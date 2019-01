Religianci i im podobni

Słowo religianctwo figuruje w słownikach języka polskiego i oznacza fanatyzm religijny, ustawianie wszystkich spraw życia, nawet tych niemających nic wspólnego z religijnością, w świetle religii. Pochodnym od niego słowem jest religiant.

Religiant w komunistycznej nowomowie

Polscy komuniści zawęzili znaczenie słowa religiant do ludzi ze swych szeregów, do tych, którzy nie potrafili w pełni ukryć, że są wierzącymi, lub zmuszani przez swych członków rodziny, wbrew zakazom, uczestniczący w praktykach religijnych. Takiemu oczywiście trzeba było się przyglądać i zmuszać go by zlikwidował lub przynajmniej lepiej ukrywał ten “przeżytek”. Powołano w tym celu nawet komórkę w Partii zwaną Centralną Komisją Kontroli Partyjnej, która miała za zadanie przyglądanie się z bliska religiantom i innym ważniejszym partyjniakom.

Religiant, ten wadliwy ideologicznie członek Partii, na zebraniach egzekutywy partyjnej, od których nie mógł się urwać z powodu sfingowanej choroby, wyjazdu służbowego, problemów rodzinnych itp., coś tam pobąkiwał o postawie laickiej, tłamszeniu przejawów religijności w swoim środowisku, ale w niedzielę w przebraniu jechał z rodziną niby na piknik, a faktycznie do jakiegoś kościółka w zabitej deskami wiosce na mszę. Co więcej, w takim kościółku brał ślub, najczęściej w nocy przy świetle jednej świecy i przy zaryglowanych drzwiach kościelnych, by nie wzbudzać podejrzeń. Znam takie przypadki, np. kolega z czasów studenckich, z którym mam ciągle kontakt, po wielokrotnej odmowie otrzymał paszport z prawem powrotu do Polski, bo takiego konspiracyjnie ślubu udzielił komuś takiemu.

Religiant wysyłał niekiedy teściową z dzieckiem do innego województwa, by potajemnie je ochrzciła, lub by dopilnowała by przyjęło pierwszą komunię i zorganizowała mu uroczystość z tej okazji. Dopiero wtedy zjawiali się przy dziecku rodzice. Teraz byli bezpieczni, bo na drzwiach domu, w którym się taka uroczystość odbywała, nie było napisane, że ma jakiś związek z praktykami religijnymi.

Dość często taki religiant lub ktoś zmuszony przez rodzinę, by nawet wbrew swoim przekonaniom brał udział w obrzędach religijnych, wpadał, bo choć trudno nawet porównywać “oko” bezpieki z aparatem inwigilacji partyjnej w Albanii, u Sowietów czy w NRD, to jednak wpadki były dość częste, bo to była cała armia ludzi – w okresach największego terroru samych agentów było około 80 tysięcy.

Służba Bezpieczeństwa i TW

Członkowie tej służby to ludzie dobrze zarabiający, kupujący we własnych sklepach, relaksujący się we własnych domach wypoczynkowych rozsianych nad morzem, w górach i innych atrakcyjnych regionach. To oni pilnowali bezpiecznego funkcjonowania komunistycznego reżimu, więc należały im się (przynajmniej w ich mniemaniu) te przywileje.

Często tylko pociągali za sznurki – brudną robotę wykonywała za nich liczniejsza od nich grupa tajnych wpółpracowników (TW). Werbowano ich najczęściej zastraszeniem lub prowokacją, jak choćby groźbą ujawnienia czyjejś ciemniejszej strony życia, np. zdrady małżeńskiej, kontaktów listownych z krewnymi zza zachodniej granicy (a niekiedy wystarczało jedno zdanie w takim liście krytykujące system, by mieć hak, by go zastraszyć). Gdy ludzie byli czyści jak łza kuszono ich ogromnymi przywilejami, pieniędzmi, lub aranżowano niby to przypadkowe spotkanie z młodą piękną kobietą, bo jak mówi głupawe powiedzonko: pacierza, wódy i pięknej kobiecie nigdy się nie odmawia. To też niekiedy była skuteczna metoda. W czasie największego terroru samo pisanie listów do zagranicznych krewnych bez żadnego odnoszenia się do polskiej rzeczywistości było już minusem na życiorysie.

