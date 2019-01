Martwy byk (31)

Wydawało mi się to całkowicie bezpieczne i nawet w miarę legalne, zrobiłem więc kilka rund na Bermudy. Takie warianty wykonywali także inni księgowi z firmy Arthur Andersen, dorabiając sobie na boku. Byliśmy silną grupą zamożnych księgowych. Wydawało się nam, że reprezentując tak uznane na giełdzie firmy działamy legalnie, a jeśli nawet trochę nielegalnie, to jesteśmy kryci przez agencje rządowe, które jak wiedzieliśmy, były w te interesy umoczone. Nic nigdy nie jest na pewno oraz na zawsze. Zapamiętaj sobie to.

– Tyle to ja kochany wiem dobrze, nawet bez ciebie – zagaiła przemądrzale Ruda. – I co dalej, co dalej?

– Dalej? Dalej to już klęska goni klęskę. Jeden z nas wpadł w łapy FBI i sypnął całą strukturę. O niczym nie wiedziałem, kiedy zgłosił się do mnie jakiś nowy manager z Enronu i dał zlecenie na przywiezienie miliona dolarów z Mauritiusa. Poleciałem. A jak przyleciałem, zadowolony i opalony, aresztowali mnie przy przekazywaniu kasy temu przystojniakowi, który był takim managerem, jak ja biskupem.

– To kim do diabła był, jak nie managerem? – rozzłościła się Monika.

– Był i jest. Tajnym agentem FBI. Ten glina udaje gangstera. Z powodzeniem gra mianowanego członka mafii. Mnie, zamiast wsadzić do pudła, usiłuje zrobić swoim agentem. A właściwie – już mnie nim zrobił. To oznacza, że jeśli będę mu posłuszny, dostanę łaskawszy wyrok. Czeka mnie sprawa w sądzie o pranie brudnych pieniędzy z afery Enronu. Tak czy inaczej czuję, że pójdę siedzieć. Chyba że sprzedam się tajnemu agentowi Russo i będę do końca swojego żywota jego niewolnikiem. Zastanawiam się, co lepsze.

– Biedny ty – wzruszyła się Ruda, albo udała wzruszenie.

– Powiesz mi, co on od ciebie chce? – Szantażuje mnie pies przeklęty. Nie dosyć, że wziął mnie na smycz za Enron, to jeszcze przypomina mi udział w przekrętach “Wilka z Wall Street” i grozi, że prokurator tylko czeka na jego wniosek o przygotowanie aktu oskarżenia w tej sprawie. Chyba że…

– Że co?

– Skoro powiedziałem A, powiem i B. Trudno. Ten pies umoczył mnie w prowokację. Akcja już się dzieje. We wtorek rano mam przejąć do uprania walizkę z dolarami pochodzącymi z handlu dragami. W momencie przekazywania mi tej walizki aresztują mnie razem z Gregiem, gangsterem, którego już zdążyłem poznać. Wsadzą nas razem do kryminału, z tym że mnie zaraz wypuszczą.

– No widzisz… to się ciesz… przecież dasz radę… – ucieszyła się Monika.

– Nie mam z czego się cieszyć. Im dalej w las, tym więcej drzew – posłużył się starym przysłowiem MB. – Tajny agent mi nie odpuści. Będzie mnie dalej żyłował, a ja się do tego nie nadaję.

– To co zamierzasz?

– Muszę coś wymyślić, żeby mu się urwać ze smyczy. A właściwie – już wymyśliłem.

Jason podniósł swoje długie ciało. Kilka następnych minut zajęło mu staranne ubieranie się w ciuchy bezładnie porozrzucane po podłodze. Następnie przeszedł się po salonie i wybrał maleńki biały stoliczek stojący w samym kącie sypialni. Na stoliczku owym stała i przyjemnym, mdłym światłem rozświetlała ciemność kunsztownie rzeźbiona w srebrze lampka nocna w kształcie kwiatu lotosu. Przysiadł na białym skórzanym pufie wyciągając długie nogi daleko przed siebie i założył jedną na drugą, w tym przypadku – prawą na lewą. Przez dłuższą chwilę przyglądał się swoim bardzo mocno wypolerowanym czarnym, bardzo drogim butom z bardzo dobrego sklepu, wykonanym przez bardzo znanego szewca. Pochylił się lekko do przodu, poślinił palec i starł niewidoczną plamkę z prawego buta marki Giuseppe Zanotti z kolekcji Kennetha Cole.

