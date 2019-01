O pszczołach i miodzie

Pszczoła to jeden z najbardziej pożytecznych dla człowieka owadów bo daje miód, który jeszcze w starożytności umilał życie i leczył, radował ludzi kiedy nauczono się produkować z niego napój alkoholowy, był bardzo cennym materiałem przetargowym.

Pszczelarstwo w starożytności i w średniowieczu

O miodzie człowiek pisze od czasów powstania pisma i to w samych superlatywach. Mamy wzmianki o miodzie w Piśmie Świętym, Koranie, innych starszych jeszcze księgach religijnych Wschodu. Jest masa traktatów, poematów z każdej epoki z każdego kontynentu. Najstarszy dowód pobierania miodu mamy sprzed 6000 lat – to rysunek na skale w jaskini w Arana koło Walencji przedstawiający człowieka otoczonego zdenerwowanymi pszczołami,wspinającego się na drzewo do ich gniazda. Egipcjanie w pewnym okresie historii woleli, by daniny składane przez narody podbite, np. z Syrii, były w formie miodu, a nie innych drogocenności starożytnych jak kadzidło, pachnidła, kamienie i metale szlachetne.

Około 500 lat później w jednej ze świątyń Egiptu powstał relief wyobrażający pieczętowanie dzbanów z miodem – był to niezwykle cenny produkt jeśli musiano go opieczętowywać. Miód wkładano do miejsca spoczynku faraonów wśród innych rzeczy uważanych za najcenniejsze. Dziw nad dziwy, miód znaleziony przez archeologów w grobach faraonów sprzed kilku tysięcy lat jest ciągle jadalny. Egipcjanie wymyślili ule w formie rur ulepionych z mułu Nilu, z jednej strony otwartych jako wejście dla pszczół, z drugiej strony zamkniętych, otwieranych tylko w czasie miodobrania. Ponieważ czas kwitnięcia roślin w Egipcie jest krótki, faraon miał całą armię pszczelarzy, która udawała się do lasów by dodatkowo podbierać miód pszczół dzikich. Może właśnie wtedy wymyślono barcie, czyli powiększone dziuple w drzewach, posmarowane miodem lub woskiem pszczelim, by pszczoły zachęcić do zamieszkania w nich. Miód był nie tylko przysmakiem na dworze faraona, ale razem z woskiem pszczelim był ważnym elementem kosmetyki i lekarstw starożytnego Egiptu. Pszczoła w Dolnym Egipcie doczekała się ubóstwienia, weszła do dość ludnego panteonu bogów.

Od Egipcjan pszczelarstwa nauczyli się mieszkańcy Palestyny i Syrii. Tu zawód na tych terenach był łatwiejszy do uprawiania ze względu na dłuższe kwitnięcie roślin. Tutaj też archeolodzy odkryli pierwsze znane nam ule. Niedawno w dzisiejszym Izraelu w Tel Rehov odkopano całą pasiekę składającą się z 30 cylindrycznych uli. Cylindry te mają 80 cm długości i 40 cm średnicy. Ule te istnieją 3000 lat.

Postęp w hodowli pszczół zrobili Grecy. Tak jak Egipcjanie cenili sobie ich eliksir; Homer posilał nim swych herosów, a znana też była opowiastka o niejakim Demokrycie, któremu życie zbrzydło, więc odebrał je sobie nie dopełniając swego garnca miodem, bo tylko nim miał się żywić. Grecy po raz pierwszy zauważyli niektóre zwyczaje i prawa rządzące rojem pszczół, jak np. podział funkcji w ulu, powody wyrojenia się z ula. Ich ule były już bardziej skomplikowanym domkiem dla pszczół. Tu się kończyła ich wiedza i choć największy filozof starożytności Arystoteles łamał sobie głowę nad tajemnicami ula, nie dotarł nawet do tak podstawowych prawd jak np. proces rozmnażania się pszczół, czy wytwarzanie miodu i wosku. Pito napój z rozcieńczonego sfermentowanego miodu, który wyprzedził prawdziwy miód pitny.

