Sprzedaż domu a sąsiedzi

Sprzedaż kolejnej nieruchomości przynosi ze sobą nie raz wiele nowych doświadczeń; ludzie są różni, czasem zupełnie niedbający o swoje posesje, a czasem złośliwi. Przydarzyło mi się niedawno, że przy sprzedaży domu była mała dysputa z sąsiadami, których trawnik na froncie domu łączył się z trawnikiem moich klientów. Nie było wyraźnej granicy, a sąsiedzi nie byli zbyt chętni do ścinania trawy. W celu zadbania o dobry wygląd obejścia postanowiliśmy sami zadbać również o ich frontowy trawnik.

Innym przykładem niech będzie sprawa, gdzie sąsiedzi używali swojego ogródka z tyłu domu jako składu złomu, magazynując tam zużyte materiały po reparacjach m.in. samochodów. Wszystko oczywiście było widać przez ogrodzenie, a także z okien wyższego piętra: widok osobliwy, lecz niezbyt zachęcajacy. W dodatku słychać było wrzaski dzieci oraz sąsiadów wiecznie kłócących się, nie mówiąc już o ciągłym zapachu palonej “gandzi”.

W rezultacie znaleźliśmy wyjście z sytuacji poprzez wybudowanie dodatkowego, wygłuszającego ogrodzenia; a kupujący pogodził sie z sytuacją, o której był poinformowany.

Powiedzmy sobie szczerze: w wielu wypadkach “przeszkadzający” sąsiedzi nawet nie zdaje sobie sprawy z faktu, że robią coś złego: niektórzy nie zwracają uwagi na otoczenie i nie wiedzą, że temu otoczeniu sprawiają przykrość swoim zachowaniem. Jeśli nie ma żadnych spraw związanych z bezpieczeństwem, co wymagałoby interwencji władz, to należy naprawdę użyć bardzo dyplomatycznych zabiegów, aby sprawę jakoś rozwiązać. Wymaga to nieraz wielu spokojnych rozmów oraz tłumaczenia. Najlepiej wspólnie znaleźć jakieś pozytywne wyjście z sytuacji. Przykładem niech będzie inna sprzedaż połówki dupleksu, gdzie druga połowa ogródka zawalona była śmieciami, którymi sąsiedzi nie chcieli zawracać sobie głowy: zaproponowaliśmy im uprzątnięcie ogrodu na koszt sprzedających, a koszty tego sprzątania dodaliśmy do ceny sprzedaży nieruchomości. W ten sposób rozwiązany został cały problem.

Czasem sprawy, które denerwują obecnych właścicieli mogą wcale nie stanowić żadnego problemu dla kupujących: niektórzy nie zwracają uwagi na wrzeszczące dzieci, bo sami mają takie. Czasem też dobrze mieć za sąsiada faceta reperującego samochody, może to być dla nas wygodne, a że jest trochę brudnawo w jego ogrodzie… cóż, trudno. Niekiedy też bardzo wścibscy sąsiedzi, których starsza mama lub ciocia ciągle przesiaduje na ganku z przodu domu też mogą się przydać, bo sąsiedztwo wtedy jest monitorowane bez przerwy, wobec czego jest bezpieczniej… Wszystko zależy od podejścia do tematu.

Niejednokrotnie dobrze jest też obejść sąsiadów przed wystawieniem domu do sprzedaży oraz spróbować polepszyć np. czyjeś obejście w okolicy, co będzie służyło wszystkim zamieszkującym wokoło. Przeciez większość ludzi woli jak jest posprzątane, czysto, a nie odwrotnie. Jestem pewien, że wielu sasiadów będzie chciało pomóc: przecież to następna sprzedaż w ich okolicy, a uzyskanie lepszej ceny, to również lepsza cena dla innych w momencie sprzedaży. Okolica idzie w góre, a więc również sąsiedzi się cieszą, będą chcieli pomóc. Oczywiście wielu z nas słyszało o niesfornych sąsiadach balujących głośno przez całą noc, lub o psie, który szczeka bez przerwy.

Są też inne przypadki niesfornych sąsiadów, a mogę wymienić chociaż kilka: tacy, którzy notorycznie wieszają swoje pranie na Twoich sznurach do bielizny, tacy, którzy ciągle wzywają policję lub straż, bo ty z kolei parkujesz tyłem, robiąc hałas, inni, których część śmieci lub np. trampolina do basenu częściowo wystaje na Twoją posesję, inni z kolei podkradają kwiaty z Twoich zadbanych kwietników, są też tacy, którzy potrafią przebić w nocy Twoje opony. Znam też przypadki, gdzie sąsiedzi wzywali ciągle policję lub władze miasta twierdząc, że prowadzisz jakiś biznes ze swojego domu, zawsze wtedy, kiedy odwiedzali Cię znajomi lub rodzina: na dowód przedkladali taśmy z nagranych kamer zainstalowanych przed swoim domem – trzeba było udowadniać, że się nie jest wielbłądem! 4 Przykłady można by mnożyć.

W większości przypadków rada jest jedna: należy spokojnie rozmawiać oraz próbować polubownie rozwiązać sytuację. Namawiam jednak do ostrożności w sytuacji kiedy rozmawiamy z trudnymi sąsiadami. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy sąsiedzi ingerują nawet przy pokazach nieruchomości, zaczepiają pokazujących oraz oglądających agentów i kupujących, czynią niecenzuralne uwagi, a także stosują groźby, co oczywiście kończy się różnie: wezwaniem odpowiednich władz, kłótnią.

Słyszałem o przypadku, kiedy właściciel tak bardzo zmęczony był użeraniem się z sąsiadem, że właśnie z tego powodu postanowił wystawić dom na sprzedaż. Przy okazji wbicia przed domem znaku “na sprzedaż”, napisał drugi znak: “Dom na sprzedaz, ponieważ sąsiad jest s-synem” (dosłownie a-hole). Mimo tego znaku, właściciele dostali kilka ofert na ten dom, co również nam daje nadzieję, że nawet w najgorszej sytuacji możemy zawsze znaleźć kupca na każdą nieruchomość.

