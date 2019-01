Martwy byk (32)

– Trafiłaś w samo sedno… To nasze pływanie pobudziło moją wesołość do tego stopnia, że w dalszym ciągu pękam ze śmiechu. Uwierz – dosłownie – pękam. A kiedy używam tego zwrotu to daję słowo, nikt nie pęka ze śmiechu tak jak ja. I nigdy nie pękał. Bo ja się śmieję wewnętrznie. Łatwe to nie jest. Używanie zwyczajowego “chachania się”, czyli artykułowania śmiechu tak jak wszyscy ludzie, w moim wykonaniu wyglądać może zgoła groteskowo, tak, jakby smutny magik na scenie wygłaszał: “chacha- cha-cha…” i byłoby to śmieszne samo w sobie. Ja tylko bym się takim śmiechem sam ośmieszał, a więc wolę nie śmiać się zewnętrznie, nawet nie próbować tego.

Okazuje się że zgadłaś – ja rzeczywiście posiadam wesołe usposobienie. A kiedy już przywykłem do swojej okropnej gęby, zacząłem się w tym doszukiwać pozytywów. Uwierz, moja martwa twarz przydawała mi się nie jeden raz w interesach. Ludzie zazwyczaj myślą o mnie jako o twardzielu o twarzy pokerzysty.

– I ja tak o tobie myślałam, i pozwól, że dalej będę. Tak będzie lepiej. Tak mi będzie z tym lepiej. Takim cię poznałam i taki obraz ciebie mam cały czas przed oczyma. Nie obrazisz się?

– No co ty… nawet mi to odpowiada. Już taki jestem i przyzwyczaiłem się do bycia Martwym Bykiem.

– Ale dlaczego Martwy Byk?

– Martwy, bo ta twarz bez wyrazu, a Byk – no bo Bykowsky… czyli nazwisko pochodzące od byka… tak nazwali mnie ludzie pochodzenia polskiego, właściwie – moi znajomi polscy Żydzi. Roi się od nich w Nowym Jorku szczególnie w dzielnicach, w których dorastałem. Poza tym moja sylwetka, wzrost, atletyczna budowa ciała… Ale byk! – czasem mówią o mnie. Martwy byk – dodają czasem. Właściwie sporo ludzi nazywa mnie z angielska – Deadbull.

– Twoje podobieństwo do Clooneya… jak bliźniak… nie męczy cię to?

– Kiedyś nawet bardzo mi przeszkadzało, teraz – najwyżej bawi… Ciekawostka. Clooney też miał, a może nawet do dzisiaj w jakiś zamaskowany sposób ma martwą twarz, podobnie jak ja dotknięty porażeniem nerwu twarzowego… i nie tylko on z aktorów, tych bardziej znanych, rzecz jasna. Także Pierce Brosnan, Katie Holmes i Angelina Jolie oraz amerykańscy politycy – senatorowie Partii Republikańskiej: John McCain oraz Norm Coleman. Sprawdzałem. Można rzec, że proces ten na ogół jest odwracalny, czyli choroba samoistnie ulega remisji. Ale nie w moim przypadku, niestety. I w przypadku prawie dwudziestu procent osób dotkniętych z różnych powodów tą przypadłością.

– Ale jaja! – wyrwało się Rudej przysłuchującej się wyznaniom kochanka z wielkim przejęciem. – Ale mimo wszystko to ty jesteś dla mnie najniezwyklejszy z niezwykłych. I co tam, nawet jak masz chwilowe problemy, wierzę w ciebie. Wiem, że dasz radę wykiwać tego gliniarza.

Jason zamyślił się i trwał tak w zamyśleniu dłuższą chwilę, po czym patrząc w sufit powiedział, jakby do siebie:

– Też myślę, że dam radę. Ale sam – nie, sam nie dam rady. Muszę ciebie Moniko poprosić o pomoc.

– To proś. No, na co czekasz – proś. Pomogę. Zrobię dla ciebie wszystko.

– No nie wiem, czy wiesz, na co się decydujesz. – Spojrzał na nią przeciągle. – Będę cię musiał poprosić o podjęcie pewnych starań, które dla niewtajemniczonych mogłyby być uznane za tak zwane działania na pograniczu prawa. Popatrz – wskazał brodą dwie skórzane torby. – Jest tam trochę gotówki. Chciałbym, kiedy już znowu zaczniesz latać, chciałbym cię poprosić, oczywiście – żebyś to wszystko wywiozła do Meksyku. Mam nadzieję, że znajdziesz sposób, żeby się tym bagażem nie zainteresowali celnicy. OK?

– Ile tego? – zapytała.

– Po milionie w każdej – powiedział Jason spoglądając na dziewczynę uważnie.

Przełknęła ślinę, lekki rumieniec zabarwił jej policzki pod opalenizną.

– Dam radę – odparła dzielnie, nawet nie zaglądając do środka. – I co dalej?

– Jak to, co dalej…dalej to zaniesiesz kasę do banku.

– Do którego banku? – zapytała. – Nie wiem czy wiadomo ci, że w Meksyku jest pełno banków. Są amerykańskie i kanadyjskie. Są także europejskie.

– Do tego, który ci wskażę.

– No to muszę zapisać. – Zaczęła się rozglądać, otworzyła szufladę i wyjęła średni notes oprawiony w brązową, miękką skórę, ze złotym długopisem zatkniętym za grzbiet.

– Musisz zapamiętać. Nie wolno ci niczego zapisywać. Nie będzie tych informacji zbyt wiele. Posłuchaj uważnie: mówiłaś, że znasz Puerto Vallarta jak własną kieszeń. To bardzo dobrze. Miasto nie jest zbyt wielkie, ale posiada wiele zakamarków, zaułków i podejrzanych uliczek. Ale podążając za przysłowiem mówiącym, że najciemniej jest pod latarnią – miejsce, w które się udasz z tym bagażem, jest wyeksponowane i dobrze znane. Mam na myśli meksykańską restaurację El Barracuda. Znasz?

– Czy ja znam moją knajpę? O mój Boże kochany! Czy ja znam najlepszą knajpę w Puerto Vallarta? Ulica Calle Paraguay biegnie wzdłuż plaży. Jakiej plaży? Najpiękniejszej na świecie i z najpiękniejszym zachodem słońca. Czy ty wiesz, że można to zjawisko obserwować z każdego punktu na patio? A po drugiej stronie na horyzoncie masz sine grzbiety gór Sierra Madre. Po prostu – bajeczka.

– No wiem, przecież wysyłam cię tam dlatego, że także to miejsce znam. Owszem, knajpa jest całkiem niezła. Dają tam, jak powinnaś wiedzieć, najlepsze owoce morza: krewetki w piwie i czosnku nie mają sobie równych, powiedziałbym – nie tylko w Puerto Vallarta, ale w całym Meksyku. A bywałem i jadałem w najlepszych restauracjach Cancun i Acapulco. Vallarta ogólnie rzecz biorąc jako kurort wysiada przy Acapulco, mam rację?

– I masz, i nie masz. Jadłeś w El Barracuda surowe ostrygi? A rybę w sosie Cilitrano? .

– Prawdę mówiąc, nie pamiętam – żachnął się Jason. – Ale cieszę się, że znasz to miejsce.

– Nie dosyć, że znam, to jeszcze mogę się pochwalić, że cała obsługa mnie zna, a z szefem kuchni jestem nawet zaprzyjaźniona… Kręcimy razem pewne interesy… to znaczy – on pośredniczy, a ja dalej kręcę. Można mu ufać. Jest dyskretny i szczerze mi oddany.

– Z tym zaufaniem i oddaniem to nie należy przesadzać. Teraz to my będziemy mieli nasze wspólne sprawy i to, zapewniam cię – bardzo poważne. Mówię o dużej ilości gotówki. A jakie sprawy mogą być ważniejsze od kasy? Jest tego dużo i na jeden raz nie dasz rady tego przewieźć, choćbyś miała najlepsze kontakty na lotniskach. Mam na myśli tutaj, w Nowym Jorku i tam, w Puerto Vallarta.

