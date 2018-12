Złoto, kadzidło i mirra

Ludzie czasów zamierzchłych, nawet należący do różnych gatunków jak choćby homo sapiens i neandertalczycy, mieszkający na tych samych terenach kontaktowali się ze sobą, wymieniali różnymi dobrami lub płacili za na przykład kawałek upolowanego zwierzaka jakimiś ciekawymi rzeczami znalezionymi w naturze, jak ostrymi odpryskami twardej skały, z których moża było produkować ostrza strzał, pierwotny nóż czy siekierę itp. To był rodzaj pra-pieniędzy. Dużo później pojawiły się prawdziwe pieniędze, najpierw srebrne, później złote.

Dary

Mnie w tym artykule interesuje biblijny cytat z Ewangelii św. Mateusza (2:11) dotyczący wizyty i darów trzech mędrców ze Wschodu złożonych nowonarodzonemu Chrystusowi. “I wszedłszy do domu ujrzeli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę”. To faktycznie nie był dom, a mała wykuta w skale brudna, opuszczona grota.

Ponieważ Chrystus zaczął swoją misję gdy miał ponad 30 lat, a przedtem był prawie nikomu nieznany, wielu biblistów powątpiewa czy tak się faktycznie stało, czy to może rodzaj uzmysłowienia pragnień nie tylko Izraelitów ale i innych mieszkańców różnych krajów w Azji Mniejszej wyczekujących pojawienia się na świecie człowieka lub boga, który zaprowadzi pokój, sprawiedliwość i poprawę bytu dla całej znanej wtedy ludzkości. Od daty śmierci Chrystusa do czasu pisania ewangelii przez św. Mateusza upłynęło około pół wieku, tradycja ustna, czyli kerygma, już się rozwijała. Było to nie tylko ustne przekazywanie wieści o życiu i działalności Chrystusa, ale niekiedy ich upiększania, którego nie traktowano wtedy jako historycznego kłamstwa. Przypuszczam, że gdy mowa o pokłonie trzech mędrców, wspomniana kerygma potwierdziła to, o czym napisał św. Mateusz. Dowiadujemy się dodatkowo z niej, że pochodzili z Persji, a więc nie mogli być królami choćby dlatego, że było ich trzech. Te fakty potwierdzone zostały w reliefie na frontonie pierwszej w historii chrześcijaństwa świątyni o nazwie Narodzenia Pańskiego, zbudowanej w Betlejem na początku IV wieku przez Helenę, matkę piewszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego Konstantyna. Na na jej frontonie znalazła się rzeźba mędrców w perskich szatach. Gdy kilkaset lat później Persowie najechali tereny biblijne niszcząc wszystko co zastali po drodze, zostawili bazylikę Narodzenia nietkniętą, bo po szatach na reliefie poznali swych pobratymców, dzięki temu kościół ten dotrwał do naszych czasów, jedynie w czasach wypraw krzyżowych nieco przebudowany.

Byłem w Betlejem w dzień wielkanocny 1966 roku, zwiedziłem dokładnie miasto, okolice, a szczególnie wspomniany kościół, a w jego podziemiach Grotę Narodzenia Chrystusa. Już wcześniej byłem zainteresowany, wprost zafascynowany tą opowieścią sprzed dwu tysięcy lat – będąc studentem KUL-u przestudiowałem dostępne mi pisane i archeologiczne źródła, nawet napisałem swą pierwszą pracę magisterską na ten temat. Doszedłem do wniosku, że to co św. Mateusz opisuje to prawda, lub prawie cała prawda, a przede wszystkim że, według dostępnych dziś źródeł, miejscem narodzin Chrystusa jest właśnie ta grota pod kościołem, choć kompletnie przebudowana. Wyobrażam sobie zaskoczenie tych ludzi, którzy zamiast dziecięcia królewskiego znaleźli w opuszczonej grocie biedną parę i nowonarodzone dziecko, przypuszczam, że będąc starożytnymi dżentelmenami nie dali po sobie poznać tego zaskoczenia.

