Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

Wiele się pisze o wybaczaniu. Każda przeczytana przeze mnie książka dotycząc myślenia, filozofii czy lepszego życia poświęca temu zjawisku dużo uwagi, a niemal każda książka z gatunku literatury beletrystycznej – w większym lub mniejszym stopniu – sprowadza się do przebaczenia. Mimo to przebaczenie nie jest ani dobrze przez nas rozumiane ani często stosowane. Dodatkowo jeszcze kiedy już mówimy o wybaczeniu to zwykle o tym, aby to komuś wybaczyć – komuś kto nas w jakiś sposób skrzywdził. Sądzimy też zwykle, że wybaczając robimy tej osobie przysługę, jest to dar dla niej… Jeszcze jedno zjawisko towarzyszy wybaczaniu – sądzimy, że wybaczyliśmy, mówimy nawet – ale ja nie mam do niego żalu… tylko nie chce mieć z nim nic wspólnego… Czyli tak tak naprawdę wcale nie wybaczyliśmy. Możemy nie chcieć mieć z kimś wiele wspólnego, nie szukać kontaktu, jednak te dwa zdania wypowiedziane jednym tchem świadczą o tym że nie było wybaczenia. Ot po prostu ktoś mówi coś, czego nie rozumie – ucho doświadczonego psychologa często słyszy takie wypowiedzi. Wybaczyć to znaczy zrozumieć w sercu (nawet jeśli nie ogarnia się umysłem), że wszyscy jesteśmy całością i niejako odpowiedzialni za czyny innych ludzi. Wszyscy w jakiś sposób przyczyniamy się do krzywdy innych. Nawet najmniejsza cząstka produkowanej negatywnej energii przyczynia się do tego, że ktoś inny działa potem pod jej wpływem. “Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem”, czytam w jednym z najmądrzejszych przekazów, inspirowanych sercem Boga. Brak wybaczenia łączy się zwykle z negatywną energią, którą wkłada się znowu do tej puli. Nawet jeśli mamy wszelkie ludzkie prawa do tego, by czuć niechęć, nienawiść, gniew czy inne uczucia, to czując to nie zmieniamy na lepsze ani siebie, ani świata, ani winowajcy. Wprost przeciwnie. Dodatkowo blokujemy w ten sposób swobodny przepływ energii w nas samych, tworzymy supeł energetyczny, który uniemożliwia przepływ Miłości i dobrej energii… Nie to żeby w ogóle nie płynęła, ale nie jest łatwo. To na poziomie niejako metafizycznym. A tak po ludzku, choć psychologicznie – nosimy w naszej świadomości albo podświadomości ciężar, który tak naprawdę bardziej nam przeszkadza niż osobie, której wybaczyć nie chcemy.

Oczywiście nie musimy szukać towarzystwa osoby, której coś wybaczyliśmy, jednakże dobrze jest spotkać się z nią choć raz. Ludzie potrafią to robić. Wielkim przykładem może być Jan Paweł II, który spotkał się z człowiekiem, który chciał Go zabić i odebrał Mu sporo zdrowia. Może łatwiej wybaczyć, gdy coś dotyczy nas samych, trudniej gdy chodzi o tych, których kochamy – gdy to ich krzywdzą albo zabiją. Pewno tak, jednak i tutaj wiele jest przykładów wznoszenia się ponad swój ból. Są rodzice, którzy spotkali się z zabójcami swoich dzieci. Są rodzice, którzy wybaczyli.

Wybaczać trzeba też często sobie. Samy do siebie mamy żal, nie możemy sobie czegoś zapomnieć a nawet jak zapomnimy gryzie nas gdzieś w podświadomości, czyniąc jeszcze większe supły energetyczne niż brak wybaczenia innym. Warto siebie zapytać: Czy tak samo postąpiłbym dziś? Na pewno nie! A to już coś dobrego. Może już odkupiliśmy winę, zadośćuczyńmy jeśli to możliwe, przeprośmy szczerze… choćby przeprosiny płynęły w eter. Jeśli nie, to ja odkupmy. Jednak wybaczmy sobie, z miłością i zrozumieniem odnosząc się do tego człowieka sprzed dni, miesięcy czy lat, który zbłądził ale szuka właściwej drogi.

Piszę ten tekst w dniu, w którym zmarł w wyniku zamachu Paweł Adamowicz. Bezsensowna śmierć. Równie bezsensowne życie dwudziestosiedmiolatka. Jest dużo do wybaczania. Jednak trzeba wybaczyć.