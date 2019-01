O chwaleniu innych

Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

W ramach ćwiczeń na moim kursie doskonalącym umiejętności trenerskie uczestnicy po kolei przedstawiają swoje krótkie prezentacje, a pozostałe osoby wypowiadają się na temat ich wystąpienia. Ja miałam się wypowiedzieć na końcu, po wszystkich prezentacjach. Celem naszych wypowiedzi jest przedstawienie możliwie najpełniejszej informacji zwrotnej prezentującym się trenerom, tak, aby mogli ją wykorzystać w doskonaleniu warsztatu trenerskiego. Tak sformułowałam ideę, która miała przyświecać naszym wypowiedziom.

Pierwsza prezentacja zaskoczyła mnie wysokim poziomem. Spodziewałam się wszystkiego najlepszego po swoich uczniach, jednak inaczej jest, kiedy się tylko wierzy w czyjś potencjał, a inaczej kiedy ktoś go naprawdę manifestuje. Oczekiwałam świetnych prezentacji, ale nie znałam przecież sposobu, w jaki potraktują temat, ich narracji, pomysłowości. Było parę drobnych rzeczy, nad którymi warto byłoby popracować, znalazła się też pewna nieprawdziwa informacja… ale to wszystko. Tymczasem słuchający koledzy znajdowali w tym wystąpieniu pewne uchybienia, których ja nawet nie zauważyłam, czasem proponowali zmienić coś, co moim zdaniem zmiany nie wymagało, mówiąc na końcu “a poza tym to dobrze” lub na początku “Tak ogólnie – to dobrze, ale…”. Dwie kolejne wypowiedzi były nieco słabsze, ale wciąż dobre. Oj, trzeba było posłuchać jak każdy z obserwatorów dokładnie wypunktowywał błędy (według własnej oceny) kolegów. Z pełną życzliwością i konstruktywnie, a jakże, ale jednak krytykowali.

Czwarta prezentacja była po prostu znakomita. Sama nie zrobiłabym tego lepiej, a może nawet tak dobrze. Byłam oczarowana. Kiedy jednak okazało się, że już druga osoba z kolei zaczyna szukać do czego by się tu przyczepić, chciałam przerwać, mimo że miałam mówić na końcu. Jednak ktoś już zaczął mówić, więc się powstrzymałam. Dobrze się stało, bo usłyszałam coś bardzo ciekawego. Trzydziestokilkuletni mężczyzna powiedział “Właściwie nie mam nic do powiedzenia, bo wszystko było dobrze”.

Otóż to! Jak wszystko jest dobrze, to nie mamy nic do powiedzenia. To chyba taka nasza cecha narodowa, nie bardzo lubimy i nie umiemy chwalić, głośno doceniać i okazywać wdzięczność, zwłaszcza w obecności innych. Trzeba sobie naprawdę mocno zasłużyć na słowa pochwały.

Można by się zastanawiać z czego to wynika i stawiać różne hipotezy, jedno jest pewne, wynosi się to z rodziny. Jeśli dzieci nie były chwalone, to także nie będą chwalić… ani swoich dzieci ani innych, no chyba że się kiedyś świadomie tego nauczą. A warto, bo to przyjemność, zarówno dla chwalonych jak i chwalących oraz szansa na wprowadzanie dobrych wibracji do świata. Najczęściej jednak skupiamy się na poprawianiu i korygowaniu.