Prawdziwe szaleństwo miodowe zapanowało w Rzymie. Znano smaki wielu rodzajów miodu, a najbardziej pożądanym był miód tymiankowy z Korsyki. Później w Europie prawdziwym rarytasem stołów możnych były ciasta miodowe. Powstawały całe traktaty o pszczelnictwie. Wiedziano nawet nieco o chorobach pszczół.

Miodu pitnego, jaki dziś znamy, niestety nie wymyślili Polacy czy Polanie, ale właśnie Rzymianie. Stał się później w niektórych krajach Europy, tak jak i w Polsce, pierwszym znanym napojem alkoholowym, a dopiero później stawiano na stołach wcześniej wynalezione napoje: piwo i wino. Wśród prawdziwych informacji krążyły też fantastyczne, np. że pszczoła to “dziecko martwej krowy”, bo się rodzi w mięsie byka. Pliniusz w swej “Historii naturalnej” uczy nas, że miód spada z nieba i osiada na kwiatach i liściach i stąd zbierają go pszczoły. W te bajeczki wierzono przez cały okres Średniowiecza i nawet nieco dłużej. Gdy pszczelarstwo zaczęło w Europie upadać, uratowali je Słowianie, a szczególnie Polacy. Na terenach Polski było to przeważnie bartnictwo, bo lasów w Polsce było dużo, ale Wielkopolska i Śląsk hodowały także pszczoły w ulach.

Ksiądz Dzierżon

Najsłynniejszym polskim pszczelarzem o światowej sławie był Jan Dzierżon. Jest on wynalazcą drewnianej beleczki zwanej snozą, na której pszczoły budowały swe plastry; łatwiej było przez wyciągnięcie jej na zewnątrz obserwować je i ingerować w ich życie. W 1856 r. ks. Jan zaobserwował, że z niezapłodnionych jaj rodzą się męskie osobniki trutnie, a z zapłodnionych – matki i robotnice, czyli pierwszy odkrył partenogenezę u pszczół. Ale jeszcze przed tym odkryciem najsłynniejszy pszczelarz Stanów Zjednoczonych, twórca opatentowanego w 1851 r. współczesnego ula, Lorenzo Langstroth nazwał Dzierżona “wielkim mistrzem współczesnego pszczelarstwa.”

Powolne zdobywanie wiedzy o życiu i zwyczajach pszczół

Mimo ogromych postępów w pszczelastwie od czasów ks. Jana Dzierżona pszczoły były przez cały wiek istotami nieujarzmionymi, niezależnymi, i człowiek niewiele mógł interweniować w ich życie. Wiedziano już, że matka jest zapładniana raz w życiu przez trutnia, produkuje ok. 2000 jajeczek każdego roku swego istnienia, a żyje 5-7 lat. Gdy dopiero w połowie XX wieku dowiedziano się, że matka jest unasienniana nie przez jednego, lecz 8-10 trutni w tym samym czasie i to w specyficznych warunkach, w czasie lotu w powietrzu na wysokości 20-30 metrów, zrozumiano, dlaczego tak trudno zorganizować im to rendez-vous przez człowieka. Zrozumiano, że ten wielokrotny akt kopulacji jest wymogiem natury – chodzi o różnorodność genetyczną w ulu. Nasienie trutni matka utrzymuje żywe w swym odwłoku przez całe swoje życie – jak to jest możliwe do dziś jeszcze tego nie wyjaśnił.

Obecnie matkę pszczołę rutynowo zapładnia się drogą inseminacji wyselekcjowanym nasieniem trutni. To wymysł pszczelarstwa amerykańskiego. Dzięki temu wreszcie człowiek zapanował nad procesem rozwoju i pracą pszczół. Czy to wyjdzie na dobre czy na złe pszczołom, a więc i wielu gałęziom rolnictwa, zobaczymy. Już wiemy, że te manipulowane pszczoły są łagodniejsze, nie żądlą, ale chyba są podatniejsze na choroby pasożytnicze jak warroza, a przede wszystkim wirusowe, wobec których do dziś i pszczoły i pszczelarze są kompletnie bezradni.

