Kanadyjskie standardy i polskie ceny

Jak zapewnić troskliwą, nowoczesną i komfortową fachową opiekę starzejącym się rodzicom w Polsce? Jak zaplanować jesień życia w miejscu, gdzie senior może czuć się bezpiecznie i być otoczony najbardziej profesjonalną opieką? Jak poprawić swoje zdrowie nie wydając na to fortuny w Kanadzie? To wszystko można zrealizować dzięki ofercie supernowoczesnej firmy Origin, którą w Kanadzie stworzył Neil Prashad, a która obecnie rozwija swój model w Polsce. O szerokim wachlarzu oferowanych programów rozmawiam z Krzysztofem (Kristofem) Jacunskim, dyrektorem zarządzającym, współzałożycielem i udziałowcem Origin Polska.

Małgorzata P. Bonikowska: Społeczeństwa starzeją się, ludzie żyją coraz dłużej, a zatem coraz poważniejszy staje się problem zapewnienia opieki starym rodzicom, a czasem dziadkom. Jak wygląda opieka nad seniorami w Polsce?

Krzysztof Jacunski: Niestety, stan zdrowia seniorów w Polsce, jakość opieki senioralnej oraz jej dostępność plasuje Polskę na samym końcu w Unii Europejskiej. To wynik lat zaniedbań, słabego poziomu kształcenia kadry medycznej i opiekuńczej, ciągle niewystarczającego budżetu ale także percepcji społecznej. Panuje nadal przekonanie, że starość to powolne przygotowywanie się do śmierci niż etap życia, który może i powinien być produktywnym, aktywnym i szczęśliwym.

M.P.B.: W Państwa materiałach czytamy: “Opieka senioralna w centrach ORIGIN oparta jest na holistycznym modelu wypracowanym i sprawdzonym w Kanadzie”. Jak on wygląda i jakie są różnice między kanadyjskim modelem a modelem najczęściej spotykanym w Polsce?

K.J.: Holistyczne podejście to branie pod uwagę wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Nie skupiamy się wyłącznie na symptomach choroby czy niesprawności, ale staramy się dotrzeć do przyczyn stanu rzeczy. W konsekwencji jeśli mamy do czynienia z osobą chorą lub wymagającą opieki lub rehabilitacji zajmujemy się nią “całościowo” w konsultacji z zespołem naszych wysokiej klasy specjalistów.

Jeśli chodzi o różnice między rynkiem opieki senioralnej w Polsce i Kanadzie to rynek polski jest w punkcie, gdzie rynek kanadyjski był 30 lat temu. Nie jest zdywersyfikowany pod względem rodzaju usług. Opiera się na obiektach typu ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy) lub DPS (dom pomocy społecznej). Do obiektu ZOL kwalifikują się osoby, których stopień samodzielności spadł poniżej 40 stopni w skali Barthela, a do DPS wszyscy, bez względu na wiek, którzy nie mogą funkcjonować samodzielnie, również z powodów intelektualnych. Osoby chore na chorobę Alzheimera, sprawne fizycznie muszą polegać albo na specjalistycznych obiektach, których nie ma wiele (w Warszawie jest jeden z około 100 miejscami!) lub ich rodziny szukają prywatnych obiektów opieki, z których duża liczba nie jest zarejestrowana i funkcjonuje jako obiekty czasowego pobytu, swoistego rodzaju “pensjonaty”. To powoduje olbrzymią ilość nadużyć i nieprawidłowości gdyż do tych miejsc, zazwyczaj małych i źle wyposażonych, trafiają osoby o różnych potrzebach, których obsługa najczęściej nie jest w stanie zaspokoić. Katastrofalne są sytuacje kiedy w małym obiekcie przebywają osoby z Alzheimerem obok innych pensjonariuszy. Prowadzi to do konfliktów i w rezultacie cierpią i osoby chore, i pozostali seniorzy. Ostatnio w prasie pojawiło się wiele artykułów, które w drastyczny sposób przedstawiły fatalną sytuację na polskim rynku opieki senioralnej. Niestety nie są one przesadzone. Tej sytuacji towarzyszy brak zrozumienia społecznego dla różnorodności potrzeb i problemów seniorów, których niestety traktuje się jako niepotrzebną i niechcianą część społeczeństwa. Samotność, brak dostępu do opieki, katastrofalnie mała liczba geriatrów, słaba opieka społeczna to wszystko sprawia, że życie sporej liczby seniorów nie należy do łatwych. Jest to również bardzo niesprawiedliwe społecznie. Jako światło w tunelu należy uważać coraz więcej inicjatyw społecznych, które starają się ten stan zmienić, szczególnie jeśli chodzi o aktywizację seniorów. Droga jednak przed nami bardzo daleka.