Chciałem “dotknąć” tego o czym pisałem – w czasie moich studiów rzymskim wybrałem się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Będąc w Betlejem miałem okazję być zaproszonym przez znajomych mego przewodnika na kawę w ich mieszkaniu, czyli w grocie oddalonej od groty Chrystusa o kilkadziesiąt metrów. Była to już nie jakaś zwykła grota, ale “luksusowy apartament” arabskich biedaków, bo faktycznie były to dwie groty połączone przejściem wewnętrznym. Wtedy i do dzisiaj nie miałem wątpliwości, że w brudnej, opuszczonej grocie obok narodził się Chrystus.

Według ewangelii ci trzej mędrcy (to chyba najodpowiedniejsze określenie tych ludzi) przywieźli ze sobą najcenniejsze w owych czasach dary. Były to tylko dary, niczego nie symbolizowały – różnorodne ich symbole wymyślono dużo później. Były po prostu najdroższe ze wszystkich znanych wtedy darów, więc tylko takimi wypadało uhonorować przyszłego wybawiciela ludzkości z nieszczęść.

Mędrcy mogli znać niektóre księgi Starego Testamentu, bo wymiana handlowa poprzez tradycyjną Palestynę była bardzo intensywna między krajami Azji Mniejszej i Egiptem. Nie tylko wśród Izraelitów, co odzwierciedlone jest w wielu księgach Starego Testamentu, ale w tradycji niektórych ludów Azji Mniejszej oczekiwano na kogoś, kto zmieni świat, uczyni go sprawiedliwszym, złagodzi obyczaje – tego kogoś najczęściej nazywano królem, i gdy ci mędrcy-astrologowie według zapowiedzi ich pism zobaczyli jakieś nietypowe ciało niebieskie poruszające się po niebie ze wschodu na zachód (była to najprawdopodobniej kometa) pośpieszyli w tym kierunku, w stronę wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego.

Złoto

Błyszczące ziarenka w skałach złotonośnych lub samoistne drobne kawałki złota znajdowane najczęściej w korytach rzek, a także białawe metalowe odpryski w rudzie srebra znano tysiące lat przez czasem kiedy potrafiono te metale oddzielić z ich rud. Zaczęto wtedy bić z nich monety jako środki płatnicze. Najdawniejsze monety produkowano najpierw ze srebra, kiedy wykryto metodę podnoszenia temperatury spalania do temperatury topnienia srebra w rudzie, czyli do około 900 stopni Celsjusza. Złoto trudniej było wydostać z rudy, bo potrzebna była tempetatura ok. 1200 stopni, ale już około 3000 roku starej ery udało się tego dokonać – wtedy pojawiły się pierwsze monety ze złota. W wymianie handlowej, czy w podarunkach wdzięcznościowych najczęściej posługiwano się nimi, a niekiedy sztabkami tych metali. Ponieważ były to różnorodne monety różnej wartości w różnych krajach, po prostu ważono je i równoważono ich wartość z ustaloną wartością sztabek złota i srebra w danym kraju. Nawet w krajach mających własną złotą czy srebną walutę często płacono sztabkami złota lub srebra.

Obydwa metale często wspomina Biblia po kilkadziesiąt razy o każdym. Złoto w różnorodnej formie do dziś jest chyba najpopularniejszym darem, kadzidło i mirra, w owym czasie droższe od złota, straciły na swej wartości gdy przestały być darami, stały się użyteczne przy ceremoniach religijnych, mistycznych, w medycynie i w przemyśle kosmetycznym.

Kadzidło

To żywica z drzewa kadzidłowca, która na jego pniu, gałęziach w miejscach po pękniętej korze, lub wypływająca z wnętrza przez przecięcie kory, samoistnie trwardnieje na powietrzu.

Naukowa łacińska jej nazwa to incensum, w wielu innych językach nazwy tego produktu wywodzą się od niej. Ciekawa jest historia angielskiego słowa frankincense. To słowo zostało zapożyczone ze starej nazwy francuskiej franc encens – to pierwsze słowo nie miało żadnego powiązania z określeniem Frank, czyli obywatelem dawniej Frankonii i znaczyło czysty, lub coś wysokiej jakości. Obecnie w języku francuskim kadzidło to l’encens. Opuszczony pierwszy człon określenia zachował się tylko w języku angielskim. W niektórych publikacjach o kadzidle spotyka się genezę tego słowa odnoszącą się do czasów Wypraw Krzyżowych, kiedy to rycerze-zakonnicy, często zwani Frankami, bo było ich najwięcej wśród krzyżowców, gromadzili ten cenny produkt w swych klasztorach i następnie nim handlowali. To fałszywy trop, bo francuska pierwotna jego nazwa istniała na długo przed pierwszą Wyprawą Krzyżową.