– Nie bój się mój miły. Nie z takimi transportami sobie radziłam. Jeszcze mi nigdy nikt nie kazał otworzyć bagażu…

– To się ciesz. Wykorzystasz to. Ale pamiętaj – nie od razu. Powolutku, żeby nie rzucało się w oczy. Ale uważaj. – Jason przysunął się bliżej i zniżył nie wiadomo czemu głos:

– Musisz mi coś obiecać. Mówię poważnie. Obiecasz mi w ciemno?

– No nie, tego jeszcze nie grali! – Zawołała ucieszona jak dziewczynka, która dostała długo oczekiwany prezent. Aż zaklaskała w ręce. – Ja mam ci składać obietnicę w ciemno? Czy ty wiesz, jak ty teraz, jak ty w tej chwili wyglądasz? Rany! Jak poważny Martwy Byk!

– Bo sprawa jest poważna. Bardzo poważna. Powiem tak: wiele zależy od tego, czy mnie posłuchasz.

– No dobra. Wal prosto z mostu. – Próbowała zrobić poważną minę, ale grymas wesołości jej w tym przeszkadzał. Wreszcie, widocznie nie potrafiąc sobie z nim dać rady, pochyliła głowę, oparła łokcie na kolanach i dłońmi przesłoniła twarz.

– Obiecuję – wymruczała.

– OK – odparł Jason. – Musisz mi obiecać, że od tej chwili zaprzestajesz dorabiania sobie na boku. Zarobki stewardessy muszą ci wystarczyć… I teraz muszę ci powiedzieć, znaczy – chcę zaznaczyć, że w tej chwili pozwoliłem sobie na żarcik. Bo ja wiem, ile zarabia stewardessa w liniach American Airlines. Gówno zarabia. Ale ja chcę ci właśnie powiedzieć, że będziesz latała dalej, bo musisz. Bo ja cię o to proszę. A zwolnisz się z latania dopiero wtedy, jak ja cię o tym poinformuję. Ale na zarobki nie musisz już zwracać uwagi. Pieniędzy wystarczy nam do końca życia.

– To się cieszę. I mam nadzieję, że nasze życie będzie bardzo, ale to bardzo długie… – zaśmiała się gwałtownie, przytuliła do Jasona i pocałowała go w usta.

– No to nawijaj. Obiecuję, że będę cię słuchała jak radia. I zrobię wszystko tak, jak każesz.

– No dobrze. Posłuchaj.

– Celowo zadałem ci pytanie, czy znasz restaurację El Barracuda. Właściwie to tylko tak, dla wprawki, na rozgrzewkę. Bo tu tak właściwie nie o knajpę chodzi. Po drugiej stronie ulicy Calle Paraguay, prawie na przeciwko El Barracuda, jest bank. Nazywa się Santander Bank i jest to bank europejski, dokładnie – hiszpański. Czyli prawie meksykański. I w tym banku pracuje gość o imieniu Javier. Jest jedynym człowiekiem z personelu banku, który biegle zna język angielski. To jest mój przyjaciel. Prał dla mnie pieniądze jeszcze za czasów Jordana Rossa Belforta i Stratton Oakmont. Znajdziesz go i z pełnym zaufaniem przekażesz mu gotówkę, którą on porozmieszcza na kilku kontach. Część, powiedzmy że połowę depozytu, który ci powierzam, dołoży do już istniejących, i tutaj nic nie masz do roboty. Pozostałą kasę umieści na nowych kontach na hasło.

– Na hasło czy na hasła? Na jedno hasło? – Zapytała dziewczyna z rumieńcami na ładnej buzi. Gra zaczęła ją podniecać.

– Tak. Do wszystkich nowych kont będzie jedno hasło. Musi być łatwe do zapamiętania, a zarazem trudne dla obcych do zgadnięcia. Zapamiętasz je łatwo. Bo tym hasłem będzie: “Air Conditioner”.