M.P.B.: “Kanadyjska” firma Origin oferuje wysokiej klasy usługi w zakresie opieki senioralnej. W ofercie “polskiej” Origin czytamy o nowoczesnej rehabilitacji oraz dodatkowo o opiece senioralnej. Na czym w skrócie polega różnica między tymi dwiema ofertami?

K.J.: W Origin Polska wzorujemy się na wieloletnich doświadczeniach i wiedzy Origin w Kanadzie, która od lat specjalizuje się w opiece senioralnej, a w tym opiece nad osobami dotkniętymi demencją. W Polsce postanowiliśmy jednak zacząć swoją działalność od specjalizacji w opiece demencyjnej, która jest przede wszystkim dedykowana osobom starszym, a także dodaliśmy usługi rehabilitacji przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, z dziećmi włącznie.

W naszym pierwszym obiekcie Origin w Polsce będą prowadzone trzy autorskie programy: MemoryCare, NeuroCare i Origin ReVital to nasze własne programy, przygotowane wspólnie przez specjalistów z Kanady i Polski.

Origin MemoryCare to program opieki nad osobami z rozwiniętą demencją, głównie osobami z chorobą Alzheimera. W Otwocku stworzyliśmy specjalne, zaprojektowane zgodnie z zasadami architektury terapeutycznej wnętrza oraz pomieszczenia terapii, w tym terapii metodą Snoezelen. Nie ma drugiego takiego obiektu w Polsce. Chorzy zamieszkują w 5 indywidualnych tzw. klastrach, z których każdy mieści nie więcej niż 20 osób. Wszystkie klastry posiadają własne świetlice i jadalnie oraz przydzielony na stałe personel opiekuńczy, specjalnie przeszkolony w zakresie komunikacji z osobami z chorobą Alzheimera. Całość programu nadzoruje wybitny specjalista, prof. Tadeusz Parnowski, który ma do dyspozycji zespół lekarzy, terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów. Naszym celem jest zapewnienie chorym godnego życia, bez cierpień. W tej części obiektu znajduje się też klaster opieki paliatywnej oraz pokój hospicyjny.

Origin NeuroCare to program składający się z 13 różnych form rehabilitacji neurologicznej, od rehabilitacji po udarze mózgu i po urazach rdzenia kręgowego, po zabiegi rehabilitacyjne i terapeutyczne w nietrzymaniu moczu czy we wszelkiego rodzaju problemach neuropsychologicznych. Do dyspozycji klientów oddane będą najnowocześniejsze w Polsce, stojące na najwyższym światowym poziomie urządzenia rehabilitacyjne, od urządzeń do rehabilitacji robotycznej poczynając, na najnowszych urządzeniach stymulacji magnetycznej kończąc. Szlagierem są roboty do reedukacji chodu i terapii kończyn górnych, które mogą być stosowane również w rehabilitacji dzieci. Programy nadzorowane są przez prof. Monikę Rudzińską-Bar, wybitną specjalistkę w zakresie rehabilitacji poudarowej mózgu, członka prestiżowego American Neurological Association. Rehabilitacja prowadzona jest pod kierunkiem dr. Rafała Trąbki, znakomitego fizjoterapeuty, we współpracy z zespołem lekarzy specjalistów, mających swoje gabinety w naszej przychodni specjalistycznej, mieszczącej się w tym samym obiekcie.