Ludzie zmuszeni do donosicielstwa (TW) nie zawsze współpracowali zgodnie z życzeniami ich oficerów prowadzących, wprowadzali niekiedy bałagan do kartotek esbecji jakimiś nieistotnymi doniesieniami – tych istotnych dla ubecji, później esbecji, spraw świadomie nie zauważali, a gdy zauważyli, to zachowywali je dla siebie. Co więcej robili niekiedy krecią robotę ostrzegając znajomych przed specjalnym zainteresowaniem służb ich osobą. Tymi samymi metodami udało im się pozyskiwać do współpracy około sześć procent duchownych; inni księża niekiedy byli zadowoleni z tego stanu rzeczy, bo taki ksiądz-patriota potrafił niekiedy ich ostrzec, że “skarbówka” szykuje się z nalotem na parafię. Był czas by pochować księgi kasowe – te prawdziwe – i “dopieścić” te, które pokazywało się władzy. Wtedy wszyscy Polacy, nawet księża, fakt “ciulnięcia” komuchów uważali raczej za cnotę niż za grzech i ta podwójna księgowość była raczej zasadą niż wyjątkiem w parafiach. Owszem byli wśród tych zwerbowanych ludzi prawdziwi donosiciele, którzy innym szkodzili, czy łamali im życie, ale ludzie ci niewiele pomogli władzy w laicyzacji społeczeństwa, a tym bardziej w przekonaniu innych, że są prowadzeni przez rządzących do dobrobytu, ba, do sowieckiego raju.

Robienie komuszków w konia

Polacy to naród z wyobraźnią. Wyliczenie sposobów, w jaki radzono sobie z inwigilacją i naciskami urzędników różnych szczebli nie pomieściłoby się na wielu stronach tekstu. Ten, kto wyprowadzał kogoś z władzy w pole, stawał się automatycznie człowiekiem podziwianym w swoim środowisku. Nawet dzieci i młodzież dawała odpór komunistycznej propagandzie. Najczęściej zdzierano propagandowe plakaty ze ścian domów czy z płotów. Ja uczestniczyłem też w innym rodzaju protestu – urywałem się z pochodu pierwszomajowego. Biegało się po polach kartoflanych by wyłapać i zniszczyć forpocztę ataków zniłego zachodniego kapitalizmu i to tego najohydniejszego, czyli amerykańskiego, ale poddane tresurze i potajemnie przetransportowane do Polski stonki ziemniaczane umiały się chować przed dzieciakami – nas chłopców to smuciło, bo nie można było się pochwalić “czynem społecznym” przed nauczycielami; ale koleżankom z klasy, niewykształconym partyjnie, udawało się niekiedy zaimponować przez włożenie do pudełka po zapałkach jakiegoś owada uświadamiając je, że to autentyczna stonka – nie było internetu by to sprawdzić, a autotytet nasz rósł w ich oczach.

Kawały

Powstało tysiące kawałów na temat prostactwa partyjniaków, szczególnie tych na wyższych szczeblach drabiny, a także o tym, że nie wszystko było tak rozkoszne jak propaganda wciskała wszystkim do mózgów. Prostacy u władzy, im na niższym szczeblu, tym prymitywniejsi, wściekali się gdy docierały do nich te kawały. Nawet humorystyczne podejście do biedy i szarości dnia codziennego zagrażało w ich mniemaniu stabilności państwa, a więc było politycznym przestępstwem.

