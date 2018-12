Orzechy włoskie – kaloryczne, ale zdrowe

Jest Wigilia. Siedmioletnia Klara i jej braciszek Fred czekają na świąteczne prezenty. Jak zawsze najwspanialszy dostaną od sędziego Droselmajera, zegarmistrza i wynalazcy, ich chrzestnego ojca. W tym roku jest to wspaniały zamek z poruszającymi się figurkami. Jednak dzieci wolą inne zabawki od mechanicznych cudów skonstruowanych przez sędziego, którymi nie można się tak po prostu bawić. Klara dostaje nowe lalki i śliczną sukienkę, Fred pułk ołowianych huzarów oraz konie na biegunach. Pod choinką jest jeszcze jeden prezent – dziadek do orzechów, w postaci małego człowieczka o dużej głowie i cienkich, krótkich nóżkach.

Włożenie do jego ust orzecha i pociągnięcie za drewniany płaszczyk powoduje rozłupanie skorupki. Figurka, mimo że brzydka, bardzo przypada do serca Klarze, jej więc zostaje oddana pod opiekę, choć do łupania orzechów mogą dziadka używać także Fred i Ludwika – najstarsza z rodzeństwa, dorosła już panna. Opieka Klary wkrótce się przydaje: za sprawą Freda, który wybiera do rozłupania duże i twarde orzechy, Dziadek do Orzechów ulega wypadkowi – jego szczęka się obluzowuje…

Tak zaczyna się jeden z najsłynniejszych baletów Piotra Czajkowskiego, który rok rocznie prezentuje na Place des arts – Les Grands Ballets Canadiens de Montreal.

Bez “Dziadka do orzechów święta w naszym mieście byłyby mniej ważne.

Zostawmy jednak balet i dziadka, bo pora zająć się najwartościowszymi z bakalii – orzechami. Myślę, że każdy zgodzi się ze mną, że święta Bożego Narodzenia bez orzechów, to nie święta. Wieszamy je na choince, bo ubrane w złotka pięknie prezentują się na drzewku, ozdabiamy nimi stroiki, dodajemy do wypieków i dań, przyrządzamy orzechowe nalewki, no i oczywiście chrupiemy z apetytem podczas świątecznych dni.

Warto wiedzieć, że orzechy oprócz walorów smakowych posiadają całą masę właściwości korzystnych dla zdrowia, a przeprowadzone do tej pory doświadczenia donoszą o korzystnym wpływie orzechów czy masła orzechowego na zmniejszanie ryzyka chorób serca, cukrzycy typu 2, kamicy żółciowej czy nowotworów. Jak dotąd jednak nie porównano wartości odżywczej orzechów między sobą. Taką analizą zajął się dr Vinson, który porównał zawartość przeciwutleniaczy w 9 rodzajach orzechów: włoskich, brazylijskich, ziemnych, laskowych, nerkowcach, migdałach, pistacjach, makadamia, pekan. Stwierdził, że największa ich zawartość występuje w orzechach włoskich. Dodatkowo antyoksydanty znajdujące się w nich charakteryzowały się najwyższą jakością i siłą. Przeciwutleniacze z orzechów włoskich działały 2- 15 razy silniej niż witamina E, która jest znana ze swej siły antyoksydacyjnej chroniącej organizm przed wolnymi rodnikami.

Orzechy włoskie są najbardziej popularne, ale oprócz nich na rynku dostępne są orzechy laskowe, pistacjowe, makadamia, nerkowce, brazylijskie, pekan, ziemne, pionowe, kokosowe, orzeszki cola, migdały, kasztany jadalne.

Na początek proponuję zająć się właśnie orzechami włoskimi, a w kolejnych artykułach pozostałymi, bo są warte uwagi.

Orzechy włoskie w stanie dzikim rosną na Bałkanach, w południowo- wschodniej Europie, w południowo-zachodniej, środkowej i wschodniej Azji, w Himalajach, południowo-zachodnich Chinach. Zaczęto je uprawiać około 2500 lat p.n.e., a na tereny zachodniej i północnej Europy sprowadzono w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Według różnych przekazów do Polski orzechy przywiózł ze słonecznej talii prawdopodobnie Jacek Odrowąż (1183-1257) – dominikanin, święty Kościoła katolickiego.

Orzech włoski znany jest również jako roślina lecznicza. Stanowi ceniony surowiec zielarski, gdzie znajdują zastosowanie jego liście, łupiny, kora i owoc z uwagi na ich właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe oraz przeciwkrwotoczne.

Najbardziej popularnym elementem orzecha z uwagi na własności odżywcze jest jego jądro. Owoce orzecha włoskiego stanowią źródło wielonasyconych kwasów tłuszczowych: omega-6 i omega-3, kwasu linolowego, potasu, fosforu, magnezu, cynku , manganu , jodu, żelaza, kobaltu, wapnia, sodu, żelaza, witamin z grupy B, witamin: E, PP, A, K, C, niacyny, aminokwasów. Spożywanie orzechów włoskich obniża poziom złego cholesterolu, przyspiesza przemianę materii oraz proces usuwania toksyn z organizmu. Poprawia pracę mózgu i układu nerwowego, pozytywnie wpływa na koncentrację i pamięć. Orzech włoski jest wykorzystywany również w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów, maseczek, balsamów (w tym popularnych bronzerów do przyciemniania skóry).

Ze względu na swój charakterystyczny smak orzechy włoskie są bardzo lubiane i mają wiele zastosowań. Można przygotować z nich nie tylko desery, lecz także dania obiadowe. Na śniadanie: granola – orzechy prażone na suchej patelni z dodatkiem płatków owsianych, migdałów i płatków kukurydzianych mogą być połączone z miodem lub syropem z agawy. Batoniki muesli – orzechy połączone z daktylami, pomarańczami lub kandyzowaną cytryną. Wśród dań wytrawnych świetna jest sałatka Waldorf – klasyczna przekąska z dodatkiem jabłek i sałaty lodowej. Można użyć też karmelizowanych gruszek, aby wzbogacić smak, a na zakończenie kilka podprażonych rozdrobnionych orzechów włoskich. Warzywa faszerowane – dynia lub cukinia faszerowana orzechami i kaszą to doskonały pomysł na jesienno- zimowe danie. Wystarczy połączyć je z chili, cynamonem lub pieprzem cayenne, aby wzmocnić działanie rozgrzewające. Pieczone mięsa – nuta orzechów w połączeniu z drobiem, wołowina lub wieprzowiną świetnie komponuje się z suszonymi owocami: morelami, śliwkami lub jabłkami. Wśród deserów chyba najpyszniejszy jest orzechowiec i baklava czyli tradycyjny deser wywodzący się z Grecji lub Turcji, przygotowywany z orzechów włoskich, laskowych i pistacji z dodatkiem miodu.

Na zakończenie powinnam wspomnieć, że wszystkie orzechy są wysokokaloryczne, ale orzechy włoskie są rekordzistami bo w 100 g zawierają aż 645 kcal. Fakt, są kaloryczne, ale jakie pyszne i zdrowe