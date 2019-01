Dźwięk ciszy

Z cyklu: Z 8-go piętra – felieton z Polski/Austrii

Jest taka przypowieść o Buddzie: Człowiek, którego napotyka na ulicy, pluje mu w twarz. Budda ściera ślinę i pyta: “Czy coś jeszcze?” Człowiek staje zadziwiony i pyta: “Oplułem Cię, a ty chcesz jeszcze? Nie jesteś zły na mnie?” Budda spokojnie odpowiada: “Nie, nie jestem, ponieważ mój mózg nie jest niewolnikiem twojego działania.”

Niestety, nie jestem jak Budda, ale bardzo się staram, nie tylko ja, ale wiele osób. Nie chcę być niewolnikiem okrutnych, podłych, niesprawiedliwych komentarzy, które, miast uwięznąć w gardle czy zniknąć, nim wypłyną spod klawiatury, idą w eter. Słów, których nawet ostateczna krzywda, śmierć człowieka nie zdołała powstrzymać. Bardzo smutne, jak zabójstwo Pawła Adamowicza nie powstrzymało nas, naszych złych emocji, przed wyrzuceniem oskarżeń, u innych – kłamstw, jeszcze u innych – kolejnych słów nienawiści. Przerażające, jak dobro chwilowo przegrywa ze złem, którego zwieńczeniem był atak nożem bandyty, być może z problemami natury psychicznej, ale najpierw – bandyty, jak wypowiada się choćby autorytet kryminalistyki polskiej, dr Paweł Moczydłowski. Ktoś nazwał zabójcę z Gdańska Breivikiem, zimno kalkulującym swój świetnie przygotowany i niestety skuteczny atak. Zamilczmy. Współczujmy. Rodzinie, żonie, córkom, miastu, obywatelom Gdańska, którzy czuli się w swoim mieście szczęśliwi, bezpieczni, otwarci, słuchani i słyszani. Mówią, że czują się osieroceni.

Nie usłyszałam złego słowa od mieszkańców Gdańska o swoim nieżyjącym już gospodarzu, prezydencie. W takim mieście wielu chciało mieszkać. Nie słuchajmy księdza jednego czy drugiego z oszczerczymi słowami nawołującymi do odwrócenia się od czyjejś tragedii, umniejszającymi ją. Nie czytajmy plwającej posłanki Pawłowicz czy Cejrowskiego. Nie możemy zmienić służalczych dziennikarzy w publicznej machinie mediów partii rządzącej, opozycja jest bezsilna w apelach o zmianę prezesa tv Kurskiego, więc nie wpuszczajmy tych mediów do swoich domów.

Zapalmy świeczkę, pomyślmy. Nie oceniajmy. Podziwiam żonę i starszą córkę Pana Adamowicza, które proszą “kochajmy się, to często powtarzał nam mąż, tatuś”, nie nawołują do zemsty, do odwetu. Jak ludzie w Norwegii po ataku Breivika. Nie trzeba zemsty. Niech to zło się nie roznosi, niech nie zwycięży dobra, z którym tam na scenie w Gdańsku przez chwilę wygrało, zabiło człowieka.

Wielu z nas nie ma wątpliwości, że ta tragedia porównywalna jest, powtarzając za prof. Andrzejem Paczkowskim z PAN, z tym na prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza. Czy to się komuś podoba czy nie. Kiedy odwiedzam warszawską Zachętę i wchodzę do sali, nad którą jest napis wspominający, że tam właśnie doszło do zamachu, pojawia się jakiś niewypowiedziany smutek…

Gdańsk został kolejnym miastem, które musi trwać z taką traumą, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z całym swoim niesionym dobrem przeżywa traumę, a Jerzy Owsiak, serce i motor tego czynienia dobra musi to wszystko unieść sam, choć nie jemu ten ciężar odpowiedzialności się należy. Dr hab. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami:U. Warszawskiego mówi, że badania pokazują, iż pół godziny czytania hejtu podnosi naszą nań odporność, inaczej mówiąc – przestajemy reagować, przyjmować zdania, teksty jako coś niedobrego, niesłusznego, niebezpiecznego. Odwrażliwiamy się. A to jest stan dużej części polskiego społeczeństwa: jesteśmy odwrażliwieni. I to nie tylko smutne, niedobre, ale i bardzo groźne. Wiemy, że słowa bolą. Wiemy, że słowa prowadzą. A potem mogą zabić. A może wciąż nie wiemy?

Sposób Buddy jest dobry – nie być niewolnikiem czyjegoś działania, słowa. By nie dawać na siebie wpływać złu, by nie dawać mu dostępu.

Nie chcę czytać potoku ani pojedynczych słów nienawiści, podłości, zapełniających internet i media społecznościowe przeciwko jednemu człowiekowi i to ofierze zbrodni, przeciwko jego bliskim. Po co ktoś je pisze? Dlaczego? Co tym osiąga?

Staram się nie wpuszczać tego śmietnika do mojego umysłu, wolę trzymać się słów żony i córki Pawła Adamowicza “kochajmy się”, może naiwnie, ale tym bardziej wartościowe to słowa, że płyną od osób najbardziej dotkniętych stratą.

Paweł Adamowicz został pożegnany przez gdańszczan i nas wszystkich, którzy chcieli z jego pamięcią pobyć, “kawałkiem” Sound of Silence. Nie w wersji Simona & Garfunkela, a w drapieżnym wykonaniu Disturbed. Ten “dźwięk ciszy” wybrzmiał przejmująco. Te słowa brzmią jak przesłanie. Panie Pawle Adamowiczu, my płaczemy. Nie wszyscy, ale wielu.

Nie wstydzimy się tych łez. I słuchamy ciszy.