzo wielu witamin i składników mineralnych, w tym też tych odpowiedzialnych za regulowanie procesów metabolicznych. Należą również do grupy produktów nisko węglowodanowych.

Na co zwracać uwagę kupując orzechy laskowe?

Najlepiej wybierać raczej te nieobrane. Obrane i pakowane do plastikowych torebek (lub, tym gorzej, sprzedawane w takiej formie na wagę) często okazują się nieświeże czy nawet zjełczałe lub spleśniałe. Kupując orzechy laskowe w skorupkach, od zaufanego sprzedawcy, mamy pewność, iż po obraniu będą pyszne, chrupiące i pełne wymienionych wyżej witamin i minerałów. Jak obrać orzechy laskowe? Aby bez większego wysiłku obrać orzechy laskowe, należy wstawić je, wysypane na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, do nagrzanego do 175 stopni Celsjusza piekarnika. Zwykle wystarczy około 10-15 minut, aby w kuchni zaczął unosić się wspaniały aromat prażonych orzechów i aby, co ważniejsze, ich skorupki zaczęły same pękać. Wówczas orzechy wyciągamy i, gdy przestygną, przesypujemy do wybranego naczynia, którym będziemy mogli trząść, aby obijały się one o siebie. Dzięki temu skorupki połamią się, a my będziemy mogli wybrać już jedynie (prawie) gotowe do jedzenia orzechy. Następnie, jeśli chcemy pozbyć się okalających je skórek, powinniśmy przesypać orzechy na wyłożone ściereczką sito (o niezbyt gęstych i raczej dużych oczkach), zawinąć ją i pocierać nią o orzechy. Znajdujące się na nich skórki zostaną wówczas starte. Po wyciągnięciu spod nich ściereczki przesypią się przez oczka sita, na którym pozostanie już tylko nasz przysmak.

Orzechy laskowe mogą być spożywane jako samodzielna przekąska, niemniej warto również dodawać je do muesli, owsianek, domowych batoników, wypieków itd. Można też przygotować z nich wegańskie mleko oraz domową wersję jednego z ulubionych czekoladowych kremów, za aromat którego odpowiedzialne są właśnie zmielone orzechy laskowe. Ze względu na swój neutralny smak orzechy laskowe dobrze komponują się zarówno w potrawach słodkich, jak i słono pikantnych. Świetnie nadają się do sałatek, białych mięs, czy też makaronów.