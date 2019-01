Księga kondolencyjna także w Ambasadzie RP w Ottawie

Informacja dzisiejsza z Ambasady RP w Ottawie:

Szanowni Państwo,

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową, która będzie obowiązywała od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00 do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00. Pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w Ambasadzie RP w Ottawie w następujących dniach i godzinach:

• poniedziałek, 21 stycznia w godzinach 10.00-14.00

• wtorek, 22 stycznia w godzinach 12.00-17.00.

Zapraszamy Państwa do uczczenia pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza. Prosimy także o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród zainteresowanych osób.

————————

Dear Sir/Madame,

Following the tragic death of Mayor of Gdańsk Paweł Adamowicz, President of Poland Andrzej Duda declared a period of national mourning on January 18th and 19th, 2019. The funeral of Paweł Adamowicz will be held on Saturday, January 19th at Saint Mary’s Basilica in Gdańsk.

A condolences book will be available for signing at the Embassy of the Republic of Poland on the following days and times:

• Monday, January 21st from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

• Tuesday, January 22nd from noon to 5:00 p.m.

You are kindly invited to honor the memory of Mayor Paweł Adamowicz. Please forward this information to all who may be interested in singing the condolences book.

Embassy of the Republic of Poland

443 Daly Ave., Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Telephone : +613 789 0468, ext. 434

Fax: +613 789 1218

www.ottawa.mfa.gov.pl

www.poland.gov.pl

•••

Od redakcji: