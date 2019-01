Rok 2018 na językach

Złote Globy okryte czernią, Banksy w niszczarce, ślub księcia Harryego – to zaledwie kilka wydarzeń mijającego roku, które znalazły się na językach milionów. Przypominamy najważniejsze wydarzenia kulturalne i modowe w 2018 roku.





75. ceremonia wręczenia Złotych Globów okryta czernią – ta gala z pewnością przeszła do historii. Wielkie imprezy filmowe to nie tylko święto kina, to również święto mody. Prasę, tak samo jak lista zwycięzców, ekscytuje odpowiedź na pytanie: “co masz na sobie”. W trakcie tegorocznej gali, gwiazdy nadały temu pytaniu sens. Część z zaproszonych gości przybyła na ceremonię w czerni, na znak protestu przeciwko molestowaniu kobiet.

“Istnieje błędne przekonanie, że będzie to cichy protest. Zamiast pytać nas, co mamy na sobie, spytajcie dlaczego jesteśmy ubrane na czarno. Używamy tej platformy i naszych donośnych głosów, aby powiedzieć, że możemy coś zmienić, że możemy walczyć z przekonaniem, które uczy mężczyzn, że kobiety są mniej ważne” – zapowiadała Eva Longoria.

Duże poruszenie w mediach wywołała informacja o tym, że amerykański raper Kendrick Lamar został uhonorowany prestiżową nagrodą Pulitzera w kategorii muzycznej za swój album “DAMN.”. Był to pierwszy Pulitzer dla hip-hopowego artysty, a szerzej dla współczesnej muzyki popularnej.

Nagrodę Pulitzera stworzono w 1917 roku, jednak kategoria muzyczna pojawiła się dopiero w 1943 roku. Systematycznie przypisywano ją muzyce klasycznej, do czasu uhonorowania muzyka jazzowego i kompozytora Wyntona Marsalisa w 1997 roku.

Muzycznym wydarzeniem roku z pewnością był koncert Beyonce na festiwalu Coachella. Krytycy na całym świecie tylko w jeden sposób byli w stanie opisać jej show – “historyczny występ”. “Prawdopodobnie nie będzie bardziej znaczącego, absorbującego, mocnego i radykalnego występu amerykańskiego muzyka w tym roku lub w najbliższym czasie, niż występ Beyonce” – napisał Jon Caramanica, krytyk muzyczny “The New York Times”.

Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle okazał się jednym z największych wydarzeń mijającego roku. Miliony widzów na całym świecie z zapartym tchem śledziło ceremonię. Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle był jednym z najdroższych w historii. Według szacunków, wydatki przekroczyły 30 milionów funtów.

Miłośnicy sztuki i przewrotnych dzieł Banksy’ego wstrzymali oddech, gdy po zakończonej aukcji jego słynnego dzieła “Dziewczynka z balonikiem” – zlicytowanego za 1,4 miliona dolarów – obraz uległ częściowemu zniszczeniu. Wraz z ostatnim uderzeniem młotka, obraz zaczął być “trawiony” przez ukrytą w ramie niszczarkę. Choć prace twórcy głośnych manifestów wymalowanych na murach, dziś warte są miliony – on dobitnie pokazuje, że jego sztuka nie jest na sprzedaż i to do niego należy ostatnie zdanie.

“Chęć zniszczenia jest również twórczą potrzebą” – podsumował cały incydent Banksy cytując słowa Picasso.

Branża modowa również nie dawała nam chwili wytchnienia. Wiele kontrowersji wzbudził temat przewodni nowojorskiej Gali Met. “Niebiańskie ciała: moda i katolicka wyobraźnia” stały się powodem do dyskusji na temat mody i religii, wiary i sztuki. “Mamy pewność, że wystawa zainspiruje do zrozumienia, kreatywności i konstruktywnego dialogu, który jest właśnie muzealną rolą w naszym społeczeństwie” – powiedział Daniel H. Weiss, prezes The Metropolitan Museum of Art.

Zapowiedzią otwarcia wystawy jest głośna gala Met. To wydarzenie obrosło już legendą – bilety są nie do zdobycia, to organizatorka wydarzenia Anna Wintour decyduje, kto będzie miał okazję zabłysnąć na tym najważniejszym modowym wydarzeniu. W trakcie przyjęcia z okazji otwarcia nowej wystawy modowej zbierane są fundusze na rzecz Instytutu Kostiumu Metropolitan Museum of Art.

Głośnym echem odbiła się również przejęcie przez grupę Michael Kors włoskiego domu Versace. Słynny włoski dom mody, założony przez Gianniego Versace trafił w ręce Amerykanów.

Gdy pod koniec 2017 roku ogłoszono odejście Phoebe Philo ze stanowiska dyrektor kreatywnej Celine, zastanawiano się, kto udźwignie ciężar tej posady. Choć estetykę Philo cechował minimalizm, stworzyła ona styl współczesnej kobiety na nowo, zyskując przy tym grono wiernych klientek. Hedi Slimane, który objął kreatywne stery marki miał przed sobą trudne zadanie. Nowy rozdział marki zaczął od nowego logo – podobnie zresztą uczynił obejmując stanowisko dyrektora kreatywnego Yves Saint Laurent. Niestety coś, co miało wyznaczyć nowy rozdział marki Celine, fani uznali za początek końca. Ceny ubrań i dodatków stworzonych jeszcze za czasów Philo poszybowały w górę, czarny PR podgrzewał jedynie atmosferę wokół pokazu, który okazał się prezentacją dobrze znanej estetyki Slimane.

Bardzo ważny krok podjęła Brytyjska Rada Mody (BFC), ogłaszając, że na pokazach London Fashion Week nie będzie futer. Według BFC, ta decyzja odzwierciedla ewolucję sektora mody.

Koniec roku okazał się również końcem dwuletniej współpracy projektanta Rafa Simonsa i marki Calvin Klein. “Marka zdecydowała się na nowy kierunek, inny niż twórcza wizja Simonsa” – taki jest oficjalny powód odejścia projektanta.