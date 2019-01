Imigracja – zaostrzenia przepisów

Nowy rok – nowe instrukcje dla departamentu imigracyjnego Kanady (uwaga: zaostrzenia w przepisach).

Pamiętam czasy sprzed roku 2014, gdy cudzoziemcy (również obywatele Polski) przybywali do Kanady z wizą studencką, często z małżonkiem, który według prawa może posiadać tzw. otwarte prawo do pracy pozwalające mu na pracę dla jakiegokolwiek pracodawcy bez potrzeby studenci zagraniczni studiujący w Kanadzie. Często również z dziećmi, które w takich przypadkach mogą uczęszczać do szkoły podstawowej i średniej i nie płacić za swoją naukę, podobnie jak dzieci stałych mieszkańców Kanady oraz obywateli.

Oczywiście te same zasady istnieją po 2014 roku, również dzisiaj. Czemu więc wspominam o 2014 roku – co szczególnego się wtedy wydarzyło? Otóż do 2014 roku student zagraniczny wjeżdżał do Kanady ze swoją wizą studencką (np. na 2 lata), małżonek otrzymywał prawo do pracy i dzieci zaczynały chodzić do szkoły, po czym student rezygnował ze szkoły (bo, na przykład, za droga), a małżonek i dzieci… kontynuowali pracę i szkołę, a po roku czasu cała rodzina starała się o pobyt stały na podstawie… pracy w Kanadzie małżonka. Tak, studenta zagranicznego. Tego samego, który do szkoły… przestał chodzić.

Takie sytuacje mnożyły się, a przez wiele lat departament imigracyjny patrzył na to “przez palce”, albo niezupełnie przez palce, ale nie mógł nic poradzić, zanim nie wprowadził oficjalnych zmian. I te właśnie nastąpiły w 2014 roku, po około 12 latach trwania takich właśnie powyżej opisanych sytuacji. Od 2014 roku student zagraniczny musiał aktywnie studiować na swoim kierunku, a szkoły miały obowiązek informowania departamentu imigracyjnego jeśli student czynnie nie brał udziału w zajęciach.

7 stycznia 2019 roku departament imigracyjny opublikował jeszcze bardziej szczegółowe instrukcje w takich właśnie sytuacjach. Przede wszystkim bardziej szczegółowo została zdefiniowana reguła nakazująca “aktywnie studiować”. Po pierwsze – student zagraniczny musi być zapisany na uczelnię i pozostać na liście studentów do końca programu. Po drugie – student musi aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zaliczać semestry w rozsądnym czasie.

Czyli na przykład nie może student poświęcać dwa razy więcej czasu na zaliczenie jednego semestru. Oczywiście są wyjątki (np. ciąża, choroba, pilny wyjazd z Kanady z powodu nagłej sytuacji rodzinnej itp.).

Takie wyjątkowe sytuacje muszą być zaaprobowane przez uczelnie, aby student nie stracił swojego statusu studenta w Kanadzie. Czyli – na studencie spoczywa wielka odpowiedzialność, aby kontynuować studia. Jednocześnie prawo do pracy czy prawo do edukacji dla dzieci studenta pozostają ważne tak długo jak to oryginalnie zostało przyznane – w większości przypadków, chociaż są wyjątki, kiedy tak nie jest. Nie jestem w stanie opisać wszystkich wyjątkowych sytuacji – jeżeli ktoś znajduje się w takiej sytuacji, radziłabym zasięgnąć porady, aby nie popełnić błędu w oszacowaniu swojej sytuacji i co należy zrobić, aby było to zgodnie z prawem imigracyjnym.

W momencie postąpienia niezgodnie z przepisami prawa imigracyjnego, departament imigracyjny może zastosować wiele kar, np. wydalenie z Kanady z zakazem powrotu przez jeden rok, oraz utrudnienia w uzyskaniu kolejnego pozwolenia na pracę lub studia w Kanadzie.

Przepisy, które opisałam powyżej, nie są nowe w prawodawstwie imigracyjnym, ale nowością są obostrzenia i Immigration Canada ostrzega, że będzie bardziej rygorystycznie egzekwować swoje własne przepisy.

Takie poważniejsze traktowanie obserwuję już od kilku dobrych lat i teraz ma być jeszcze ciężej. Lepiej więc zaznajomić się z tym, co mówi prawo zanim wykona się następny krok, zwłaszcza jeśli ktoś nagle znalazł się w nieco innej sytuacji i musi coś zmienić. W razie pomyłki – może być za późno i może nie być odwrotu.

Temat obostrzeń i zmian będę kontunuować w kolejnych wydaniach “Gazety”. Zapraszam do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej skomplikowanych problemów.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej rubryce nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.