Origin ReVital to program kompleksowej aktywizacji, połączony z szeregiem zabiegów zdrowotnych i zajęć indywidualnych, adresowany do wszystkich grup wiekowych, w szczególności do osób pragnących świadomie i pod fachowym nadzorem zadbać o swoje zdrowie i sprawność, o ich poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie przez długie lata. Do dyspozycji uczestników programu jest supernowoczesny sprzęt do ćwiczeń, a także kriosauna, komora hiperbaryczna, bieżnia antygrawitacyjna i urządzenie do podciśnieniowej stymulacji kończyn dolnych niezwykle skuteczna forma przeciwdziałania zakrzepom i żylakom. Przed rozpoczęciem programu oraz w trakcie jego trwania, klienci poddawani są specjalnym testom kardiologicznym, testom stabilności (doskonałe narzędzie w prewencji upadków) oraz kompleksowym testom zdrowotnym. Uczestnicy programu mają do wyboru pobyty kilkudniowe oraz kilkutygodniowe, z zakwaterowaniem w bardzo wygodnych 1- i 2-osobowych pokojach. Jest to rodzaj pobytu sanatoryjnego, ale na znacznie wyższym, pod względem fizjoterapeutycznym, poziomie. Idealny dla osób od 40. do 70. roku życia.

M.P.B.: Co mogą znaleźć dla siebie w Państwa programie Polacy mieszkający za granicą, np. w Kanadzie?

K.J.: W pierwszej kolejności chciałbym odpowiedzieć na potrzeby mojego pokolenia emigrantów, którzy emigrując z Polski pozostawili tam jeszcze młodych i zdrowych rodziców. Dzisiaj sytuacja jest dramatycznie inna; te osoby, wówczas samodzielne i aktywne, obecnie bardzo często potrzebują asysty i opieki, czasami już pełnodobowej. W Origin mówimy: “Nie jesteśmy w stanie kochać Waszych rodziców tak jak Wy ale na pewno umiemy się nimi bardziej profesjonalnie opiekować”. To możemy zapewnić. Etyka, empatia, staranność i profesjonalizm to te cechy naszego działania, które nas wyróżniają i stanowią o jakości naszych usług. Tak więc nikt tutaj w Kanadzie nie musi się obawiać powierzyć naszej opiece swoich bliskich.

Drugim bardzo ważnym sektorem naszych usług jest rehabilitacja oraz program Origin ReVital, który szczególnie polecam. Zapraszamy do Otwocka na 2-3-tygodniowe pobyty zaręczam, że ich wyniki zaskoczą Państwa. Jesteśmy w stanie dopasować nasz program ReVital do indywidualnych potrzeb każdego gościa.

M.P.B.: Mam nadzieję, że poszczególne tematy rozwiniemy w dalszych materiałach w “Gazecie” i poświęcimy każdej ze wspomnianych spraw więcej uwagi. Na jakim etapie jest aktualnie Państwa projekt i jakie są plany jego rozwoju na przyszłość?

K.J.: Będzie nam bardzo miło współpracować z Państwem udostępniając Waszym czytelnikom naszą wiedzę i doświadczenie. Za kilka tygodni otwieramy obiekt w Otwocku, a pod koniec roku 2019 następny obiekt w Krakowie.

W drugiej połowie stycznia zaanonsujemy nasze pierwsze obiekty typu “senior living”, które nazywamy mieszkaniami serwisowanymi. Będą one oferowały pełną niezależność, wygodę, funkcjonalność z dostosowywaniem do zmniejszającej się autonomii seniora. W tych kompleksach będą atrakcyjne strefy wspólne, obejmujące restaurację, bibliotekę, komponent Origin ReVital i basen AquaFitness. Ponadto mieszkańcy będą korzystali m.in. z serwisu sprzątającego oraz 24-godzinnego dostępu do pielęgniarek i lekarzy Origin. Będziemy zachęcali osoby na emeryturze w Kanadzie do wprowadzania się do naszych kompleksów w Polsce każdy z nich będzie zlokalizowany w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Zaręczamy, że poziom usług będzie wyższy niż w podobnych kompleksach w Kanadzie za znacznie niższe ceny.

Przy tej okazji chciałbym życzyć Państwa Czytelnikom wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, a przede wszystkim dobrego zdrowia.

Małgorzata P. Bonikowska