Dziewczyna, która obserwowała te na pozór mało znaczące, ba! – nic nie znaczące poczynania, nie patrzyła jednak na buty, o nie. Wpatrzona w pozbawioną mimiki twarz ukochanego bodaj po raz pierwszy w życiu zachwyciła się jej nieziemską (tak pomyślała) przystojnością. W tym maleńkim mgnieniu oka, w tym ułamku chwili jego twarz wydała się Monice tak klasycznie piękna, aż załkała z zachwytu, roniąc dwie łzy.

Jason prawdopodobnie ostatnim rzutem na taśmę, chcąc podświadomie jak najdłużej odwlec moment przedstawienia swojego planu, chwycił się tych łez jak ostatniej deski ratunku. – Ty masz dobrze, kochana… – zauważył prawie filozoficznie.

– Ty możesz płakać, czyli inaczej mówiąc, twoje piękne, błękitne jak bławatki oczy potrafią wydzielać łzy…

Dziewczyna zawstydziła się swojej reakcji i pospiesznie pozbyła się tych dwóch łez jednym ruchem przedramienia.

– O co tobie chodzi, człowieku powszechnie znany pod pseudonimem Martwy Byk? Nie dosyć tego, że twoja piękna twarz wygląda jak maska George’a Clooneya, to jeszcze chcesz mi powiedzieć, że ty nigdy nie płaczesz, przepraszam – że twoje oczy nigdy nie wydzielają łez? – Żebyś wiedziała… jakbyś zgadła… albo jakbyś mnie dobrze znała, albo przejrzała na wylot, czarownico…

Jason Bykowsky zmienił położenie nóg, przekładając lewą na prawą. Tak rzeczywiście jest. Ta twarz nie tylko nigdy nie zmieniła swojego wyrazu, ale na dodatek te oczy – tu pokazał dwoma palcami – wskazującym i średnim na swoje oczy – te oczy nigdy nie zalały się łzami.

– Ile trzeba mieć w sobie zimna, ile cynizmu, i w ogóle, jak trzeba być podłym i jak nienawidzić ludzi, żeby tak wyćwiczyć mimikę. Do tak ohydnego stopnia zapanować nad zwykłymi ludzkimi odruchami… Wstyd, Jasonie Bykowsky… Gdyby nie twój niebiański głos, który uważam za swój, gdyby nie to, że kocham ciebie nad życie i już się nigdy nie odkocham – dodam – prawdopodobnie – bo przecież nic nie jest na zawsze – sam mówiłeś, więc gdyby nie to wszystko, najlepiej bym zrobiła, jakbym cię natychmiast znienawidziła. I przestała się z tobą zadawać. Ale… – tu zawiesiła głos … – ale… postanowiłam dać ci szansę. Kto wie, czy nie ostatnią. Przewróciła swoje ponętne, gołe ciało na drugi bok, przeciągnęła się tak, że przez chwile przypominała nimfę Calypso z obrazu Davida, wstała gwałtownie, po czym przemknęła szybko i zwinnie niby jaszczurka do siedzącego mężczyzny. Oparła obie ręce na jego ramionach i wpatrzyła się w jego czarne oczy. Nie, nie czule – ona wpatrzyła się badawczo.

– Gdzie tkwi źródło twojej tajemnicy, Jasonie Bykowski? – zapytała modulując głos. – Dlaczego jesteś tak niezwykłym mężczyzną? I dlaczego tak bardzo urzekłeś mnie, najpierw swoim, czyli moim głosem, a potem całą resztą swojej niezwykłej osobowości? O Jasonie, o Bykowsky?