Pierwotny człowiek dość szybko odkrył, że pewne liście, kwiaty, drewna rzucone do ognia wydają mocny, orzeźwiający, nawet odurzający zapach, który poprawia samopoczucie, oczyszcza atmosferę, odpędza owady. Stąd już tylko jeden krok do zastosowania tego odkrycia w obrzędach religijnych: przyjemny dymek unoszący się w górę, czyli do nieba, to ofiara złożona bóstwu, to także rodzaj modlitwy lub podzięki.

Prawie wszystkie religie świata zaadoptowały tę praktykę. Różne drewno, kwiaty, liście, korzenie, nawet produkty zwierzęce były i są w niektórych społecznościach stosowane w ich obrzędach do dzisiaj, żadne nie dorównuje zapachem żywicy drzewa zwanego po polsku kadzidłowcem. W księdze Wyjścia – jednej z pięcioksięgu Tory, czyli najważniejszych pierwszych ksiąg Starego Testamentu – prawdziwe kadzidło było jednym ze składników zalecanej mikstury do celów kultowych. Trzej Mędrcy ze Wschodu poza złotem przynieśli w darze nowonarodzonemu Dzieciątku kadzidło i mirrę – mirra to też rodzaj kultowego pachnidła, a także lek.

Te dwa rodzaje grudek to największe skarby historycznej Południowej Arabii. Królowa, a więc i bogini Egiptu, Hatszepsut, półtora tysiąca lat przed Chrystusem wysłała misję do Arabii, by sprowadzić szczepy kadzidłowca i balsamowca (krzew mirry) do swego kraju; misja się nie udała, krzewy zlekceważyły boginię, nie przyjęły się, więc Egipcjanie nie mieli wyboru i do swoich perfum i olejów namaszczających i konserwujących ciała ich zmarłych musieli sięgać głęboko do kies. Piękna i mądra królowa Saba, królowa państwa Hadramut (dzisiejszy Oman) pofatygowała się do najpotężniejszego z królów Izraela Salomona, nie tylko by się pokazać w całej swej krasie kobiecej (według utrwalonej starej tradycji miała być piękną kobietą), nie tylko by posłuchać mądrości salomonowych, ale by nawiązać kontakty handlowe, gdzie produktem numer jeden było bez wątpienia kadzidło. Tuż przed naszą erą Pliniusz Starszy, bardzo płodny w wielu dziedzinach pisarz rzymski, wspomina w jednym ze swych dzieł, że najbogatszymi ludźmi w świecie w jego czasach są mieszkańcy Półwyspu Arabskiego z racji wymiany handlowej tym drogocennym produktem.

Kadzidłowiec, to małe karłowate drzewo, niekiedy tylko krzew, a jego nazwa naukowa to boswellia. Znamy kilka odmian boswelli, każdej żywica trochę inaczej pachnie. Najpiękniejszy zapach wydziela boswellia sacra (święta) – ona jest najczęściej używana w ceremoniach religijnych i innych im podobnych na świecie. Rośnie w południowej Arabii Saudyjskiej, w Omanie i Jemenie, w Indiach i w Północnej Afryce (Somalii, Etiopii, Erytrei i Kenii). W krajach katolickich najczęściej używa się kadzidła z Somalii. Dawniej najbardziej cenionymi były aromaty z drzewek Arabii. Kadzidłowiec to dziwne, kapryśne drzewo, rośnie tam gdzie chce. Najlepiej lubi nieurodzajną ziemię wapienną, nie potrzebuje wody – ranna rosa mu wystarcza. Lubi zbocza gór, wąwozy lub wyschłe koryta rzeki. Najczęściej żywicę zbiera się dwa razy do roku od stycznia do marca i od sierpnia do października, niekiedy nawet i trzy razy. Najpierw zbiera się “łzy” z pnia i grubszych gałązek kadzidłowca – popękana kora pozwoliła im pojawić się na powierzchni – następnie zrywa się w kilku miejscach korę i nacina pień drzewa; drzewko ratuje się wydzielając biały gęsty płyn służący do zasklepienia ran. Po trzech tygodniach płyn ten w pełni okrzepły jest odrywany i to już koniec procesu. Jeśli ktoś chce mieć olejek kadzidłowy, po prostu odparowuje się jego żywicę z użyciem dwutlenku węgla. Spalany ma zapach dość ostry i leśny – bardzo przyjemny.

