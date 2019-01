Szanowny Czytelniku,

dbanie o swój wygląd, a szczególnie o piękno twarzy, jest zrozumiałe i ważne (zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn). Mogę śmiało powiedzieć, że są tacy, którzy zrobią wszystko, by tylko powstrzymać proces starzenia i przywrócić ciału piękno i młodość.

Ale czy warto? Czy za wszelką cenę? Mam tu na myśli fatalne w skutkach niebezpieczne operacje chirurgiczne i wątpliwej jakości zabiegi kosmetyczne, które kończą się tragicznie! A przecież istnieją też inne rozwiązania!

To naturalne terapie antiaging (przeciwstarzeniowe), które są rzeczywiście skuteczne, a przy tym nie naruszają Twojej naturalnej równowagi.

Co więcej: dzięki nim poprawi się nie tylko wygląd Twojej twarzy, kondycja Twojej skóry, włosów, paznokci, a nawet Twój uśmiech (usta, zęby, dziąsła). W ogromnym stopniu poprawi się również… stan Twojego zdrowia.

Na przykład zmarszczki na czole mogą być skutkiem niedoboru aminokwasów. Ponieważ układ pokarmowy u człowieka jest stosunkowo krótki (ma około siedmiu metrów długości), to ze spożywanych warzyw i owoców możesz przyswoić tylko 10% aminokwasów, co jest ilością niewystarczającą.

“Kurze stopki” pojawiające się w zewnętrznych kącikach obojga oczu, są najczęściej skutkiem niedoboru wazopresyny i aldosteronu, a wcale nie nadmiernego mrużenia oczu.

Zmarszczki bowiem pojawiają się przede wszystkim wskutek niedoborów hormonalnych. Na podstawie wielkości, głębokości i umiejscowienia zmarszczek można stwierdzić, jaki niedobór hormonalny jest ich przyczyną. Musisz wiedzieć, że u źródła wielu chorób czy dolegliwości leży brak równowagi hormonalnej, a w wielu przypadkach odzyskanie prawidłowego poziomu hormonów jest możliwe w sposób całkowicie naturalny, bez żadnych skutków ubocznych. W miesięczniku Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości – medycyna antiaging dr Thierry Hertoghe i inni eksperci ds. medycyny przeciwstarzeniowej ujawnią, co dokładnie zdradzają zmarszczki na Twojej twarzy i jak je poprawić, stosując odpowiednie leczenie.

Piękno i zdrowie są ze sobą powiązane

Dla dr. Hertoghe’a i innych ekspertów ds. medycyny przeciwstarzeniowej nie ma różnicy między powrotem do zdrowia a młodszym, piękniejszym wyglądem i poczuciem szczęścia: “Jeśli lekarz naprawdę poprawi Twój stan zdrowia, będziesz wyglądać zarówno młodziej, jak i bardziej atrakcyjnie”.

W przypadku mężczyzn równowaga odżywcza i hormonalna skutkuje grubymi włosami, szerokim czołem, “otwartym” wyglądem, silnym charakterem, mocnymi kośćmi policzkowymi, kwadratowym podbródkiem, szerokimi ramionami, dobrze zarysowanym torsem, smukłym, ale dobrze zbudowanym ciałem, płaskim brzuchem, umięśnionymi ramionami i nogami, odwagą i determinacją.

U kobiet daje ona kobiece kształty, miękkie i grube włosy, duże migdałowe oczy, regularne rysy, brzoskwiniową karnację, energię, dobrą pamięć, humor itd. Hormony męskie nadają “męski” zapach, a kobiece – “kobiecy”, komunikując bez udziału świadomości Twoje zdolności reprodukcyjne.

Kiedy produkcja hormonów jest w szczytowym stadium, spotykane przez Ciebie osoby nie pozostają obojętne na sygnały, które podświadomie wysyłasz: to w tym wieku przyciągasz najwięcej przyjaciół i najłatwiej Ci umówić się na randkę. Twoja zdolność uwodzenia osiąga maksimum.

Gdy poziom hormonów spada…

I na odwrót, spadek poziomu hormonów w nieunikniony sposób osłabia Twoje ciało.

Mięśnie zanikają, włosy siwieją, osłabiają się, wypadają. Twoje kości stają się kruche, Twój wzrok i słuch się pogarszają. Skóra traci napięcie, zwłaszcza na ramionach, szyi, brzuchu i biodrach. Pożądanie seksualne zmniejsza się, osłabia się również odczuwanie przyjemności. Wkrótce pojawia się bezpłodność. Wiele osób czuje coraz częściej i silniej rozdrażnienie, samotność, depresję.

Wszystkie te sygnały, które błędnie są interpretowane jako normalne oznaki starzenia się, nie powinny być ignorowane ani akceptowane jako nie do uniknięcia. Podczas gdy samo starzenie się nie jest problemem, staje się nim, gdy organizm zaczyna być podatny na choroby i gdy jego ważne funkcje życiowe ulegają zablokowaniu.