Jason zaśmiał się wewnętrznym śmiechem, na zewnątrz wydobywając dosyć znaczące: chacha- cha-cha! – i nic, twarz jego pozostała jak była: piękna i poważna, no bo po prostu inna nie mogła być.

– Uwielbiam, kiedy tak świetnie grasz, to znaczy – kiedy używasz tego górnolotnego stylu do opisywania rzeczy i spraw tak normalnych, że prawie przyziemnych. Dzięki przy okazji za pochlebstwo w zakresie określenia mojej osobowości. Egoistycznie oraz narcystycznie przyznam, że mnie samego to zjawisko zastanawia. A teraz na poważnie.

– Co do głosu, to przypuszczam, że sobie to wymyśliłaś na własny użytek, bo to ci było i jest do czegoś potrzebne. Nie neguję, że mogłaś jakiś męski głos wyhodować w sobie przez całe życie. To chyba raczej rekompensata niż coś nadprzyrodzonego – czysta psychologia – za brak ojca, wuja lub starszego brata – zgadza się? A potem za męża – totalnego fajtłapę, który nie potrafił docenić skarbu, jaki całkowicie przez przypadek wpadł mu w łapy, a on puścił cenny obiekt i do dziś nie wie zapewne kogo stracił.

– Nie mniej jednak – tutaj Jason znowu zrobił przerwę w tyradzie po to, żeby przełożyć z powrotem prawą nogę na lewą – nie mniej jednak bardzo się cieszę, że głos ten odnalazłaś. I że to jest mój głos. To dla mnie zaszczyt.

Wstał, otrzepał kanty spodni z niewidzialnych pyłków i teatralnie skłonił się Rudej. – Moja przyjemność – rzekł skromnie. – Lubię, kiedy moja kobieta jest ze mnie zadowolona – dodał.

– I powiem, a właściwie opowiem ci historię, po której usłyszeniu może zmienisz o mnie zdanie na totalnie gorsze, jeśli gorsze może jeszcze być, a może na lepsze, ale zmienisz w każdym razie. Ale niech tam. Zaryzykuję. Bardzo niewiele osób, a właściwie zaledwie ścisłe grono najbliższej rodziny zna powód, dla którego koledzy, potem znajomi nazwali mnie Martwym Bykiem. Wiadomo – z powodu kamiennej twarzy. Tylko dlaczego do diabła ta twarz jest jak z kamienia, dlaczego? Tutaj już niewielu ludzi się nad tym zastanawia… bo i po co? Dziwak, i tyle – myślą. A ty doszukujesz się w tym moim dziwactwie przebiegłości i podłości. – Prawda jest dosyć banalna, można powiedzieć. Mówiłem ci już o zapędach mojego ojca, żeby zrobić ze mnie najlepszego (po nim rzecz jasna) prawnika w Nowym Jorku. A czy ty wiesz, dlaczego ja wytrzymałem te pięć lat na Princetonie? Mogę śmiało stwierdzić, że dyplom prawniczy, który złożyłem w daninie mojemu ojcu, uzyskałem tylko i wyłącznie dzięki drużynie futbolowej. Byłem jednym z lepszych, w każdym razie – wyróżniających się napastników Princeton Tigers. Dwukrotnie razem z nimi zdobywałem mistrzostwo kraju. Trzy lata sławy! Opłacało się? I tak, i nie.

Jason przeszedł się po sypialni, odchylił nieco zasłonę i wpuścił do mrocznego dotąd pokoju promień czystego słońca.

– Ale śliczna pogoda… – zachwycił się. – Pozwolisz, otworzę okno. Nie czekając na reakcje Rudej podciągnął drewniane żaluzje, a zaraz potem rozsunął sięgające od podłogi do sufitu okno. Fala słonecznego światła pospołu ze słonecznym ciepłem zalała pokój, który naraz stał się radosny i miły. I stała się rzecz niezwykła: razem ze zmianą światła zmienił się naraz nastrój w nim panujący. Ludzie, dotąd borykający się z trudnymi sprawami, dwoje zakochanych w sobie ludzi, którzy zapragnęli poznać siebie wzajemnie, którzy wybrali nieszczególnie dobry sposób, ponieważ poznawali się, opowiadając o sobie jedno drugiemu, napotykając przy tym trudny do przezwyciężenia niewidoczny opór, naraz jakby się rozluźnili i gdyby nie to, że MB nie potrafił się uśmiechać, można by przysiąc, że oboje się do siebie uśmiechnęli. Nieważne.

