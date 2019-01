Na rozgrzewkę – grog

Wieczorową zimową porą odważmy się cieszyć alkoholem, potępianym surowo przez instytucje zdrowotne.

Porozmawiajmy dziś o leczniczych właściwościach grogu, czyli mocnego napoju na bazie rumu, który tradycyjnie przygotowywano w przypadku kataru, anginy i przeziębienia. Brak oficjalnej receptury Nie istnieje oficjalny przepis na grog. Początkowo był on mieszaniną rumu i gorącej wody, spożywaną w XVIII wieku przez angielskich żeglarzy. Zaobserwowano wówczas, że w przypadku kataru, anginy i przeziębienia ma on potężne działanie lecznicze. Napój udoskonalono, dodając do niego cytrynę, miód i przyprawy.

Specjaliści medycyny naturalnej polecają następujący przepis: Wymieszaj:

• jedną trzecią rumu i dwie trzecie gorącej wody,

• sok z połowy cytryny (bio) plus jeden plasterek cytryny ze skórką,

• łyżkę miodu (ze spadzi iglastej, tymiankowego lub eukaliptusowego).

Opcjonalnie możesz dodać:

• laskę cynamonu cejlońskiego,

• trzy goździki,

• anyż gwiazdkowy,

• gałkę muszkatołową,

• imbir.

Uważaj, aby nie dodać tych przypraw zbyt dużo. Dobieraj je według upodobań smakowych, stwórz smaczną dla siebie kompozycję. Więcej niekoniecznie oznacza lepiej.

Pamiętam, jak kiedyś, mieszkając w akademiku, zrobiłem sobie wyjątkowo mocny grog. Byłem wówczas przemęczonym studentem w trakcie sesji egzaminacyjnej. Grog był pikantny i kwaśny, bardzo ostry. Wydawało mi się, że takie działanie “uderzeniowe” jest korzystne.

Pół godziny później znalazłem się w toalecie z powodu torsji. Mój grog przypadkiem okazał się silnie wymiotny!

Dlaczego grog jest skuteczny?

Grog działa przede wszystkim dlatego, że podnosi temperaturę ciała, a to osłabia wirusy. Wirusy są wrażliwe na ciepło i tracą wtedy tzw. zjadliwość. Właśnie dlatego gorączka zwalcza infekcje.

Grog wywołuje pocenie, co umożliwia pozbywanie się toksyn.

Cytryna działa przeciwinfekcyjnie. Według opublikowanego niedawno przeglądu badań (Cochrane), miód łagodzi kaszel i ułatwia sen u chorych dzieci. Zwalcza kaszel skuteczniej niż leki przeciwhistaminowe, takie jak Salbutamol (lek stosowany w leczeniu astmy, rozszerzający drogi oddechowe) (1).

Miód łagodzi kaszel suchy i pomaga rozrzedzić śluz.

Goździki działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Cynamon działa antybakteryjnie. Rum także ma zalety. Właściwości rumu (lub dobrej whisky) Alkohol działa udrożniająco, rozszerza naczynia krwionośne i pomaga błonom śluzowym pozbyć się infekcji.

Uspokaja nerwy, rozluźnia ściany tętnic, redukuje stres i pobudza krążenie krwi. Dzięki temu zawarte we krwi składniki odżywcze i tlen mogą łatwiej dotrzeć do mózgu, serca i tkanek.

Osoby pijące umiarkowane ilości alkoholu są lepiej chronione przed chorobą Alzheimera i demencją niż osoby, które w ogóle nie piją alkoholu (2).

W grogu zamiast rumu można użyć dobrej whisky, koniaku. Ważne, aby był to alkohol wysokiej jakości, który leżakował w drewnianych beczkach. Drewno nadaje tym trunkom bursztynowy kolor oraz kwas elagowy, silny antyoksydant.

Dobrych rzeczy nie należy nadużywać: w najbardziej nasilonym okresie choroby wystarczy jeden grog dziennie. Jego działanie warto uzupełnić herbatką ziołową z tymianku i rozmarynu, z miodem i Echinaceą. “Nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia”

Mówi się, że nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia. Dokładnie tak. Nadużywanie jest niebezpieczne, a nie sam alkohol.

Alkohol zabija. Owszem, ale za to, ile dzieci się dzięki niemu urodziło – dowcipnie odpowiedział mi kiedyś jeden z czytelników.

Wiele leczniczych preparatów ziołowych występuje w postaci ekstraktów alkoholowych (rośliny lecznicze macerowane w 90- procentowym alkoholu) lub roztworów wodno-alkoholowych (mieszaniny wody i alkoholu).

Zresztą to zdanie nie ma większego sensu, ponieważ nadużywanie czegokolwiek jest szkodliwe dla zdrowia. Szkodzi zarówno zbyt dużo sportu, jak i zbyt dużo lenistwa. Przesada w jedzeniu, ale także przesada w dietach.

Gdy w akademiku przyrządziłem sobie grog, użyłem zbyt dużej ilości imbiru, goździków i niewątpliwie także rumu. I poniosłem konsekwencje. Nadal jednak bez wahania przygotowuję sobie grog, jeśli zauważam pierwsze objawy przeziębienia lub grypy, takie jak ból gardła, kaszel, dreszcze, zatkany nos, ból głowy, bóle stawów…

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