W wielu starożytnych księgach medycznych olejek kadzidła uchodził za lek na wiele dolegliwości. Najsłynniejszy uczony i lekarz arabski z XI wieku, Awicenna, zalecał stosowanie go do obniżania temperatury w zapaleniach czy zakażeniach. Współczesne badania naukowe potwierdzają pewne dobre skutki antychorobowe z dawnych praktyk jak kuracja w oparach kadzidła, smarowania się lub kąpieli w wodzie z dodatkiem jego olejku. W nowej dziedzinie lecznictwa – aromatologii – przyjmuje się, że kadzidło, czy jego produkty, zwalniają tętno, wysubtelniają zmysły wzroku i słuchu, odmładzają skórę, zwalczają trądzik, są dobrym antidotum na zakażenia grzybkiem i bakterią, leczą rany – choćby tylko połowa tego była prawdą, to już jest bardzo skuteczny lek. To także, już od czasów starożynego Egiptu, środek na insekty. Najnowsze odkrycia są jeszcze bardziej rewelacyjne: kadzidło jest dobrym lekiem na bóle artretyczne, a spalane w zamkniętym pomieszczeniu poprawia warunki akustyczne pokoju.

W większości znanych religii kadzidło było i jest ciągle używane w kulcie – to miły pachnący dar dla bogów. W religii katolickiej dawniej okadzano trumnę zmarłego w czasie ceremonii pochówku by zniwelować niemiłe zapachy rozkładającego się ciała. Był to także symboliczny dar dla mieszkańców nieba – w najnowszych czasach to tylko zwykła tradycyjna praktyka, bo trumna jest szczelnie zamknięta, okadza się nawet urnę z prochami zmarłego w czasie mszy żałobnej – nie ma potrzeby usuwania nieprzyjemnych zapachów. Główna msza w ciągu dnia w Polsce, czyli suma, była honorowana okadzaniem wiernych zgromadzonych w kościele – czy ten zwyczaj istnieje do dzisiaj nie wiem, wiele lat nie było mnie w Polsce.

Od wielu wieków to okadzanie ma praktyczne zastosowanie w kościołach pielgrzymkowych w niwelowaniu zapachu spoconych ciał. Najbardziej znaną, używaną do tego celu jest kadzielnica w sanktuarium pielgrzymkowym w hiszpańskiej Composteli – w bazylice świętego Jakuba, w której zjawiają się każdego dnia setki pielgrzymów, którzy po przejściu kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów, zanim znajdą miejsce zatrzymania się i zmycia pyłu i potu ze swych ciał, tu się najpierw meldują.

Przeogromna kadzielnica sprawnie wykonuje swoją misję – potrzeba aż ośmiu mężczyzn by ją rozhuśtać. Podam tu także jako ciekawostkę, że jeden z najsłanwniejszych naukowców renesansu Galileo Galilei, zanim zasłynął z wynalezienia teleskopu i obserwacji nieba, co doprowadziło go do potwierdzenia słuszności odkryć Kopernika o obrotach ciał niebieskich nie wokół Ziemi, lecz Słońca (czego mało nie przepłacił spaleniem na stosie), będąc w młodym profesorem matematyki na uniwersytecie w Pizie i obserwując też pokaźną kadzielnicę w ruchu, umocowaną w archikatedrze miasta, odkrył fizyczne prawa poruszania się wahadłowca.