Kawały te spełniały przynajmniej dwie ważne role: przede wszystkim w szaro-bure życie w owych czasach wnosiły element rozrywki i poczucie niezależności umysłowej, poza tym otwierały ludziom oczy, że to co słyszeli z głośników, humorystycznie nazywanych w moich okolicach “kołchoźnikami”, lub na zebraniach czy w czasie ochodów państwowych, gdzie obecność każdego, kto mógł chodzić była obowiązkowa, nie jest to takie wspaniałe, zwarte, mądre, jeśli to można wyśmiać w kawale. Przydarzyło się, że autorów, a niekiedy ludzi opowiadajacych te kawały, zamykano nawet na kilka miesięcy w więzieniach – wracali do swej społeczności jako prawdziwi bohaterowie. Moim zdaniem to, że ogromna większość społeczeństwa nie przyswoiła sobie komunistycznej nowomowy bo ją wyśmiewano, spowodowało, że u większości społeczeństwa mowa ta poszła w zapomnienie, a jeśli ktoś obecnie przez przypadek używa takiego słowa czy wyrażenia to dowód, że w tym “języku” był głęboko zanurzony, a więc komuch, chociaż się tego bardzo zapiera.

Na razie w obecnych czasach nie wsadza się nikogo do aresztu za kawały polityczne; miejmy nadzieję, że to się utrzyma w przyszłości.

Komunizm z ludzką twarzą?

Początkowo niektórzy polscy komuniści wierzyli chyba w komunizm z ludzką twarzą współistniejący z nauką Kościoła, szanujący tradycje religijne i ludowe polskiego narodu. Ja już jako uczeń piątej klasy wiedziałem, że system, w którym funkcjonowaliśmy, ma z demokracją wspólne tylko to słowo. Dowiedziałem się tego i innych faktów, np. prawdy o Katyniu, od nauczyciela historii, który po kilku miesiącach funkcjonowania zniknął ze szkoły, bo chyba jakiś dzieciak podzielił się zdobytą od niego wiedzą z kimś z kim nie powinien. Nie mogłem i do dziś nie mogę zrozumieć jak to się stało, że na przykład tak szanowany, nawet w najnowszych czasach, filozof Leszek Kołakowski nie tylko wierzył w tę ludzką twarz (może cynicznie udawał?), ale biegał razem ze swoim profesorem Adamem Schaffem po Uniwersytecie Warszawskim węsząc, czy w środowisku studenckim ideologicznie “nic nie śmierdzi”. W kieszeniach mieli pistolety, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś odkrył ich zamiary i się tym mocno zdenerwował.

Ci z wierzchołka władzy wiedzieli, że w czasie pierwszych kilka lat Polski Ludowej trzeba udawać ludzi otwartych i życzliwych wobec wszystkich, a przede wszystkim duchowieństwa, by gdy się go pozyska, wtedy naród pójdzie w ich ślady. Razem z manifestem PKWN-u zredagowano w tym celu w Moskwie dyrektywę: “Musimy na razie pozyskać kler, a z nim przejdą do naszego obozu wszyscy ci, którzy dzisiaj stoją w rezerwie. Kler pójdzie tam, gdzie będzie widział siłę i korzyści materialne. Dziś kler jest nam potrzebny i musimy go pozyskać, choć byśmy chwilowo stracili na tym”.

Udawali, że nawet wierzą w komunizm wielopartyjny, bo do roku 1948 tolerowany tym taki system w Polsce: funkcjonowały Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna – Polskie Stronnictwo Ludowe dopiero na skutek wyraźnych instrukcji z Moskwy socjalistów oficjalnie zlikwidowano, formalnie łącząc je z partią robotników, w której się nie liczyli. Powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, “awangarda rządzącej klasy robotniczej”. Tak dla “zmylenie przeciwnika” nie zlikwidowano do końca innych partii. Polskie Stronnictwo Ludowe sprzed wojny zamieniono w komunistyczne Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL), na papierze ciągle były dwie partie, ale rządziła jedna. W owych czasach tylko jedna partia miała prawo pisania tego słowa z dużej litery, bo faktycznie inne jak ZSL i później dokooptowane SD (Stronnictwo Demokratyczne), i katolickie stowarzyszenie “Znak”, którego kilku członków było w sejmie, nie miały nic do powiedzenia. Przy głosowaniach nad przyjęciem jakieś ustawy kilku odważniejszych niekiedy tylko powstrzymywało się od głosu. Za to Kisiel został mocno pobity przez ubeków, nie zmienili nawet swego charakterystycznego przyodziewku, by wszyscy wiedzieli, że służba czuwa. Te dodatki do PZPR były władzy potrzebne, podobnie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, po to by udawać prawdziwą demokrację, szczególnie wtedy, gdy się brało pożyczki z Zachodu.

