Karzeł na ramionach olbrzyma

Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

Nie jesteśmy sami. “Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu.” To znany fragment Medytacji XVII Johna Donna, siedemnastowiecznego angielskiego poety i prozaika. Spopularyzował go Ernest Hemingway w książce “Komu bije dzwon”. Pozwoliłam sobie wyrwać te dwa zdania z większego kontekstu mówiącego zupełnie co innego niż chcę powiedzieć, bo taki piękny stanowią początek. John Donn pięknie wyraził to, co mało kto widzi, że tak naprawdę jako ludzie stanowimy całość. Jesteśmy ze sobą połączeni, poprzez więzy krwi, więzy kultury, religii, poprzez wydarzenia i zagrożenia, przez słońce, które nam wszystkim świeci, wody mórz i oceanów, które się mieszają i wreszcie powietrze, którym oddychamy. Chcemy czy nie – wpływamy na siebie nawzajem i rzadko które akty jednych nie odbijają się w jakiś sposób na innych. Dzisiaj, w dobie otwartego dostępu do informacji, książek wydawanych niemal w tym samym czasie w różnych państwach i językach, artykułów i innych wiadomości zamieszczanych w internecie, jesteśmy połączeni jeszcze dodatkowo wiedzą o świecie. Można powiedzieć również, że jako ludzkość mamy też wspólną świadomość – rodzaj wypadkowej wszystkich świadomości. Zdaniem wielu współczesnych myślicieli – psychologów, antropologów czy teologów – ewolucja postępuje dalej – i jest to właśnie ewolucja świadomości. W zależności od tego czy reprezentują oni poglądy kreacjonistyczne czy materialistyczne różnie do tego podchodzą, jednak niemal wszyscy są zdania, że nasza świadomość indywidualizmu, oddzielenia od innych i świata jest iluzją, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy częściami większej całości. Uważają też, że jako ludzie mamy znacznie większe możliwości niż te, które wykorzystujemy, że możemy w większym stopniu panować nad swoim życiem, a nawet więcej – że nasze możliwości są praktycznie nieograniczone.

Na przestrzeni tysiącleci co jakiś czas pojawiały się wybitne osobowości, które usiłowały podnosić świadomość ludzi na wyższy poziom, pokazywać kim naprawdę jest człowiek. Najwybitniejsi to Konfucjusz, Budda, Mahomet i Jezus. Ich nauki podniosły wiele umysłów na wyższy poziom świadomości, a poprzez wieki kolejne wielkie umysły dokładały swoje przemyślenia, olśnienia i objawienia. Tak naprawdę wiedza na temat ewolucji świadomości jest dziś dość łatwo dostępna – jest wiele książek i innych publikacji na ten temat, wiele warsztatów i szkoleń, jest także wielu konsultantów zajmujących się wspieraniem osób, które chciałyby wykorzystywać swoją siłę w większym stopniu i przybliżyć się do swojego prawdziwego posłannictwa w życiu. Przedmiotem tym zajmują się również naukowcy – jak wspominany w poprzednim felietonie Mihály Csíkszentmihályi, profesor psychologii z Uniwersytetu w Chicago, autor między innymi książki “The Evolving Self” albo Sam Harris, neurobiology, autor “Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion” (książka wydana jest w języku polskim – “Przebudzenie. Duchowość bez religii”) i wielu innych.

Fakt, że tak wiele osób mówi o tym i pisze na pewno wznosi naszą kolektywną, zbiorową świadomość świata na wyższy poziom, co – jeśli spojrzy się z odległości – przejawia się w niektórych działaniach na ziemi. Choć wciąż jest wiele do zrobienia, ludzkość znacznie lepiej rozumie ziemskie problem, a fizyka kwantowa odpowiada na pytania filozofów.

Każda kolejna praca pisana jest z pozycji wiedzy, której dostarczyli inni. Dlatego współczesny naukowiec czy choćby ktoś, kto zajmuje się rozważaniami na temat świata, nawet niezbyt wielkiego kalibru, wie więcej niż najtęższe umysły wieki temu. “Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość.” To słowa średniowiecznego filozofa Bernarda z Chartres, znakomicie ujmujące istotę tej cudownej możliwości czerpania z pracy innych czy korzystania z wiedzy innych. Znalazłam te słowa w książce Viktora Frankla i uzyłam ich jako motta do swojej książki “Logodydaktyka. Droga rozwoju”. Czuję się właśnie jak taki karzeł, który może czerpać od innych, może na ramionach mistrzów patrzeć na rzeczywistość i widzieć czasem dalej niż oni. Każdy z nas może. Mamy dostęp do tej wiedzy, mamy książki pisane w różny sposób i różnym językiem, dla ludzi o różnym poziomie zaawansowania w rozwoju świadomości. Możemy z tej skarbnicy czerpać inspirację do zmiany, możemy powiększać swoją wiedzę i wznosić świadomość na wyższe poziomy. Możemy lepiej i mądrzej wybierać. Możemy zatem jako pojedynczy ludzie być bardziej szczęśliwi i spełnieni, a jako ludzkość lepiej zarządzać światem.