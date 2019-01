Podsumowanie roku 2018 w Kanadzie (styczeń – marzec)

STYCZEŃ

Opublikowano, jak co roku, ontaryjską Sunshine List – listę pracowników sektora publicznego, którzy zarabiają minimum 100 tys. dol. rocznie. Jest to lista, która stale rośnie. Tym razem było na niej 123 410 pracowników, co jest znacznym wzrostem w stosunku do poprzedniego roku, kiedy było ich 115 431. Wszystkie te osoby w 2017 roku otrzymały pensje i dodatkowe premie, które dochodzą do 16 mld dol. Poziom 100 tys. dol. nie jest zmieniany od 1996 roku.

Kolumbia Brytyjska ogłosiła, że będzie płaciła za tzw. pigułkę aborcyjną począwszy od 15 stycznia. To szósta prowincja kanadyjska, która zapewnia darmowy dostęp do tego leku. Mifegymiso, znany również jako RU486, może być używany do zakończenia ciąży w ciągu pierwszych 9 tygodni.

W prowincji Nowa Szkocja oraz na wschodnim wybrzeżu USA nastały siarczyste mrozy; temperatura spadła do -29 stopni Celsjusza, ale przy silnym wietrze temperatura odczuwalna była bliska -67 stopni C. Zima w całej Kanadzie była bardzo mroźna.

New York Times opublikował listę 52 miejsc na świecie, które są szczególnie warte odwiedzenia w 2018 roku. Znalazło się tam miasto Saskatoon.

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), organizacja zajmująca się pomocą dla ludzi cierpiących na schorzenia psychiczne, poinformowała, że otrzymała ogromną dotację od anonimowej osoby wynoszącą 100 mln dol. To pierwsza dotacja przeznaczona na ustalenie przyczyn chorób psychicznych, a także rozwijanie nowych form terapii, które pomogą uratować życie wielu ludziom.

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez agencję Gallup wykazało, że na świecie pozytywne zdanie o Stanach Zjednoczonych ma znacznie mniej ludzi od czasu objęcia władzy przez prezydenta Donalda Trumpa, a różnica ta szczególnie widoczna jest w Kanadzie. Właśnie w Kanadzie zanotowano największy spadek wśród wszystkich krajów na zachodniej półkuli. Jest to najgorszy doroczny wynik dla Stanów Zjednoczonych od kiedy zaczęto prowadzić tego typu badania w 2007 roku.

Bank of Canada podjął decyzję o podniesieniu stopy procentowej już trzeci raz w okresie ostatnich miesięcy, co spowodowane jest silniejszym niż przewidywano wzrostem gospodarczym w całej Kanadzie w ostatnim czasie. A więc podniesiono stopę procentową o ćwierć punktu, do 1,25 proc. Poprzednia zwyżka, też o 0,25 proc., miała miejsce we wrześniu ub.r., a pierwsza w lipcu.

Niespodziewanie zmarł radny okręgu 1 w Mississaudze Jim Tovey. Miał 68 lat i nie cierpiał na żadną chorobę. Niegdyś wokalista, a potem kształcony stolarz, Tovey był znany jako miłośnik innowacji, a także główny pomysłodawca i rzecznik ambitnego planu rozbudowy i zagospodarowania terenów nad jeziorem Ontario.

Lider federalnej partii NDP 38-letni Jagmeet Singh, który bardzo chroni swojego prywatnego życia, publicznie oświadczył się swojej dziewczynie, projektantce mody Gurkiran Kaur na prywatnym przyjęciu, które odbyło się tuż obok siedziby parlamentu ontaryjskiego, w którym pełnił funkcję posła przez 6 lat.

Lider opozycji w Ontario Patrick Brown ustąpił ze stanowiska przywódcy Partii Konserwatywnej w Ontario w związku z zarzutami dwóch kobiet o molestowanie seksualne. Brown zwołał konferencję prasową na godzinę 21.30. Odczytał oświadczenie, w którym “kategorycznie” zaprzeczał zarzutom, deklarując, że będzie się bronił wszelkimi dostępnymi sposobami, a także podkreśla, że zawsze był zwolennikiem praw kobiet do bezpieczeństwa i potępia przemoc seksualną. Brown był wyraźnie poruszony i pełen emocji. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Ze stanowisk zrezygnowali wszyscy bliscy współpracownicy i członkowie ekipy organizującej kampanię wyborczą Browna. W wydanych oświadczeniach poinformowali, że namawiali Browna do ustąpienia, ale nie zgodził się. Dlatego zrezygnowali. 39-letni Brown został oskarżony przez dwie kobiety, których oskarżenia ujawniła stacja CTV. Incydenty miały miejsce w okresie, kiedy Brown był federalnym posłem, w domu Browna. Brown, który był najpierw radnym, został wybrany do federalnego parlamentu w 2006 roku, a następnie wybrano go ponownie w 2008 i 2011 roku. Przechodząc do polityki prowincyjnej, Brown został wybrany liderem partii w Ontario w 2015 roku. Próbował zyskać poparcie dla torysów w nowych środowiskach, m.in. zabiegając o głosy imigrantow, także polonii. Deklarowal się jako zwolennik prawa kobiet do aborcji i w 2017 roku wziął udział w Paradzie Równości.

