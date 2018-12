WOŚP – gramy znowu!

“Gazeta” jest sponsorem i wspiera WOŚP od kiedy istnieje ona w Kanadzie. Kochamy WOŚP i ludzi

z otwartymi sercami, bo są nam bliscy swoją wrażliwością. Piszemy o WOŚP zawsze z wielką radością,

bo ten unikatowy na skalę światową oddolny ruch społeczny to najpiękniejsza inicjatywa dobra, jaka

powstała w wolnej Polsce.

WOŚP w Kanadzie

Oto najnowszy komunikat sztabu kanadyjskiego z 10 grudnia 2018:

“Siema! Tu WOŚP Canada – 13.01.2019 gramy znowu!

Jak co roku, razem z Polską i Polakami na całym świecie prowadzimy zbiórkę na sprzęt medyczny dla polskich szpitali pediatrycznych. To chyba najlepsza inwestycja z możliwych – w zdrowie dzieci, czyli w szczęśliwą przyszłość świata. Dzięki tej akcji, rozpoczętej 27 lat temu, w każdym dziecięcym szpitalu w Polsce działają urządzenia medyczne z funduszu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można je łatwo rozpoznać, bo są oznaczone czerwonymi serduszkami WOŚP. Bez przesady można powiedzieć, że ten napływ sprzętu medycznego postawił na nogi polską pediatrię. Oznacza to lepszą diagnostykę, szybsze powroty do zdrowia, mniej cierpienia i wyższe kwalifikacje personelu medycznego.

Nasi woluntariusze będą czekać na Was w dniach od 11 do 13 stycznia 2019 w wielu kanadyjskich miastach, w miejscach najczęściej odwiedzanych: przed polskimi kościołami, na polskich plazach itp. Będziemy na Was czekać w słoneczną pogodę, w śnieżycę i mróz, z serdecznymi podziękowaniami i serduszkami Orkiestry.

Jeśli orkiestra to koncert i aukcja!

Na zakończenie zbiórki, 13.01.2019 odbędzie się koncert aukcja w restauracji Fregata w Mississaudze, przy ulicy 1900 Dundas East, o godzinie 15.00. Będzie na nim wspaniała muzyka (także goście z Polski!), super zabawa, aukcja i inne atrakcje. Szczegóły już niebawem.

Osoby, które chciałyby wesprzeć aukcję darowizną fantów są uprzejmie proszone o kontakt ze Sztabem WOŚP Canada pod numerem 416 357 8580 (Beata) lub 416 435 5209 (Adam). W przypadku większych przedmiotów służymy transportem. Czekamy na Wasze serce i hojność – wszystko dla polskich dzieci!

WOŚP Canada

Na pewno 27 Finał WOŚP będzie fenomenalny. A jaki był poprzedni? Oto fragment mojej relacji z 26. Finału WOŚP 14 stycznia 2018 w “Gazecie”:

“W tym roku nasz torontoński (jeden z kilku w Kanadzie obok Windsor, Edmonton, Vancouver, Ottawy) Finał WOŚP – koncert w Restauracji FREGATA w Mississaudze -zgromadził mnóstwo ludzi, znakomitych artystów (FENOMENALNYCH!!!) i dużo darczyńców. Była cicha aukcja, puszki pękały od pieniędzy, wolontariusze najpierw musieli odtajeć od kwestowania przez trzy dni na mrozie, a potem liczyli, liczyli komisyjnie….

Organizacją 26. Finału WOŚP zajął się bardzo sprawnie sztab, którego szefową była Beata Skibińska, a poza nim wszystko udało się dzięki WSZYSTKIM cudowym wolontariuszom. Dzieciaki miały zabawy z Marylą Bulzacką i bawiły się świetnie. $Było tłoczno, kolorowo, wesoło i optymistycznie. To było piękne zakończenie zbiórki na WOŚP. A na koniec był wspólny taniec, do którego miałam przyjemność prowadząc ten koncert zaprosić wszystkich abyśmy poczuli, że WE MADE IT BIG TIME!!!! Jako organizator koncertu dziękuję wszystkim za udział i pomoc.”

Co nowego?

• Nagroda imienia Andrzeja Wajdy dla Jerzego Owsiaka, 1 grudnia 2018

W 2018 roku Fundacja Kyoto- Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz ustanowiła Nagrodę imienia Andrzeja Wajdy za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej. Jest ona przyznawana osobom lub organizacjom za działania społeczne przynoszące dobre skutki dla społeczeństwa.