Skomplikowany proces produkcji miodu

Chociaż każdy z nas widział i smakował miód, to nie zawsze znane są szczegóły jego produkcji i jego właściwości. Głównym producentem miodu jest pszczoła (niekiedy inny owad). Sfruwa na kwiaty, zbiera nektar kwiatowy, przeżuwa go, dodaje własne kwasy i enzymy. Sacharozę – złożony cukier nektaru – rozkłada na prostsze cukry, przede wszystkim glukozę i fruktozę, a gdy się to wszystko zagęści przez wyparowanie wody i dojrzeje, to ta kombinacja to już miód. Poza cukrami, enzymami miód to także kwasy organiczne, aminokwasy, hormony, substancje zapachowe, trochę witamin szczególnie z grupy B, a także potas, chlor, fosfor, wapń, żelazo, mangan i kobalt.

Różnego gatunku miodu

Jest ich dużo. Gdyby wszystkie wymienić byłoby więcej nazw niż w litanii do wszystkich świętych. Najogólniejszy podział miodów to miody niejednorodne, mieszane niejednorodne i jednorodne. Jest bardzo dużo miodów kwiatowych czyli nektarowych bo różnych kwiatów jest na polach czy łąkach wiele w sezonie zbierania nektaru przez pszczoły. Prawie każdy taki miód jest trochę inny, zależy od tego jakie kwiaty pszczoły nawiedziły.

Inna grupa, dużo mniejsza to kilka odmian spadziowych i różnorodne miody leśne z dzikich kwiatów rosnących w lasach. Miody jednokwiatowe, jak sama nazwa wskazuje, to miody jednego kwiatu, czy też kwiatu dominującego w miodzie. Są to w porządku alfabetycznym: akacjowy, bławatny, faceliowy, gryczany, klonowy, koniczynowy, lewandowy, lipowy, malinowy, manuka, nawłociowy, nostrzykowy, pomarańczowy, rzepakowy, tymiankowy, i wiele innych.

Miodom zawsze przypisywano, szczególnie w starożytności, właściwości lecznicze, prawie magiczne. Gdyby to wszystko co o miodzie napisano było prawdą, na świecie nie byłoby żadnej choroby, a ludzie żyliby jeśli nie wiecznie, to dużo dłużej. W publikacjach o różnych odmianach miodu przypisuje się każdemu nieco inne właściwości lecznicze. Ponieważ większość tych publikacji jest tworem pszczelarzy i handlarzy miodem, trzeba być ostrożnym w ich przyjmowaniu. Miód to nie lek apteczny, a naturalny produkt, który jedynie pomaga organizmowi zwalczać niektóre choroby lub zagrożenia chorób. Miód w czasach najnowszych poddano wielu badaniom naukowym i gama jego cudownych skutków zmalała, ale ciągle jest on świetnym dostarczycielem energii, bo jego proste cukry są wchłaniane przez naczynia krwionośne do krwi, a z niej bezpośrednio do komórek ciała. Stąd dla sportowca to naturalna i szybka doza ekstra siły, nieszkodliwa medycznie, nie tak jak wszystkie nielegalne sterydy i tym podobne substancje. W przeciwieństwie do nich miód wzmacnia i regeneruje organizm.

