Polonia dla Prezydenta Adamowicza

Możemy różnić się politycznie, ale róbmy to z godnością. Pokażmy sobie i światu, że Polacy potrafią być razem!

Śp. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz pozostawił w niewyobrażalnym bólu żonę Magdalenę oraz osierocił dwie córki 16-letnią Antoninę i 9-letnią Teresę.

Dlatego z inicjatywy prezes KPK oddział Hamilton Heleny Głogowski oraz wice prezes Yolandy Czyżewskiej-Bragues spotkali się Polacy w Hamilton przez City Hall. Była nas dość spora grupka, zważywszy na brutalny mróz. Ale każdy kto przyszedł chciał w ciszy i spokoju z elektronicznymi świeczkami uczcić pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska.

Były krótkie przemówienia, piosenka “Sound of Silence” oraz dwie piosenki, przepięknie wykonane przez Jessicę Malik: “You raised me up” oraz “It’s time to say goodbye”.

Pożegnaliśmy Prezydenta Gdańska sercem ułożonym z prawdziwych zniczy, stawiając jego portret. Były łzy wzruszenia, uściski dłoni, respekt i żal, niepojęty żal. Była minuta ciszy, ale nie milczenia.

Chris Cutler, asystent burmistrza Hamilton do spraw stosunków społecznych, który był z nami w odruchu solidarności, odczytał list Freda Eisenbergera, burmistrza Hamilton skierowany do Aleksandry Dulkiewicz pełniącej tymczasowo funkcję burmistrza Gdańska, który brzmi:

January 18, 2019

Mayor of the City of Gdańsk

City of Gdańsk, 80-803 Gdańsk,

Ul. Nowe Ogrody 8/12

Poland

The Honourable Aleksandra Dulkiewicz,

On behalf of the City of Hamilton allow me to express our heartfelt condolences on the death of your mayor, Pawel Adamowicz. The tragedy of this terrible murder is viewed with deep remorse by the residents of the City of Hamilton. Our heart goes out to the residents of Gdansk and of Poland at this time. His death was the sad outcome of hate. Let us reject the dark message that this was intended to deliver.

After twenty years of civic service your mayor was taken from the city of Gdansk unexpectedly and brutally. We share with the residents of your city our deepest regrets for the loss of your much admired mayor. His defence of migrants and of LGBTQ rights will be long remembered and admired.

The City of Hamilton remains committed to a civil dialogue in our civic and patience in the resolution of our differences. Together let us recommit to serve the values that Pawel Adamowicz represented and lived.

Sincerely

Fred Eisenberger, Mayor