Decyzją Fundacji Kyoto-Kraków pierwszym laureatem nagrody w 2018 roku został Jerzy Owsiak, który odebrał ją dziś w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

• Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej dla Jurka Owsiaka, 1 października 2018

Jerzy Owsiak został uhonorowany Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej “za znaczący wkład w pojednanie i pogłębianie współpracy polsko-niemieckiej lub wybitną działalność charytatywną”. Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został też prof. Matthias Weber – historyk, germanista, kulturoznawca i wybitny śląskoznawca. Nagroda została wręczona w czasie uroczystej inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Nagroda przyznawana jest od 2004 roku, a jej pomysłodawcami byli prof. Zdzisław Latajka $- rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia oraz klubowicze Salonu Śląskiego, do którego należy wielu naukowców i artystów. Na patronkę nagrody wybrano Jadwigę, księżną Śląska z rodu Andechs, która wyniesiona na ołtarze już w 1267 roku, od wieków otoczona jest kultem przez Polaków i Niemców, łącząc oba narody.

Laureatami nagrody zostały w przeszłości tak wybitne osobistości jak reżyser Kazimierz Kutz, poeta Tadeusz Różewicz, były kanclerz RFN Helmut Kohl, historyk i wybitny działacz społeczny prof. Władysław Bartoszewski, pierwszy niekomunistyczny premier Polski Tadeusz Mazowiecki i wielu innych.$ Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Salonu Śląskiego.

• WOŚP nagrodzona złotem Effie Awards, 20 października 2018

29 października podczas$Gali Effie Awards$w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie $Fundacja została wyróżniona przez eksperckie jury, które doceniło współpracę WOŚP z partnerami oraz 26. Finał WOŚP, który przyniósł rekordowy wynik finansowy zbiórki – ponad 126 milionów złotych.

Nagrody zostały przekazane podczas uroczystej gali, uznawanej za najważniejsze wydarzenie wśród prezesów i dyrektorów największych firm oraz agencji komunikacji marketingowej, specjalistów od marketingu, przedstawicieli biznesu oraz niezależnych ekspertów.

Nagroda przyznawana jest w Polsce od 1999 roku przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Licencjodawcą konkursu Elfie Awards jest Ellfie Worldwide. Konkurs jest organizowany obecnie w 40 krajach na całym świecie. Pierwsi laureaci zostali wyłonieni w 1968 roku w Nowym Jorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu.

• Europejska Nagroda Obywatelska dla WOŚP!, 21 września

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób i organizacji, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących różne grupy polityczne.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy$została$ doceniona za naszą$działalność w zakresie ochrony zdrowia$oraz profilaktyki zdrowotnej.

•••

A więc włączmy się wszyscy, bo WOŚP gra na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Nie przejmujmy się obelgami, insynuacjami i oskarżeniami – to broń zła przeciwko dobru, od zawsze. WOŚP jednoczy ludzi w każdym wieku, ze wszystkich grup społecznych, z całego świata dla czynienia dobra. I tylko to się liczy.

Małgorzata P. Bonikowska

O WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) to fundacja o charakterze filantropijnym, która została założona w Warszawie 2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza, Waltera Chełstowskiego oraz Beatę Bethke.

Jej podstawowym celem według statutu jest: “działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie “wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami), koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody “Serca” od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych “SERCE” ze Świdnicy.

Pomysł założenia fundacji zrodził się po udanej akcji zbierania pieniędzy dnia 3 stycznia 1993, zapoczątkowanej przez Owsiaka w muzycznym programie emitowanym przez drugi kanał Telewizji Polskiej pt. “Róbta co chceta”, znanym również pod nazwą “Kręcioła”. Nazwa “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy użyta w programie “Róbta co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki” w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem jest Jerzy Owsiak.

Fundacja WOŚP w ciągu całego roku finansuje i prowadzi sześć programów medycznych i jeden edukacyjny:

• Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci

• Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

• Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci

• Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą (program zamknięty)

• Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

• Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

• Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaka

• Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować” (inauguracja programu odbyła się w Opatówku k. Kalisza)

Ponadto Fundacja organizuje szkolenia młodzieży w zakresie pierwszej pomocy.