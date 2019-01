Noworoczne postanowienia dla pięknej cery

Początek stycznia to czas noworocznych postanowień – obietnic składanych samym sobie ku poprawie jakości życia i samopoczucia. Warto uwzględnić w nich te dotyczące dbania o cerę, której wygląd uzależniony jest nierzadko od naszych codziennych nawyków.

Gładka, pozbawiona niedoskonałości cera to dla wielu kobiet marzenie zgoła niedoścignione. Jak przekonują eksperci – nie musi tak być. Początek roku to doskonały moment, by wprowadzić w życie kilka zdrowych nawyków, które z całą pewnością przyczynią się do polepszenia kondycji skóry, pozytywnie wpływając na jej wygląd, a co za tym idzie – nasze samopoczucie.

Stosuj krem z filtrem – codziennie

Ekspozycja na słońce może spowodować wszelkie problemy skórne: począwszy od przedwczesnego pojawiania się oznak starzenia oraz pogłębienia już istniejących zmarszczek, poprzez występowanie ciemnych plam i przebarwień, na nowotworze skóry skończywszy. Choć panuje przekonanie, że krem z filtrem ochronnym stosuje się głównie latem, w istocie powinniśmy używać go przez cały rok – także w pochmurne dni. “Nawet niski poziom promieniowania UV szkodzi, gdyż skutki promieniowania słonecznego sumują się przez całe życie. Dlatego krem ochronny jest niezbędny nie tylko latem” – wyjaśnia dermatolog Joshua Zeichner.

Regularnie czyść pędzle do makijażu

Podstawowe narzędzie do upiększania twarzy może być w rzeczywistości powodem pojawiania się problemów z cerą. Pędzle, których używamy do makijażu są bowiem siedliskiem kurzu i bakterii, które mogą drażnić delikatną skórę twarzy oraz prowadzić do powstawania wyprysków. “Pędzle o cienkim włosiu muszą być traktowane z najwyższą ostrożnością, zaś te o grubych włosach wymagają użycia odżywki, aby nie były szorstkie. Poświęć trochę czasu na dokładne oczyszczanie pędzli (najlepiej z użyciem szamponu), zwłaszcza jeśli używasz ich także do nakładania podkładu” – wyjaśnia makijażystka gwiazd Jenny Patinkin.

Ogranicz cukier

Ratunkiem dla problematycznej cery może okazać się ograniczenie spożycia cukru, który jest odpowiedzialny za powstawanie cienkich linii i zmarszczek, wiotczenie skóry oraz występowanie stanów zapalnych. “Skóra jest naszym największym narządem, dlatego też, jeśli wewnątrz organizmu występują zaburzenia równowagi, często uzewnętrzniają się one na naszej skórze. Nadmierne spożycie cukru bywa często przyczyną rozmaitych skórnych podrażnień i stanów zapalnych” – mówi dr Frank Lipman.

Pij więcej wody

Picie odpowiedniej ilości wody na co dzień przynosi korzyści całemu organizmowi: woda transportuje bowiem składniki odżywcze, pozytywnie wpływa na trawienie, wspomaga odchudzanie, a także wypłukuje toksyny, które są wrogiem promiennej i gładkiej cery. “Gdy jesteśmy odwodnieni, komórki skóry kurczą się, sprawiając, że drobne linie i zmarszczki są bardziej zauważalne. Odpowiednio nawilżona skóra wygląda zaś na jędrną i młodszą. Najzdrowiej jest wypijać litr wody w ciągu kilka godzin, aby dać organizmowi czas na jej wchłonięcie” – tłumaczy dietetyczka Brooke Alpert.

Nie zapominajmy też o zażywaniu odpowiedniej ilości snu, który mocno wpływa na wygląd cery oraz właściwej pielęgnacji dostosowanej do wieku i rodzaju skóry. A w kwestii noworocznych postanowień – nie tylko tych dotyczących dbania o urodę – starajmy się zachować zdrowy rozsądek i… cierpliwość. Bowiem narzucanie sobie nazbyt restrykcyjnych wyrzeczeń lub stawianie wymagań, którym zwyczajnie nie sposób sprostać, to prosta droga do szybkiego zniechęcenia i porzucenia obranych na początku roku celów. (PAP Life)