Gdy jeden z posłów Znaku, znany dramaturg i niezależny pisarz Jerzy Zawieyski w roku 1968 wszedł na trybunę sejmową by zaprotestować przeciwko pałowaniu strajkujących studentów, natychmiast pozbawiono go prawa do kandydowania do jakichkolwiek funkcji w państwie, wyśmiewano i maltretowano na różne sposoby, tak że kilka miesięcy potem dostał wylewu krwi do mózgu.

Znalazł się w szpitalu dla komunistycznych prominentów, bo był posłem, a nawet członkiem rządu – gdy zaczął odzyskiwać mowę była obawa, że tajemnica szykan się wyda. Była świetna okazja by go w pełni wyciszyć i przypodobać się Gomułce, który go serdecznie nienawidził – zakończył życie wyrzucony w nocy z piętra przez okno. Komuniści trąbili, że to było samobójstwo, ale nikt z nas w Polsce w to nie wierzył, a niektórzy odważniejsi publicyści zastanawiali się nad powodem samobójstwa i nie znajdowali go. Nie odważali się wyjawić prawdy bo spotkałoby ich to samo co tego wspaniałego człowieka. Służby polubiły tę metodę wyciszania i później wielokrotnie z niej korzystały. Metody uśmiercania nieco poszerzono, i przydarzały się takie sytuacje jak przejechanie nieoznakowanymi wozami, duszenie ludzi w więzieniach czy na plebaniach zaświadczane przez zastraszanych lekarzy, że to atak serca, a do sekcji zwłok nie dopuszczano. Gdy na ciele trupa były rany, to oczywiście spowodowane były samookaleczeniem!

Władza początkowo uczestniczyła w ceremoniach religijnych

W ciągu czterech lat po wojnie (1944-48) trudno było sobie nawet wyobrazić dożynki bez otwierającej tę uroczystość mszy. Członkowie miejscowej egzekutywy partyjnej prowadzili księdza pod baldachimem w czasie procesji Bożego Ciała. Szef rządu Bolesław Bierut, ten jeden z najwierniejszych sługusów Moskwy (za co znalazł się wcześniej z jej inicjatywy w raju komunistycznym), uczestniczył w wielu uroczystościach o charakterze religijnym jak choćby przy poświęceniu mostu Poniatowskiego w Warszawie, ba, gdy inni to robili, on też maczał palce w wodzie święconej i żegnał się (jak obecnie Putin całujący święte ikony). Sowieci patrzyli na to poluzowanie doktryny jak na przejściową praktykę pacyfikacji społeczeństwa i przyzwyczajania go do nowej rzeczywistości. Wiedzieli, że wiele spraw trzeba najpierw załatwić, zanim przyjdzie czas na wzięcie narodu pod but. Trzeba było początkowo zmienić rząd złożony z ludzi, którzy o rządzeniu nie mieli najmniejszego pojęcia, zastąpić ich ludźmi przynajmniej trochę bardziej kompetentnymi, trzeba było wymordować resztki oddziałów bojowych, które nie złożyły broni i prowadziły wojnę partyzancką o wyzwolenie Kraju, trzeba było rzucić chłopom “marchewkę” przez odebranie ziemi ziemianom i oddanie jej małorolnym, a byłych właścicieli usunąć z widoku publicznego przez wywiezienie ich na Sybir lub do Kazachstanu.