Kanada zajęła drugie miejsce globalnie w tzw. rankingu 2018 Best Countries, sporządzanym co roku przez US News & World Report, Y&R’s BAV Consulting i Wharton School of the University of Pennsylvania. Kanada znalazła się na drugiej pozycji wśród 80 krajów, tuż za Szwajcarią, która zajęła miejsce pierwsze.

LUTY

Kanadyjski hymn stał się neutralny pod względem płci. Senat przyjął ustawę zmieniającą dwa słowa wersji angielskiej hymnu. Zamiast “all thy sons” Kanadyjczycy będą teraz śpiewać “all of us”. Od 1980 r., kiedy pieśń “O Canada” stała się oficjalnym hymnem Kanady, kilkanaście razy już próbowano zmieniać jej tekst, w tym usunąć z tekstu hymnu dyskryminujące kobiety sformułowanie “synowie”. Starania te były nieskuteczne aż do 2016 r., kiedy to kolejną próbę podjął liberalny deputowany Mauril Belanger.

Kanadyjska para imigrantów przekazała kwotę 60 mln dol. cały swój majątek, na fundusz mający na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w kanadyjskiej Arktyce. Przyczyną tej niezwykłej hojności jest ich głęboka miłość do dalekiej Północy i ludzi, którzy tam mieszkają. Siedem lat po ufundowaniu nagrody Arctic Inspiration Prize, czyli nagrody dla projektów dotyczących północy Arnold Witzig i Simi Sharifi przekazali resztę swojego majątku na rzecz tego funduszu.

Przez cały rok Statistics Canada publikowała kolejne zbiory danych uzyskane z ostatniego spisu powszechnego z 2016 roku. W całym kraju zamieszkuje 250 różnych etnicznych grup i do 2036 roku tzw. widoczne mniejszości będą stanowiły 1/3 wszystkich Kanadyjczyków, nie tylko zresztą w wielkich miastach jak do tej pory ale w całym kraju. Portret Kanadyjczyków rozpoczyna się od informacji na temat boomu populacji na zachodzie i mówi również o znacznym wzroście liczby ludzi pochodzących z ludności rdzennej, głównie w zachodniej Kanadzie, przez ostatnią dekadę.

Statystyki, które zostały zgromadzone przez firmę konsultingową zajmującą się rynkiem nieruchomości Urbanations, wykazały, że koszty wynajmu mieszkań wzrosły gwałtownie wraz z obniżającą się liczbą dostępnych lokali. Koszty opłat za wynajęcie mieszkania w GTA wzrosły o 9 proc. w IV kwartale do przeciętnej kwoty 2166 dol. W samym centrum miasta przeciętny czynsz jest nawet wyższy i wynosi 2392 dol.

Jedna z czołowych firm ubezpieczeniowych Sun Life Financial podjęła decyzję o dodaniu medycznej marihuany jako opcji terapeutycznej w grupowych zdrowotnych polisach ubezpieczeniowych, co było pierwszym takim krokiem w przemyśle ubezpieczeń medycznych, a także wyraźnym znakiem zwiększonej akceptacji marihuany.

Radni miejscy przegłosowali 31 głosami za do 11 przeciw budżet operacyjny na rok 2018. Ustalono, że podatki od nieruchomości wzrosną o 2,1 proc. rocznie ale mieszkańcy będą musieli także zapłacić 0,5 proc. na fundusz budowy w mieście, który wspomaga projekty budownictwa mieszkaniowego i komunikacji, a także 0,31 proc. na miejską strategię walki z klimatem. W sumie oznaczało to, że podatki od nieruchomości wrosną o 2,9 proc., a więc w przypadku nieruchomości wycenionej przez miasto na 624 tys. 418 dol. opłata z tytułu podatków od nieruchomości będzie wyższa o 82 dol. i wyniesie w 2018 roku 2907 dol.

W wieku 91 lat zmarła Sonja Bata, znana z tego, że zgromadziła ogromną kolekcję obuwia i zajmowała się filantropią. Jej niezwykłe zbiory, jedyne tego typu na świecie, zostały zebrane w Bata Shoe Museum w Toronto. Bata zaczęła zbierać obuwie w latach 1940., a jej fascynacja historią obuwia spowodowała zgromadzenie kolekcji ponad 13 tys. eksponatów ukazujących 4,5 tys. lat rozwoju obuwia.

Rząd federalny podał, że przez okres pięciu lat wydawcy lokalnych mediów otrzymają 50 mln dol. w ramach wspierania ich działalności. Fundusze te będą przekazywane przez rząd federalny organizacjom pozarządowym na zarządzanie tym funduszem. Jak wykazują statystyki przez okres siedmiu ostatnich lat 225 kanadyjskich tygodników i 27 gazet codziennych zostało zlikwidowanych albo połączonych z innymi.

MARZEC