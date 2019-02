Awans Linette do ćwierćfinału w Hua Hin Magda Linette wygrała z Rumunką Monicą Niculescu 4:6, 6:3, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Hua Hin w Tajlandii (pula nagród 250 tys. dolarów).

Jak podkreślono na stronie WTA, spotkanie toczyło się w trudnych warunkach – panował upał, a zawodniczkom dodatkowo doskwierała duża wilgotność powietrza.

98. na światowej liście Polka przegrała pierwszego seta, a na początku kolejnego jej rywalka (100. WTA) poprosiła o przerwę medyczną. Druga partia była najbardziej zacięta – trwała prawie 60 minut, a całe spotkanie ok. dwóch i pół godziny.

W poprzednim pojedynku tych tenisistek – w kwalifikacjach do turnieju w Pekinie w 2014 roku – poznanianka wygrała zaledwie jednego gema.

W pierwszej rundzie Polka pokonała Australijkę Priscillę Hon 6:1, 2:6, 6:2, natomiast Niculescu dość niespodziewanie wyeliminowała rozstawioną z numerem trzecim Su-Wei Hsieh z Tajwanu – 6:4, 7:6 (7-2).

W ćwierćfinale Linette, która jest jedyną Polką w obsadzie tej imprezy, zmierzy się z Yafan Wang. Zajmująca 60. pozycję w rankingu Chinka w czwartek nie spędziła zbyt wiele czasu na korcie. Jej rozstawiona z "piątką" rodaczka Shuai Zhang narzekała na złe samopoczucie i po konsultacji z lekarzem skreczowała po zaledwie pięciu gemach (4:1 dla Wang). Poznanianka dotychczas zmierzyła się z Wang dwukrotnie i nie straciła w żadnym z tych pojedynków seta.



