Zakładanie teczek

Całego narodu nie można było śledzić, więc zwrócono szczególną uwagę na tych, którzy byli zdolni – przynajmniej w mniemianiu rządców państwa i Moskwy – zaszkodzić systemowi, wytypowano tak zwane “elementy”, a więc duchowieństwo, intelektualistów, ludzi odpowiedzialnych za rozwój ekonomiczny kraju i poddano ich nieustającej inwigilacji. W międzyczasie trzeba także było wykształcić kadry fachowców i zastąpić nimi tych, którzy zajmowali wyższe stanowiska, a nie wstąpili do Partii i nie chcieli niewolniczo słuchać dyrektyw płynących z komitetów PZPR-u. Potrzebna była wyszkolona wielka grupa urzędników rejonowych, pokornych i wiernych Partii, dopiero wtedy miał przyjść czas na czyszczenie nieopokornych i uszczelniania własnych szeregów.

W tychże szeregach podstawowym sprawdzianem wierności systemowi był stosunek do religii. Nikt w Polsce nie wymagał od elit czy rządców, by ślepo wierzyli w powiedzenie Lenina, że “religia to opium dla ludu” – chodziło raczej o to, by nikt oficjalnie nie przyznawał się do wiary, ani jej otwarcie lub skrycie nie praktykował. Ten trend oczyszczania szeregów zaczął się już od początków lat pięćdziesiątych w ostatnich latach Stalina, nasilił się za Gomułki, później był okres łapania oddechu za Gierka i na nowo wybuchł z wielką siłą w latach osiemdziesiątych. Wtedy to z impetem nastąpiły łowy na religiantów i ludzi niewygodnych dla władzy. Wyżsi urzędnicy państwowi (w administracji powyżej szczebla gminnego), oficerowie wszystkich służb mundurowych, a także dyrektorzy fabryk lub ludzie na wyższych stanowiskach w przemyśle, handlu, dyplomacji, wylatywali z hukiem z pracy za jakikolwiek publiczny przejaw religijności, lub za niezbyt wierne spełninie dyrektyw partii, a ci ze służb specjalnych za nieścisłe, łagodzące donosy o treści kazań odważniejszych księży, nawet za to, że ktoś nie potrafił zorganizować sobie stadka donosicieli. Niektórzy esbecy cynicznie, lub w akcie desperacji, wpisywali na listy tajnych współpracowników ludzi bogu ducha winnych, niekiedy groteskowo, jak w dziele Gogola, umieszczali “martwe dusze”, by jak najdłużej utrzymać się na ciepłych posadkach. Esbecy stawali się autorami fikcji, przypisywali konkretnym ludziom czyny niezbyt chwalebne, ale nie takie, by tych ludzi można było za nie aresztować, bo w sądzie mogło wyjść kłamstwo na jaw. Tworzono z przyzwoitych ludzi w swoich dokumentach czarne charaktery, miał to być wstępny etap pracy przed rekrutacją ich do służby. Czas rekrutacji się odwlekał, często nawet nie podejmowano takich prób, a teczki grubiały. Dopiero po udostępnieniu osobistych dokumentów esbecji każdemu kto o to poprosił w Instytucie Pamięci Narodowej, poszczególni ludzie dowiadywali się ile mieli kochanek, jakich dokonali malwersacji mienia narodowego, co powiedzieli, czego nie wypadało powiedzieć.

Wildstein i teczki bezpieki

Opublikowanie listy współpracowników służb specjalnych przez Wildsteina było czynem nieroztropnym, wręcz głupim. Lista ta to indeks teczek. Na niej widnieją prawie wszyscy księża, zakonnicy, seminarzyści, bo zakładano tym ludziom teczki automatycznie bez ich wiedzy, nawet prób ich zwerbowania. Jest na niej wielu ludzi odważnych, którzy nigdy nie ulegli naleganiom pójścia na współpracę, ale tak na wszelki wypadek i im je zakładano. Kto ujrzał nazwisko sąsiada czy swego księdza proboszcza na tej liście nie dociekał, czy faktycznie ci ludzie służyli esbecji – są na liście, a więc są zdrajcami. Oczywiście takie konkluzje są nielogiczne, ale wielu emocjonalnych i niedokształconych Polaków kieruje się taką logiką. Wildstein tą listą skrzywdził wielu niewinnych ludzi i chyba nie dostrzegł tego, bo po jej opublikowaniu chodził dumny jak paw ze swej roli współczesnego inkwizytora. Spokorniał nieco, gdy mu udowodniono, że skrzywdził wielu, ale nie miał odwagi przyznać się do tego. W czasie kadencji obecnego rządu znowu wyrasta do pozycji eksperta w bieżących sprawach politycznych, szczególnie w podglądanniu Polaków “gorszej kategorii”.

