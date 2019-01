Częste pytania Czytelników

Otrzymuję wiele pytań od Państwa w emailach i przez telefon. Najczęściej powtarzające się to te poniżej. Wprawdzie wiele zagadnień wyjaśnionych jest na stronie internetowej kanadyjskiego Immigration, to jednak nie wszystko jest zrozumiałe w stu procentach. Nic dziwnego, bowiem prawo imigracyjne jest skomplikowane i zwykle nie jest jednoznaczne.

Pytanie: Czy wizę turystyczną (albo studencką czy pracowniczą) trzeba rzeczywiście przedłużać co najmniej 30 dni przed jej wygaśnięciem?

Odpowiedź: Tak rzeczywiście jest napisane na imigracyjnej stronie internetowej, ale nie jest to prawną regułą, a raczej jest to to, co urzędnicy imigracyjni chcą: otrzymywać podania o przedłużenie wcześniej niż w ostatnim dniu ważności. Natomiast tak naprawdę to podania o przedłużenie trzeba wysłać co najmniej w dniu ostaniego dnia ważności. Liczy się data stempla pocztowego, jeśli wysyła się pocztą (nie jest istotne kiedy biuro imigracyjne faktycznie otrzyma taką przesyłkę). Oczywście radzę wysyłać listem poleconym lub ekspresowym, dopłacić za podpis osoby odbierającej, po czym po kilku dniach wydrukować z pocztowej – strony internetowej dowód odbioru tej przesyłki. Jeśli podanie o przedłużenie wysyła się drogą internetową, to takie potwierdzenie otrzymuje się automatycznie. Radzę nie wysyłać ostatniego dnia w okolicach północy, aby nie narazić się na otrzymanie potwierdzenia z datą dzień później, jeśli wysyłało się w ostanim dniu ważności wizy.

Pytanie: Do kiedy ważna jest wiza turystyczna jeśli na granicy jest tylko data wjazdu?

Na 6 miesięcy. Na przykład, jeśli ktoś wjechał 1 stycznia, to ma prawo pozostać w Kanadzie do 30 czerwca. Proszę jednakże pamiętać, że od jakiegoś czasu paszporty nie są rutynowo stemplowane. Pieczątkę wjazdu otrzymują tylko osoby, które przechodzą szczegółową kontrolę (tzw. secondary examination). Jeżeli przyjezdny nie przechodzi takiej kontroli, a planuje pozostanie w Kanadzie dłużej niż 6 miesięcy, to albo warto po prostu poprosić o pieczątkę, albo trzeba zatrzymać wszystkie dowody na przekroczenie granicy w danym dniu (bilet, kartę pokładową, dowody na bagaż itp).

Pytanie: Czy można przedłużyć sobie wizę turystyczną w Kanadzie jadąc np. na weekend do USA?

Odpowiedź: Nie, nie jest to dobry “sposób”. Według prawa imigracyjnego Kanady wyjazd do USA nie jest traktowany jako… wyjazd z Kanady. Jest to poniekąd paradoks, ale przy powrocie najprawdopodobniej dostanie się… nic, czyli będzie obowiązywał termin na oryginalnej pieczątce lub aktualnej wizie (która nazywa się Visitor Record). Jeśli natomiast turyście taka wiza turystyczna w Kanadzie rzeczywiście się kończy lub nawet skończyła sie w dniu powrotu z USA do Kanady, to wtedy taki turysta przejdzie normalną kontrolę graniczną, z pytaniami o cel wizyty w Kanadzie itd. i wtedy zostanie mu wbita nowa pieczątka. Tylko że nie ma gwarancji na ile, a już na pewno nie ma żadnej gwarancji, że na następne 6 miesięcy. To zależy od konkretnej sytuacji danej osoby, jak wytłumaczy ona i udowodni swoje powody pobytu w Kanadzie. Czyli powtarzam jeszcze raz i podkreślam: nie warto w ten sposób przedłużać swojego pobytu w Kanadzie.

Pytanie: Czy można więc przedłużyć sobie wizę turystyczną w Kanadzie jadąc np. na tydzień na Kubę?

Odpowiedź: Podobnie jak w poprzedniej odpowiedzi – to będzie zależało od tego, jak przebiegnie rozmowa na granicy po powrocie. Różnica polega na tym, że jeśli ktoś nawet miał ważną wizę w Kanadzie i pojechał na wakacje na Kubę (albo gdziekolwiek indziej oprócz USA) – to wyjazd z Kanady wizę turystyczną niweluje. Przy powrocie osoba otrzymuje nową – ale czy na 6 miesięcy, czy na mniej – to już zależy znowu od konkretnej sytuacji, od tego czy przyjezdny będzie przechodził tzw. secondary examination, czy też nie. Czasami zdarza się, że powracający do Kanady turysta nie otrzymuje żadnych pytań i wszystko przechodzi super- łatwo. Ale nie zawsze tak jest – bardzo, bardzo często tak nie jest. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie kontrola graniczna w Kanadzie tak bardzo się zaostrzyła.