Choć dziś kadzidło nie jest droższe od złota jak w czasach starożytnych i średniowieczu, jego cena rośnie, bo jego ilość na rynku dramatycznie maleje. Jest wiele różnych powodów, ale najważniejszym z nich jest chciwość prowadząca do zabijania krzewów czy drzewek kadzidłowca przez nadmierne pozbawianie ich soków. Dopiero po około 10 latach można ściągać z nich żywicę, a to dość długi czas wyczekiwania. W wielu miejscach dokonuje się zbiorów wcześniej, a to wyrok śmierci dla krzewu lub drzewa. Dla przykładu podam, że w Erytrei prawie pół wieku temu zbierano około 2000 ton żywicy w ciągu roku, obecnie czterokrotnie mniej. Mam nadzieję, że nasze dzieci i wnuki poznają kadzidło po jego wspaniałym zapachu uczestnicząc w ceremonich kościelnych, a nie z książek.

Mirra

To także żywica z kolczastych drzewek należących do rodzaju balsamowców, przybierająca stan stały na zewnątrz drzewa. Można ją zastępczo zamiast kadzidła spalać w kadzielnicy, jest pachnąca, ale to już nie jest tak miły zapach jak kadzidła. Słowo ma pochodzenie semickie: w językach aramejskim i arabskim, składa się z czterech liter, trzy z nich to spółgłoski m, r, r. Bardzo podobne do nich jest słowo hebrajskie – w tych wszystkich językach ma ono znaczenie gorzki. Faktycznie ma gorzki korzenny smak, ale przyjemny zapach i wygląda jak skrystalizowany miód. W przeciwieństwie do kadzidła jej zastosowanie od najdawniejszych czasów aż do dzisiaj nie jest do okadzania czegokolwiek, ale to przede wszystkim środek leczniczy.

Dawniej, szczególnie na terenach Azji, a jeszcze więcej w Chinach, miał być to środek leczniczy na niestrawność, wrzody, przeziębienia, uciążliwy kaszel, astmę, artretyzm, raka, wszelkie dolegliwości w płucach. Chińczycy dorzucili do tych dolegliwości problemy z sercem , wątrobą, śledzioną. Miała być lekiem na poprawę cyrkulacji krwi i regulować menopauzę. Nie wiem czy obecna farmaceutyka używa i w jakiej ilości mirry w środkach leczniczych – to jest najczęściej tajemnica firm farmaceutycznych. W tak zwanej medycynie alternatywnej i ludowej mirrę dodaje się do płynów do płukania ust, do pasty do zębów, co nie tylko ma leczyć, ale służyć także w profilaktyce chorób wnętrza jamy ustniej, najczęściej dziąseł. Jest dodawana do maści leczących otarcia skóry, stłuczenia, czy bóle po skręceniu stawów. Podobnie jak tylenol wpływa na receptory opioidowe z mózgu, które odpowiedzialne są za odczucie bólu i likwidują to odczucie, choć jego przyczyn nie leczą.

W czasach starożytnych mirra miała dwie najważniejsze funkcje – była głównym składnikim oleju, którym namaszczało się króla i inne głowy państw w czasie ceremonii koronacji, oraz używano jej do namaszczania ciężko chorych. Poza tym szczodrze namaszczało się całe ciało osoby zmarłej w celu konserwacji ciała przed gniciem. W Egipcie balsamowano ciała nie tylko faraonów, ale prominentnych obywateli kraju dlatego tak wiele pieniędzy wydawano z kasy faraonów, kapłanów i innych prominentów na zakup tej substancji.

Zgodnie z tą tradycją rozpowszechnioną poza Egiptem, ciało Chrystusa zabalsamowali dwaj saduceusze, członkowie najwyższej socjalnie grupy obywateli dawnej Palestyny, zachwyceni nauką Chrystusa: Józef z Arymatei, który oddał swój grobowiec do pochówku Chrystusa, i Nikodem. Zabalsamowali jego ciało nie dotykając go, bo tego zabraniało prawo religijne judaizmu, lecz mocno nasączając całun pogrzebowy mieszaniną mirry i aloesu. Owinięte tym całunem ciało miało się zabalsamować samo – do tego nie doszło, bo Chrystus trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał. O fakcie przyniesienia dużej ilości tej miksury przez Nikodema przed dokonaniem pochówku pisze w swojej ewangelii św. Jan, najmłodszy z apostołów Chrystusa, a później opiekun jego matki i ewangelista. Ceremonia ta oraz pochówek w grobowcu były gestami przyjaźni i wielkiego szacunku tych dwóch ludzi do osoby Chrystusa.