Bo przecież to, co zrobili następnie, jest najczystszym dowodem na to, że słońce działa rozluźniająco i jest katalizatorem szczęścia. Żeby to ktoś mógł zobaczyć, umarłby ze śmiechu. Bo czy ktoś kiedyś w ogóle widział areszgołą rudą ślicznotkę, ciągnącą za krawat do basenu przystojnego faceta o ponurym obliczu? Czy ktoś w ogóle mógł podejrzewać, że ten facet da się wciągnąć do wody? W tym garniturze od Armaniego i w tych butach od Zanottiego? A dał się i uczynił to z największą ochotą. I płynęli obok siebie najpierw żabką, później grzbietowym, równiutko, jak na pokazie, aż dopłynęli do sąsiedniego apartamentu. Tam wygrzebali się niezdarnie z wody, wspięli po srebrzystych schodkach, otrząsnęli z wody jak dwa psy i padli obok siebie na leżaczki.

Jeszcze lekko dyszeli, jeszcze odgarniali zmoczone włosy, kiedy Jason pokazał na swoje pozbawione zmarszczek czoło i rzekł: – Porażenie nerwu twarzowego. Żadna poza, żadna gra. Choroba. Ciężki przypadek. Nokaut. Uszkodzenie kości skroniowej, które o mały włos nie skończyło się dla mnie śmiercią. Najpierw dostałem piłką w łeb z taką straszliwą siłą i tak niefortunnie, że spadł mi kask, a ja padłem nieprzytomny na trawę. A w tym samym momencie po mojej głowie przeleciało kilku chłopaków. Zabrano mnie prosto z boiska do szpitala. I wypuszczono dopiero po sześciu miesiącach. Nie mam pretensji do zawodników drużyny przeciwnej. Na boisku takie rzeczy się zdarzają.

– Przypadek, na pozór początkowo wyglądający początkowo niewinnie – ot, palnięcie piłką w czoło, wprawdzie nie zdarzał się na boiskach zbyt często, ale też nie był niczym wyjątkowym, stał się potwierdzeniem tezy, że z takiego rodzaju porażenia nerwu twarzowego nie zawsze się wychodzi. Nie wiem dlaczego, najlepsi neurolodzy także nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego nie udało im się przywrócić mojej mimiki do poprzedniego stanu. Na moje szczęście, jak pewnie zauważyłaś, nie mam powykrzywianych ust, nie cieknie mi z nich ślina, i prawdę mówiąc, mam dosyć przyjemny wyraz twarzy.

– Jednak nie potrafię jej mimiką wyrazić emocji, żadnych. Nie potrafię się śmiać, nie umiem płakać. Poza tym mój język nie rozróżnia smaków w swojej przedniej części, gdzieś tak na jednej trzeciej powierzchni. Na szczęście zmysł zapachu mam normalny, a nawet mój węch jest bardziej niż u normalnych ludzi wyostrzony.

– Czy mogę cię o coś zapytać? – zapytała dziewczyna.

– Zawsze i o wszystko, czego tylko sobie zażyczysz – pozwolił łaskawie MB.

– Może to pytanie będzie głupie, w każdym razie głupio zabrzmi.

– Dawaj!

– Czy ty jesteś z natury wesołym, czy też bardzo poważnym człowiekiem? Bo teraz, kiedy znam prawdę o prawdziwej przyczynie powagi bijącej niezmiennie z twojej twarzy, a zarazem znając twoją inteligencję, mogę cię podejrzewać, że w jakiś sobie tylko wiadomy sposób potrafisz się śmiać, żartować i masz z tego wszystkiego wokół, mam na myśli sposób, w jaki nieznajomi traktują twoją kamienną twarz – niezły ubaw… mylę się?

ciąg dalszy nastąpi