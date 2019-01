Nie do uwierzenia! Ta kwota zadziwia Polskę i świat!

“Krawcowa, pozszywałaś polskie serca” – tak powiedział do niej Jure Owsiak, kiedy zadzwonił do Patrycji. Ona mówi, że były to najpiękniejsze słowa w jej życiu…

Ostatnia orkiestrowa puszka Pana Prezydenta Pawła Adamowicza okazała się nieprawdopodobnym zwycięstwem idei solidarności! Zaczęło się od tysiąca złotych, a skończyło na nieprawdopodobnej sumie prawie 16 000 000 złotych.

Od samego początku pragnęliśmy, aby ta ostatnia skarbonka Pana Prezydenta mogła przynieść jak najlepszy efekt w szpitalach w ukochanym mieście Pana Prezydenta – Gdańsku. Powróciła jednak do nas fantastyczną klamrą sytuacja z początku grania Orkiestry. Kiedy 27 lat temu zapraszaliśmy do bycia z nami w I Finale, mieliśmy bardzo jasno określony cel – zbieramy pieniądze dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka. Jednak wynik tej zbiórki przeszedł nasze i Polaków najśmielsze oczekiwanie. Zebraliśmy dziesięciokrotnie więcej pieniędzy, niż sobie wymarzyliśmy stawiając taki konkretny cel. Dzięki temu mogliśmy kupić sprzęt nie tylko dla ośrodka w Warszawie, ale dla wszystkich ośrodków kardiochirurgii dziecięcej w Polsce, w tym dla ośrodka gdańskiego.



Dzisiejszy wynik zbiórki tak samo kosmicznie nas zaskoczył. Jako Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chcemy zaproponować, aby za te ogromne pieniądze kupić – zgodnie z celem 27. Finału WOŚP – sprzęt dla szpitali pediatrycznych w całym województwie pomorskim. Ta nieprawdopodobna zbiórka i ten niesamowity gest ludzi z całej Polski i z całego świata może uczynić bardzo wspaniałych rzeczy, o których na początku ani Patrycja, ani my, ani wielu wspierających akcję nawet w najśmielszych marzeniach nie myślało.