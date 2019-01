Aby mówić jak Kanadyjczyk – idiomy (12)

31. ON THE SAME PAGE

Tego bardzo często słyszanego wyrażenia używamy w sytuacji, kiedy mówimy o uzgodnieniu wspólnego stanowiska w jakiejś sprawie, czy stosunku do jakiejś sprawy, np.:

We need to meet and discuss our strategy to see if we are on the same page.

Musimy spotkać się i omówić naszą strategię, aby zobaczyć, czy zgadzamy się/czy mamy podobne spojrzenie na sprawę.

32. IN THE LONG RUN

Ten idiom oznacza coś na dłuższą metę, np.:

The beginnings are always difficult but we hope to make a profit in the long run.

Początki są zawsze trudne, ale mamy nadzieję na zyski na dłuższą metę.

33. IN THEORY