Nie można jednak przesadzać w jego spożywaniu. Miód to poza wspomagającymi zdrowie składnikami, cukier i to ten prosty, którego organizm nie musi przerabiać, by mógł się znaleźć w obiegu krwi i być dostarczany jako pokarm do komórek ciała. Duża jego konsumpcja może spowodować cukrzycę, tę okropną, podstępną chorobę niszczącą organy ciała, niekiedy nawet zanim uświadomimy sobie, że coś z naszym zdrowiem nie jest w porządku. Z drugiej strony miody to jedne z naważniejszych środków wspomających organizm ludzki w utrzymaniu zdrowia. Miody, szczególnie te ciemne, to świetne antyutleniacze wyłapujące i niweczące wolne rodniki odpowiedzialne często za choroby serca i niektóre choroby rakowe. Miód zabija bakterie chorobotwórcze, szczególnie te powodujące przeziębienia i schorzenia dróg oddechowych. Miód wzmacnia serce, poszerza naczynia wieńcowe, reguluje ciśnienie krwi, jest łatwo przyswajalny przez wątrobę i będąc w niej pomaga w oczyszczaniu organizmu, skraca nawet kaca po przepiciu. Jest moczopędny, zapobiega tworzeniu się piasku i kamieni żółciowych, mimo swej słodyczy pomaga cukrzykom gdy jest konsumowany w małych ilościach, przyśpiesza leczenie ran i oparzeń. Ponieważ to nie lek, ale jego pomocnik, powinien w małych ilościach być konsumowany przez długi okres czasu, zanim zauważymy jego dobre skutki.

Najczęstsze zastosowanie ma w kosmetyce medycznej, bo wzbogaca skórę w substancje biologicznie aktywne jak np. glikogen, czyni skórę miękką i gładką, wzmaga przepływ krwi w tkance skórnej czym czyni ją bardziej elastyczną. W takiej skórze nawet zmarszczki – to odwieczne przekleństwo, szczególnie pań – zmniejszają się, a niektóre potrafią całkowicie zaniknąć. Miód dodany do wody w wannie wyzwala swe aromaty, a jego olejki eteryczne są dobre nie tylko dla skóry ale i dla psychiki człowieka.

Poza miodem pszczoła obdarza nas pyłkiem pszczelim, mleczkiem, kitem i jadem. Wszystko to odpowiednio spreparowane jest pomocne, często jeszcze skuteczniejsze niż miód przy problemach reumatycznych, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu naczyń krwionośnych, alergii i szeregu chorób dermatologicznych.

Miody spadziowe

Niekiedy pszczoły zmęczone syzyfową pracą gromadzenia nektaru i pyłków kwiatowych idą na skróty – podkradają mszycom i czerwcom ich wydzieliny pomieszane z sokami drzew, pozostawione na drzewach i krzewach, czyli spadź. To już bogaty półprodukt miodu: jeszcze raz przerobiony przez pszczoły i domieszany do miodu kwiatowego daje często miód bogatszy w składniki niż miód kwiatowy – jest intensywniejszy, ciemniejszy i posiada bardziej różnorodne cechy lecznicze. Mszyce najczęściej żerują na drzewach iglastych, szczególnie na jodłach i świerkach. Ten miód spadziowy jest łagodny w smaku, ciemny, świeży i gdy jeszcze nieskrystalizowany – prawie czarny. Mszyce żerują też na drzewach liściastych, a wtedy miód jest niezbyt miły w smaku, ale każda reguła ma swój wyjątek – miód spadziowy z drzew owocowych, mimo że są liściaste, jest łagodny, smaczny, jaśniejszy od innych tego typu miodów. Podobnie miód spadziowy ziołowy zwany górskim jest wspaniały: smak korzenny, bardzo intesywny zapachowo, o kolorze ciemnożółtym.

Pszczoła zbiera to, co tylko jest słodkie, niekiedy równocześnie nektar kwiatów i spadź, więc wiele miodów to miody mieszane: spadziowo-nektarowe – rzadkością są miody czysto spadziowe.

Miody spadziowe są zwykle droższe od kwiatowych, bo spadź pojawia się tylko na niektórych drzewach czy krzewach, do których wiele pszczół nie dociera. Poza tym pojawia się nie w każdym roku. W tych miodach jest więcej różnych związków, minerałów i metali potrzebnych organizmowi niż w miodach kwietnych, takich jak potas, fosfor, chlor, siarka, wapń, magnez, żelazo, dlatego są skuteczniejsze w zwalczaniu bakterii i innych chrobotwórczych substancji atakujących drogi oddechowe, przewód pokarmowy, układ krążenia krwi, układ nerwowy, czy powodujących problemy przy zaburzeniach trawienia. Dla tych, którzy godzinami siedzą przy komputerze, zażywanie tego typu miodu jest polecane.