Gdy jesteś zdrowy, czujesz się bardziej zrelaksowany, pewny siebie, a więc Twoja osobowość rozkwita. Twój naturalny entuzjazm i radość, komunikatywność przyciągają uwagę i budzą sympatię.

Dlatego comiesięczne raporty Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości – medycyna anti-aging odsłonią przed Tobą tajniki i najnowsze odkrycia medycyny przeciwstarzeniowej.

Prawdziwy sekret młodości, również po 50. roku życia

Tak wyjaśnia to dr Thierry Hertoghe: “Nasza twarz odzwierciedla naszą osobowość… jak również nasze odżywcze i hormonalne niedobory”. “Jeśli skóra Twojej twarzy jest obwisła, powieki opadające, policzki zwiotczałe i pojawiają się oznaki atrofii, takie jak przerzedzone brwi i zbyt cienkie usta, może to wskazywać na niedobór hormonu wzrostu, często występujący u ludzi z osobowością lękową o tendencji do dramatyzowania”.

“Obwisły podbródek może wynikać z niedoboru cynku, witamin C i D oraz aminokwasów, szczególnie glicyny i treoniny”. “Jeśli popołudniami czujesz się zmęczony i napięty nerwowo, możliwe że wiąże się to z niedoborem magnezu, który często występuje u osób nerwowych i rozdrażnionych”.

A także: “Skóra sucha i blada, niemal przezroczysta cera zwykle są efektem niedoboru wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6”.

To tylko kilka przykładów spośród dziesiątek informacji, które eksperci ds. medycyny przeciwstarzeniowej przekazują w kolejnych numerach miesięcznika Zdrowie, Witalność i Długowieczność wraz z konkretnymi wskazówkami, jak uzupełnić niedobory, które w negatywny sposób oddziałują na Twoje zdrowie, a przez to również na wygląd i samopoczucie.

Tajemnica tkwi w Twojej twarzy

Twarz odzwierciedla nie tylko Twoją osobowość. Jest ważnym dla oceny Twojego stanu zdrowia obszarem ciała: oczy na przykład odzwierciedlają stan Twojego mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, nos – stan układu oddechowego, usta – stan układu pokarmowego, a policzki i czoło – stan skóry i układu mięśniowego.

To dzięki poprawie wyglądu twarzy za pomocą żywności i suplementów diety, a jeszcze skuteczniej – za pomocą terapii hormonalnych, lekarz może stwierdzić, czy nastąpiła znaczna poprawa w organizmie pacjenta.

Oczywiście miejscowe zabiegi medycyny kosmetycznej mogą poprawić zmarszczki na twarzy, ale zmiany te są powierzchowne i nie odzwierciedlają poprawy stanu zdrowia.

Terapie hormonalne i stosowanie suplementów diety poprawiają stan zmarszczek, a tym samym dochodzi do dogłębnego polepszenia stanu zdrowia, pracy mózgu i psychiki pacjenta.

Zabiegi przywracające równowagę wewnątrz organizmu nieuchronnie prowadzą do poprawy na zewnątrz, na powierzchni ciała.

Co zrobić, aby bez większych zmian przywrócić twarzy jej naturalne piękno? O tym przeczytasz w jednym z wydań miesięcznika Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości – medycyna anti-aging dr. Thierry’ego Hertoghe’a.

Za powstawanie wielu chorób odpowiadają niedobory hormonalne

Niedobory hormonalne są najczęściej niedoceniane przez współczesną medycynę (za moment wyjaśnię, dlaczego). Tymczasem hormony są nie tylko odpowiedzialne za Twoją siłę i poziom energii, ale również to dzięki nim wyglądasz atrakcyjnie.

Niewiele osób otrzymuje od lekarza jakieś konkretne informacje na temat swojego poziomu hormonów – choć jest to najbardziej istotny temat, jeśli chodzi o utrzymanie i odzyskanie optymalnego zdrowia.

Dlaczego? To proste.

Wiele dolegliwości jest obecnie leczonych za pomocą kosztownych, a nawet niebezpiecznych leków chemicznych, podczas gdy prawdziwa przyczyna wystąpienia chorób lub zaostrzenia ich przebiegu leży gdzieś zupełnie indziej. Większość chorób to efekt problemów związanych z produkcją lub niedoborem hormonów.

• Jeśli więc cierpisz na chroniczne zmęczenie, depresję, masz trudności w zrzuceniu wagi lub męczą Cię częste skurcze, koniecznie sprawdź funkcjonowanie Twojej tarczycy. Poważne choroby tarczycy są rzadkie, ale bardzo często spotyka się dolegliwości wynikające z jej drobniejszych dysfunkcji, szczególnie tych powiązanych z przewlekłym stresem.

• Jeżeli męczy Cię bezsenność albo jeśli sen nie daje Ci wypoczynku, możesz cierpieć z powodu braku melatoniny – hormonu snu. Melatonina jest jednym z najbardziej skutecznych i najbezpieczniejszych naturalnych leków – nie ustalono, aby jakiekolwiek dawki tego hormonu przeciwdziałającego starzeniu się komórek były szkodliwe.

