Początek 2019: więcej o rynku

Zaczynamy od ogólnej informacji: ceny rosną, podczas gdy liczba domów wystawianych do sprzedaży spada. Pod koniec ubiegłego roku odnotowano duży spadek liczby nieruchomości do sprzedaży. W porównaniu do cen z ubiegłego roku, średnia cena wzrosła o 3,5 procent, do ogólnej ceny sięgajacej prawie 789 tysięcy dolarów kanadyjskich. Liczba domów wystawianych do, sprzedaży spadła aż o 26 procent, a listingów aktywnych było prawie 10 procent mniej!

Sytuacja taka powoduje, że istnieje dużo większa konkurencja jeśli chodzi o zakup, a ograniczenia dostępu do rynku spowodowane tzw. “stress testem” powodują, że kwalifikujące się osoby rywalizują ze sobą jeszcze bardziej. A więc bardziej restrykcyjne warunki przyznawania pożyczki hipotecznej spowodowaly właściwie odwrotny skutek do zamierzonego. Oczywiście największy wzrost cen jest w grupie najbardziej dostępnej, czyli najtańszej. Dotyczy to głównie mieszkań w budynkach apartamentowych: w samym Toronto średnia cena wzrosła o 7,5 procent, do ceny 556.723 dolarów. Cena szeregowców (townhouses) wzrosla o 3,1 procent, do ceny 647.418 dolarów; natomiast średnia cena bliźniaka (połówki) wzrosła do 791.760 dolarów. Dla porównania średnia cena domu wolnostojącego wynosiła 1.008.768 dolarów.

Ogólnie, liczba nieruchomości sprzedanych w roku ubiegłym spadła o prawie 15 procent. Powodem tego było także bardzo duże zainteresowanie zakupami pod koniec 2017 roku, spowodowane zapowiedziami o tzw. “stress test”, który ograniczał dostęp do zakupów. Właśnie ten, wprowadzony od początku 2018 roku nakaz, razem z rosnącym oprocentowaniem na pożyczki, ma duży wpływ na obecny rynek nieruchomości. Przewidywania rynku ogłoszone przez Canada Housing and Mortgage Corporation mówią, że ceny nieruchomości będą rosły równo z inflacją. Oczywiście apartamenty, szeregowce oraz bliźniaki będą miały największe powodzenie. Instytucja ta przewiduje, że we wszystkich centrach miast takich jak Toronto, Mississauga, Markham, gdzie będzie się budować najwięcej apartamentowców, ceny będą rosły najbardziej.

Jeden z ważnych ekspertów finansowych, Francis Fong stwierdził, że obecnie bardzo duże zadłużenie Kanadyjczyków jest rekordowe, powodując pewne zaniepokojenie, lecz zadłużenie to nie jest niebezpieczne, albowiem kredytodawcy w odpowiedni sposób zabezpieczyli pożyczki, a pożyczkobiorcy z kolei mają coraz lepszą ocenę kredytową, co jakby gwarantuje ich spłatę. A więc jakiekolwiek spekulacje na temat czy to załamania rynku, czy też powstania bańki, która może doprowadzić do pęknięcia (jak było w Stanach), nie mają podstaw i na pewno się nie zdarzą. Ponadto, ekspert ten stwierdził, że obecny system finansowy w Kanadzie jest bardzo zdrowy, a ogólny poziom cen nieruchomości ma dobre podstawy, a więc nawet drobne załamanie rynku nie powinno mieć miejsca.

Jeśli chodzi o pożyczki hipoteczne, to wiadomo, że wiele instytucji finansowych namawia nas na wzięcie większej pożyczki. Tu zalecałbym ostrożność oraz dokładne przyjrzenie się naszym miesięcznym wydatkom, oraz okres, na który podpisujemy nowe przedłużenie.

Niedawno opublikowany przez Royal Bank raport odnośnie wydatków przeciętnej rodziny kanadyjskiej stwierdza, że wydatki takiej rodziny na rzecz utrzymania domu pochłaniają 54 procent ogólnego dochodu takiej rodziny. Stanowi to około 10 procent więcej niż wydawano trzy lata temu. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku Bank Centralny trzykrotnie podnosił stopy procentowe na pożyczki, analitycy przewidują dalszy wzrost oprocentowania w roku bieżącym.

Dla przeciętnego posiadacza nieruchomości, zwykle wydatki miesięczne jak podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty mediów, stanowią już całkiem wysokie obciążenie. W dodatku, dla niektórych właścicieli apartamentów jeśli wydarzą się niespodziewane koszty związane z tzw. “special assessment”, czyli większymi naprawami budynku, jak naprawa podziemnego parkingu, stanowią one nie lada wysiłek. Z drugiej strony, dla właścicieli budynków wolnostojących, bez czynszu, wydatki na naprawy, wymianę dachu, okien, mogą być równie ciężkie do przełknięcia. Dlatego też nie polecam brania maksymalnej wartości pożyczki hipotecznej, na którą się kwalifikujemy. Zawsze należy mieć jakiś drobny odłożony grosz na niespodziewane okoliczności.