Frasyniuk w kajdanach

Mimo że w Polsce nie zamordowano milionów za ich wiarę i patriotyzm jak w Związku Sowieckim, mimo że było nieco łatwej żyć niż w Albanii, Rumunii, Niemczech Wschodnich, wielu ludzi w Polsce zginęło, niekiedy w ogromnych mękach, w walce z tym szatańskim systemem. O tym trzeba pamiętać, o tym trzeba mówić dzieciom, cieszyć się z tego, że jest tu wreszcie jakiś stopień wolności, ale trzeba ciągle pamiętać, że wolność to bardzo kruchy byt, łatwo go zmienić na niewolę. Zostają wtedy tylko pozory wolności. I o dziwo, niektórzy dawni prawdziwi bojownicy – prześladowani, więzieni, po wywalczeniu tego o co walczyli, dali się skorumpować dobrobytem, udziałem w dobrze opłacanych spółkach państwa i w rządzeniu, automatycznie niszcząc to co wcześniej wywalczyli. Stają się nową rasą nazywając się prawdziwymi Polakami, pogardzają tymi, którzy nie należą do ich ugrupowania. Zakładanie Włydysławowi Frasyniukowi kajdan na ręce, i to z tyłu, jak jakiemuś groźnemu bandycie, i uwięzienie go za zezwoleniem lub poleceniem tych, z którymi walczył o wolną Polskę i być może razem przebywał w miejscu internowania, to już szczyt bezczelności, jakiś makabryczny cyrk!

Nowa nowomowa

Współcześni rządcy i ich pochlebcy tworzą własną nowomowę, podobną do tej z czasów “demokracji ludowej”, ale niekiedy bardziej prymitywną i bardziej nienawistną od tamtej. Oto kilkanaście przykładowych słów i wyrażeń tejże mowy o poprzedziej elicie rządzącej: łże-elity, lemingi, element animalny, odspawani od stołków, nie naród polski!, dzicz, kolaboranci, komuniści i złodziejeci, koderaści, kodomici, mordy zdradzieckie, UBywatele, bydło, swołocz, ścierwo ubeckie, kreatury, ubeckie szmaty, itd. Jan Pietrzak, w obecnym systemie “największy” w Polsce humorysta, kabareciarz, prawie geniusz (dowiedziałem się o tym w czasie oglądanie w TV najnowszego festiwalu piosenki polskiej w Opolu), atakując kogoś, w jednym krótkim zdaniu umieszcza aż osiem tego typu tworów: “Jego naturalne środowisko to wszy, mendy, gnidy, pluskwy, muchy, plujki, żuki, gnojniki”. Doszły do mnie wieści, nie wiem czy prawdziwe, że prof. Bralczyk tworzy słownik tej mowy i chyba to już jego drugi tom, bo nazbierało się tego tyle, że nie mieści się w jednym tomie. Tego typu słowa czy wyrażenia zaczęto tworzyć wcześniej – twórcy ukarani zostali za to przez społeczeństwo, bo to był jeden z powodów porażki w poprzednich wyborach parlamentarnych. Ale obecnie mamy zalew powodowany przez istne tsunami. Te słownikowe “zdobycze” są nieco wyciszane przed różnymi wyborami, ale później wybuchają ze zdwojoną siłą.

Najwyższy czas, by się opamiętać!