Rynek nieruchomości: trendy

Rynek nieruchomości zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie zelżał w drugiej połowie 2018 roku, co daje podstawy do zastanowienia się: na ile? Jest oczywiste, że wielu ludzi może mieć bardzo poważne obawy, zwłaszcza że ostatnio doznany kryzys na rynku nieruchomości w rezultacie doprowadził do dużej recesji w całej gospodarce. Co prawda podstawy całego obecnego rynku nieruchomości nie są stworzone w aż tak ryzykowny sposób, jak w roku 2000. Dotyczy to głównie systemu pożyczek. Prawdziwe dane uzyskane z analizy rynku pożyczek hipotecznych dają powody do stwierdzenia, że kryzys nie powinien być aż tak poważny.

Z wielu analiz wynika porównanie sytuacji do tej z połowy lat 90., kiedy w ciągu roku podniesiono stopy procentowe o 2,5 procent, co doprowadziło do końcowego wzrostu stóp procentowych na pożyczki hipoteczne na koniec roku do 9 procent. Sprzedaż nowo budowanych domów spadła znacznie.

W niektórych rejonach Stanów wartość domów spadła o 20 procent. W dalszej perspektywie oczywiście nastąpił znaczny spadek stop procentowych. Sytuacja nieco się powtarza w innych aspektach rynku: otóż zarówno koszty ziemi, jak i koszty robocizny oraz materiałów budowlanych wzrastają znacznie.

Przy zwiększających się stopach procentowych oraz trudnościach w zaciąganiu pożyczek hipotecznych powstają ogromne problemy dla całego rynku. Wygląda to na preludium do następnego kryzysu. Co prawda obecnie nie ma aż tak dużej podaży, zwłaszcza w Kanadzie, natomiast spadła liczba domów nowobudowanych. Jest to dość symptomatyczne oraz właśnie takie dane stwarzają pewne obawy co do przyszłości rynku. Dotyczy to głównie budownictwa wolnostojącego.

Taki jest trend ogólnokrajowy, natomiast w Toronto jest zupełnie inny: rynek opiera się głównie na apartamentowcach. Już w tej chwili, mimo wcześniejszych zapowiedzi, Bank Centralny nie podniósł stopy procentowej, bo widać efekty wcześniejszych podwyżek, które spowodowały negatywne reakcje rynku.

Głównie odnosi się to do składanych aplikacji na pożyczki hipoteczne oraz możliwości finansowe składających oraz akceptowane wnioski. Oczywiście sam rynek torontoński dalej trzyma się dość mocno, ale właśnie oparty jest na rynku apartamentowym. Ceny mieszkań utrzymują się na stałym poziomie, wręcz w samym centrum miasta ostatnio wzrosły o 13 procent w stosunku rocznym.

Oczywiście wpływ na to ma duży udział inwestorów z zagranicy (w tym oczywiście z Chin), którzy trzymają zakupione mieszkania nawet puste.

Koszt wynajmu mieszkań w centrum miasta rośnie również i jest wielokrotność ofert na jedno. Ceny wyśrubowane są w sposób niesamowity: niedawno wynająłem dla klientów 1-pokojowe mieszkanie z wnęką za sumę $2.600, przy kilku ofertach konkurencyjnych, za mieszkanie 3-sypialniowe trzeba zapłacić w granicach 4 tysięcy.

Miasto ogólnie traci obecnie na lukratywnych wpływach do kasy z tzw. Land Transfer Tax, a więc musi skorygować swoje plany wydatków, co jest niesamowicie trudne. Dlatego też wymyśla się różne inne powody do podnoszenia podatków, a jednym z nich jest “ocieplanie klimatu”, zupełna bzdura, niemająca pokrycia w rzeczywistości. Niestety, otumanieni obywatele, słuchający większości mediów ciągle pompujących ten temat, zaczynają wierzyć w te kłamstwa: typowa zagrywka na częste powtarzanie pseudofaktów.

Rynek kanadyjski w dalszym ciągu w większości opierać się będzie na planowanym przyciąganiu inwestorów zagranicznych, głównie z Chin i Dalekiego Wschodu, którzy uciekają ze swoich krajów z lokatami i dużą nadzieją w związku też z planowanym przyjęciem 300 tysięcy uchodźców rocznie, przez najbliższe trzy lata.

A więc dla pytających o nadchodzący na nasz rynek krach na rynku nieruchomości odpowiedź powinna nasuwać się sama. Pewności nie ma co do stabilności cen, choć mimo słabszego rynku, ceny jednak idą w górę. Oczywiście dotyczy to nieruchomości tańszych, poniżej jednego miliona: na te droższe, klientów jakby mniej.