Miody kwiatowe

Jeszcze większą różnorodność niż miody spadziowe mają miody kwiatowe, czyli nektarowe. W okolicach gdzie kwitnie dużo kwiatów, najczęstszym miodem jest miód wielokwiatowy koloru żółtego. Na obszarach zdominowanych przez jeden rodzaj kwiatu, lub gdy bartnik wybiera miód zaraz po przekwitnięciu kwiatu dominującego w danym sezonie, powstają miody odmianowe z przewagą nektaru jednej rośliny.

Prawie każdy zatrzymuje zapach kwiatów, z których powstał, każdy ma inny kolor od prawie przezroczystego, przez słomkowy, żółty, aż po ciemnobrunatny. Kolor ten zmienia się w czasie jego krystalizacji, bo każdy miód naturalny ze stanu płynnego przechodzi w stan stały. Każdy ma inny smak, niektóre są tak słodkie, że aż mdławe, ale wiele z nich jest dość ostrych z dozą goryczki jak np. miód lipowy, nawłociowy, wrzosowy. Dzieciaki najbardziej lubią miody malinowe i akacjowe, bo są słodkie, ale też łagodne w smaku.

Dla pszczoły nie jest rzeczą obojętną jaki kwiat “obrabia”, musi się śpieszyć by wyprodukować miodu jak najwięcej. By dostarczyć kilogram dojrzałego miodu z kwiatów akacji pszczoła musi usiąść na tym kwiatku 800 tysięcy razy, a na kwiatkach gryki aż 8 milionów razy, a ponieważ nie żyje tak długo, by tyle razy pobierać nektar, produkuje w ciągu całego swego istnienia na ziemi tylko łyżeczkę miodu – miód, który pijemy czy jemy, to dar kilkuset lub kilku tysięcy pszczół. Rozumiemy teraz znaczenie powiedzenia: pracowity jak pszczoła!

Miód manuka

Przebojem w królestwie miodów kwiatowych stał się niedawno miód manuka, produkt Nowej Zelandii. Sprawdziłem w internecie: jest osiągalny w kilku sklepach w moim mieście London. Przypuszczam, że można go nabyć i w innych miastach Kanady i innych państw. Jest jednym z najdroższych miodów, ale także jednym z najsmaczniejszych i chyba najbardziej obfituje we wszystko, co pomaga zdrowiu. Najważniejszy w nim składnik leczniczy to MGO czyli methylglyoxal, który znajduje się i w innych miodach, ale nie więcej jak 10 miligramów. W tym miodzie jego zagęszczenie może dochodzić do 650 mg, a nawet więcej jeśli miód poddany jest specjalnym procesom wzbogacającym; dlatego cena tego miodu zależy przede wszystkim od zagęszczenia tej naturalnej substancji. Wiadomo, że miody nie są lekarstwami, a jedynie wspomagają organizm w zachowaniu zdrowia, ale ten miód z zgęszczeniu około 500 mg to już lekarstwo na wiele dolegliwości. Jeśli pije się go prewencyjnie przed posiłkami 3 łyżeczki dziennie wtedy stężenie 200 do 300 mg jest wystarczające. Miód ten poza wymienionymi wyżej dobrodziejstwami dla zdrowia wszystkich innych miodów dodatkowo ma leczyć wrzody żołądka, trądzik, zabija bakterie, szczególnie te najczęściej atakujące organizm jak gronkowce czy paciorkowce, pomaga w leczeniu anginy i chorób gardła i w dolegliwościach związanych z egzemą. Miód ten produkowany jest tylko w Nowej Zelandii, bo tam na obu wyspach po wschodniej ich stronie rosną drzewka manuka (nazwa pochodzi z języka aborygenów) i z ich kwiatów zbierany jest nektar. Także w Australii rosną te drzewa, ale jest ich niewiele, zbyt mało, by zakładać tam ule lub tworzyć pasieki tego miodu.

Brawo miody, szczególnie te spadziowe, no i oczywiście manuka!