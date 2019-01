Jeszcze o “biometrics…”

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pytanie: Przebywam w Kanadzie jako pracownik (mam prawo do pracy, które jest ważne jeszcze 4 miesiące). Nie mogę więcej przedłużyć mojego prawa do pracy, ale kwalifikuję się na program International Experience Canada i złożyłem podanie o nowe prawo do pracy w tym właśnie programie. Otrzymałem instrukcje, abym zrobił tzw. biometrics. Posiadam wizę do USA, więc wziąłem dzień wolny z pracy i pojechałem autobusem do Buffalo. Na pytanie na granicy z USA dlaczego tam jadę, odpowiedziałem zgodnie z prawdą: zrobić biometrics ponieważ staram się o nowe prawo do pracy w Kanadzie. Zostałem zabrany na przesłuchanie, trwało to długo, nie wiem dokładnie ile, bo straciłem rachubę czasu ze stresu. Autobus odjechał do Buffalo… beze mnie. Mnie nie wpuszczono do USA i odesłano z powrotem do Kanady. Wprawdzie do Kanady zostałem (w końcu) wpuszczony, ale nie obyło się bez kolejnego stresującego przesłuchania. Dlaczego nie mogę zrobić biometrics w Kanadzie??? Dlaczego na kanadyjskiej stronie imigracyjnej napisane jest, że osoby w takiej sytuacji jak ja mogą pojechać zrobić biometrics w jednej z ponad 100 placówek w USA???

Odpowiedź: Rzeczywiście porobił się niemały zamęt wraz z wprowadzeniem obowiązku pobierania biometrics od tzw. visaexempt citizens, czyli również naszych obywateli Polski.

Wprawdzie zwolnione z obowiązku są osoby przebywające w Kanadzie, jeżeli składają one jakiekolwiek podanie imigracyjne, które rozpatrywane jest również wewnątrz Kanady, to jednak osoby, których podanie jest rozpatrywane poza granicami Kanady muszą zrobić biometrics.

Trick polega na tym, że… na terytorium Kanady nie ma placówek, które biometrics pobierają. Miały takie placówki zostać otwarte w 2019 roku. Już mamy prawie miesiąc nowego roku za sobą, a takich placówek nie ma. Co więc robić? Trzeba wyjechać z Kanady. Na przykład do USA lub jakiegokolwiek innego kraju. Do USA jest najbliżej i pewnie najtaniej.

Jednakże trick polega na tym, że do USA trzeba być wpuszczonym. A do tego rząd Kanady już nic nie ma, czy USA podejmuje decyzję wpuszczenia tam obcokrajowca czy też nie. Każdy przyjezdny do USA (i do jakiegokolwiek innego kraju, nie tylko USA), musi się tłumaczyć dlaczego i na ile czasu przyjeżdża. Jest to normalna procedura. Dlatego nie można tego, co napisane jest na stronie kanadyjskiego Immigration traktować jako obietnicę, że każdy zostanie wpuszczony do USA lub do innego kraju, ponieważ musi zrobić biometrics na cele wizy kanadyjskiej. Co więc zrobić?

Kłamać na granicy z USA. Oczywiście, że nie. Gdzie więc pojechać? Może na wycieczkę na Karaiby? Albo w odwiedziny do rodziny w Polsce? Przyjaciół w Europie? Wiele jest opcji.

Natomiast zgadzam się, że w chwili obecnej jest nieporządek i powinno się z tym coś zrobić i to natychmiast. Wprawdzie punkty pobierania biometrics zostały otwarte na granicy Kanady (np. na lotnisku oraz na niektórych przejściach granicznych), to jednak nie każdy, zdaje się, ma prawo aby tam się starać wykonać ten obowiązek.

A przynajmniej urzędnicy na granicy tak mówią, że aby na lotnisku pobrane zostały biometrics to do Kanady trzeba przylecieć, a na granicy z USA – trzeba wjechać, ale nie wyjeżdżając z Kanady i natychmiast zawracając do Kanady.

Szczerze mówiąc… nie bardzo wiem, co mam radzić w takich sytuacjach. Może rzeczywiście jest najlepiej polecieć w odwiedziny do rodziny… Jestem pewna, że w końcu sytuacja się unormuje. Tylko aby jak najprędzej!

Zapraszam do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej kompleksowych problemów.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane. w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.