– Ale jaja! Dlaczego takie gówniane hasło?

– Hasło jest bardzo dobre. – Przy okazji: w Puerto Vallarta nie w każdym lokalu jest klimatyzacja. Za to w każdym banku, ale to w każdym – jest!

Koniec części II

Część III.

Rozdział I Jęki i zawodzenia

Często w środku nocy budziłem się zlany potem, wydając głośne jęki, i to właśnie one mnie budziły. To, z czym za dnia dawałem sobie spokojnie radę, w nocy rozwijało się tak, jak z małego ziarenka wielki owoc. Musiałem ten zamach – te eksplozje i pożary nosić cały czas w sobie, nie Colezdając sobie z tego sprawy. Ten niewyobrażalnie gorący żar, przenikające ciało aż do kości drżenie rozpadających się murów i niekończący się huk.

W snach wszystko to przybierało na nowo makabryczne wymiary. Zawsze otwierały się przede mną dwa wyjścia. Jedno było jasne, drugie mroczne. Jakiekolwiek bym nie wybrał, każde z nich było niedobre. Z jasnego wybuchał żar i rozkwitały płomienie, więc nie mogłem wybrać tej drogi ucieczki, czyli ratunku. Po drugiej, ciemnej stronie było jeszcze gorzej – mnóstwo martwych, okaleczonych ciał. Wybierałem to ciemne. Tylko jakiż to był ratunek?

Leżałem na nieswoim łóżku w nieswoim mieszkaniu w nieswoim mieście i kraju. Samopoczucie też miałem jakby nieswoje, ponieważ w ogóle czułem się nieswojo. Z trudem przypominałem sobie gdzie w ogóle jestem. Leżenie na plecach z rękoma pod głową i wielki wysiłek, aż do bólu mózgu, żeby sobie to wszystko poukładać, a więc, co niepotrzebne powyrzucać, co potrzebne zatrzymać.

Powyrzucać z głowy to, co było dawno, czyli całe zamieszanie związane z wypadkiem i jego krótkotrwałe skutki. Pozamiatać pod dywan, chyba tak to się mówi. Po to, by znaleźć klucz do odbudowania w myślach tej bliskiej przeszłości, tego wczoraj i przedwczoraj, po to z kolei, aby odnaleźć swoje miejsce w tej teraźniejszości. Myślenie razem z kojarzeniem faktów najlepiej mi wychodziło jak dotąd o czwartej nad ranem. Ale szybko okazało się, że właśnie to także należy już do przeszłości.

Bezsenność, oto czego doświadczałem aktualnie. Stan chorobliwy, kiedy chce się zamknąć szczypiące z niewyspania oczy, a one jakby je ktoś zaczarował nie chcą się zamknąć, tylko wbrew woli wybałuszają się wtedy tym bardziej, im mocniej chcę je zamknąć.

Rezygnuję więc z bezsensownego zmuszania się do zaśnięcia. Po co zresztą miałbym teraz zasypiać, kiedy myśli plączące się w mojej głowie powolutku zaczynają się układać z nielogicznej rozsypanki w coraz bardziej sensowne skojarzenia.

Jeszcze leżę, jeszcze jestem w miarę spokojny, chociaż zmora strachu znowu zamyka klamrą moją głowę, ściska aż do bólu, a ten ból spływa mi do serca, stamtąd do stóp, które powoli robią się bezwładne, jakby sparaliżowane. Dotykam ich dłońmi – są zimne jak lody i nagle stwierdzam z przerażeniem, że rzeczywiście nie mam w nich czucia. Zrywam się więc na równe nogi i oczywiście natychmiast padam na podłogę.

Rzeczywiście, nie mam czucia nie tylko w stopach, ale w obydwu nogach od kolan w dół. Leżę na plecach na dywanie i wymachuję nieskładnie nogami po to, aby przywrócić w nich krążenie krwi. Po długim czasie jakoś mi się to udaje. Uspokajam także nieregularne bicie serca, które jakimś cudem nie wyskoczyło mi przez gardło.

ciąg dalszy nastąpi