• Jeśli cierpisz z powodu otyłości, cukrzycy, problemów z sercem, nie zaczynaj restrykcyjnej diety, intensywnego programu fitness ani brania leków, które mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Twoje problemy zdrowotne mogą po prostu wynikać z niedoboru estrogenów i progesteronu u kobiet, a testosteronu u mężczyzn. U obydwu płci zaś z powodu niedoboru hormonu wzrostu – produkowanego przez przysadkę mózgową.

Stres i niekorzystne oddziaływanie środowiska mogą być przyczyną tych wszystkich nieprawidłowości, które nieleczone mogą doprowadzić nawet do niepełnosprawności. Warto wiedzieć, że istnieją proste i naturalne sposoby zwiększenia poziomu tych hormonów, które nie stanowią ryzyka dla zdrowia.

• Jeżeli czujesz, że starzejesz się zbyt szybko; jeśli Twoja skóra jest wysuszona i trudniej się goi, a Twoje kości stały się delikatne i łamliwe; gdy pogarsza Ci się pamięć, zmniejsza pożądanie seksualne i odczuwalna przyjemność z kontaktów intymnych, sprawdź swój poziom DHEA albo hormonu wzrostu.

DHEA to hormon przeciwstarzeniowy. Szczególnie ważne jest to, że służy jako prekursor wielu innych hormonów, takich jak testosteron, estrogeny, androstenedion. Jeśli brakuje Ci DHEA, Twój system hormonalny zaczyna funkcjonować nieprawidłowo, co ma tak zróżnicowane skutki, jak zwiększone ryzyko otyłości, choroby Alzheimera, impotencji, jak i udaru mózgu.

Niestety poziom DHEA zmniejsza się wraz z wiekiem u osób, które nie starają się temu przeciwdziałać: organizm wytwarza go 4 razy mniej w wieku lat 60 niż 20 – i to tłumaczy gwałtowny wzrost różnych zachorowań i pogarszania się naszej formy.

We wszystkich tych przypadkach (i setkach innych również) odzyskanie prawidłowego poziomu hormonów jest możliwe w sposób całkowicie naturalny, bez żadnych skutków ubocznych. Daje to o wiele lepszy efekt niż jakiekolwiek leki chemiczne, gdyż hormony wywierają także wpływ na ekspresję Twoich genów.

Dzięki temu możesz znów poczuć się tak jak za dawnych lat.

Częstą przyczyną chorób lub przyspieszonego starzenia się organizmu są np. niedobory podstawowych składników odżywczych, takich jak:

• składniki mineralne:wapń, żelazo, jod, magnez, fosfor, potas, selen, sód, siarka, cynk;

• witaminaA (retinol), B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B5, B6, B8 (biotyna), B9 (kwas foliowy), B12, cholina, witaminy C, D2, D3, E, K;

• aminokwasy:8 aminokwasów nie jest wytwarzanych przez organizm i dlatego musi być dostarczane z pożywieniem;

• tłuszcze:wiele tłuszczów jest niezbędnych: sterole, tokoferole, fosfolipidy, sfingolipidy, jednonienasycone, wielonienasycone… Jeśli chodzi o hormony, jest ich prawie 100, których działanie jest dobrze znane i które warto rozważyć w przypadku chorób i dolegliwości. Są to niezwykle ważne zagadnienia.

Dlatego właśnie poprosiłem dr. Hertoghe’a i innych ekspertów ds. medycyny przeciwstarzeniowej, żeby wybierał i przekazywał naszym Czytelnikom najbardziej istotne informacje na ten temat w sposób łatwy do zrozumienia. Bo, w żaden sposób nie podważając kompetencji Twojego lekarza, jest mało prawdopodobne, aby był on specjalistą akurat w tej dziedzinie.

Dzięki regularnemu czytaniu i stosowaniu wskazówek zawartych w nowym miesięczniku Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości – medycyna anti-agingdziesiątki tysięcy ludzi mogą zmienić swoje życie na lepsze.

Będziesz go otrzymywać w formie elektronicznej (plik PDF przygotowany do wydrukowania na domowej drukarce) i stanie się on Twoim przewodnikiem po wykrywaniu i korygowaniu niedoborów – zarówno żywieniowych, jak i hormonalnych.

We Francji ten miesięcznik ma już blisko 20 000 prenumeratorów i jest autorytetem w dziedzinie zdrowia i piękna dzięki odpowiedniemu odżywianiu i równowadze hormonalnej. Jego polska wersja ukazała się w lutym br. i również cieszy się ogromną popularnością.

Przy omawianiu każdego problemu zdrowotnego poznasz również, jakie składniki odżywcze przyjmować, w jakich ilościach, w jakiej formie i kiedy. Te informacje pochodzą bezpośrednio z badań naukowych oraz praktyki medycznej naszych ekspertów i są praktycznie nie do uzyskania nigdzie indziej.

