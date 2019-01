Stefan W. – sprawca morderstwa prezydenta Adamowicza. Co o nim wiadomo?

Stefan W. to 27-letni morderca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W niedzielę wieczorem prezydent Adamowicz został zaatakowany nożem podczas finału WOŚP. Na scenę, na której się znajdował, wtargnął Stefan W. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek zmarł.

Wstępne wyniki sekcji zwłok mówią, że doznał on trzech głębokich ran w okolicach serca i brzucha.

Na ciele prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza znaleziono trzy głębokie rany – jedną w okolicy serca i dwie jamy brzusznej. Bezpośrednią przyczyną zgonu był wstrząs krwotoczny – poinformowała w środę prokuratura na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok.

W poniedziałek prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Stefan W. zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stwierdził w śledztwie, że jest ofiarą prokuratorsko-policyjnego spisku – wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Nie przyznał się do winy, a podczas przesłuchania opowiadał – jak wynika ze źródeł PAP – “kompletnie fantastyczne historie”.

Stefan W. był przesłuchiwany w obecności psychologa. Sprawiał wrażenie jakby żył w równoległej rzeczywistości. Obszernie mówił swoim życiu, ale wiele z przytoczonych przez niego faktów nie miało nigdy miejsca. Opowiadał zmyślone historie, które nie miały żadnego związku z zabójstwem, którego dokonał podczas finału WOŚP w Gdańsku. Okazało się to podczas weryfikacji jego zeznań przez prokuratorów.

We wtorek prokuratura poinformowała, że badanie krwi wykazało, iż w momencie napaści Stefan W. nie był pod wpływem alkoholu. Śledczy czekają na wyniki badań krwi pod kątem toksykologicznym, w tym ewentualnej obecności środków psychoaktywnych. W poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński informował, że Stefan W. ma problemy psychiatryczne, nazwał sprawcę ataku na Pawła Adamowicza “szaleńcem”.

• Prokuratura: zapadła decyzja o badaniu psychiatrycznym Stefana W.

Prokuratura podjęła w środę decyzję o przeprowadzeniu jednorazowego badania psychiatrycznego 27-letniego Stefana W. podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – poinformowała PAP Grażyna Wawryniuk rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak wyjaśniła PAP Wawryniuk, jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne ma zostać przeprowadzone przez dwóch biegłych na terenie aresztu, w którym przebywa podejrzany. Rzecznik poinformowała, że nieznany jest jeszcze termin wykonania badania. Wcześniej Wawryniuk wyjaśniała PAP, że gdyby po jednorazowym badaniu biegli stwierdzili, iż ocena „kwestii związanych z poczytalnością podejrzanego” wymaga szerszego zakresu badań, mogą oni zwrócić się do prokuratury o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. Rzecznik zaznaczyła, że przeprowadzenie takiej obserwacji jest możliwe tylko za zgodą sądu: z wnioskiem o obserwację zwraca się do sądu prokuratura; obserwacja jest możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu: podejrzanemu przysługuje zażalenie na taką decyzję. Jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne jest elementem śledztwa, w którym Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ustala okoliczności zabójstwa Pawła Adamowicza – przebieg zdarzenia, motywy działania sprawcy itp. W ramach tego postępowania śledczy przesłuchują świadków zdarzenia, członków rodziny Stefana W., jego znajomych, a także osoby, z którymi odbywał on karę 5,5 roku więzienia za cztery napady na banki. Zeznania mają pomóc m.in. w ustaleniu czy Stefan W. planował zamach na samorządowca i przygotowywał się do niego, a jeśli tak, to czy ktoś mu w tym pomagał.

• Czy można go było monitorować po wyjściu z zakładu karnego?

Zgodnie z moją wiedzą Stefana W. nie można było objąć “ustawą o bestiach” – powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej był pytany m.in. o to, czy jego zdaniem sprawcę ataku na prezydenta Gdańska można było objąć tzw. ustawą o bestiach. Minister odpowiedział, że zgodnie z jego wiedzą “nie można było”. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki podkreślił, że po skończeniu odbywania kary przez osadzonego “nie ma żadnej możliwości, żeby monitorować jego chorobę psychiczną”. “Jeśli zostaje ktoś skazany, otrzymuje wyrok, to znaczy, że nie było wątpliwości co do jego poczytalności, czyli mógł kierować swoim postępowaniem w chwili czynu i rozumiał jego znaczenie. Osoba, w takiej sytuacji, kiedy skończy odbywanie kary, nie ma żadnej możliwości, żeby monitorować jej chorobę psychiczną, nawet jeśli zachoruje w szpitalu” – wyjaśnił prof. Gałecki. “Zaburzenia psychiczne są takimi jednostkami chorobowymi, jak każde inne choroby, mogą się pojawić w pewnym okresie życia. To, co jest odmienne, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to fakt, że często przebiegają one bez wglądu w chorobę i dlatego pacjenci nie widzą potrzeby leczenia. Ta sytuacja – jak zaznaczył pan minister – nie mogła być objęta ustawą o bestiach” – dodał prof. Gałecki.

• Służba Więzienna: gdy Stefan W. kończył odbywanie kary, na prośbę policji przeprowadziliśmy z nim wywiad

Na prośbę policji Służba Więzienna przeprowadziła wywiad ze Stefanem W., gdy ten kończył odbywanie kary. SW przekazała jego treść policji – napisała w środę na Twitterze Służba Więzienna.

“Nieprawdziwe są informacje podane przez “Gazetę Wyborczą” jakoby SW była informowana o zgłoszeniu matki Stefana W. (była ona zaniepokojona zachowaniem syna – PAP). SW została poproszona przez policję o przeprowadzenie wywiadu na koniec odbywania kary. SW zadanie wykonała i przekazała treść policji” – poinformowała Służba Więzienna. Jak dodała w komunikacie wydanym w środę, chodziło o rozmowę na temat “planów związanych z opuszczeniem przez skazanego zakładu karnego”. Zakład Karny w Gdańsku poinformował policję o dokładnej godzinie i terminie, w którym Stefan W. opuści więzienie. Ponowną informacje na ten temat przekazał policji bezpośrednio po zwolnieniu z zakładu karnego – czytamy w komunikacie. “Były to jedyne dostępne prawem działania, które mogła podjąć Służba Więzienna wobec skazanego, który odbył w całości orzeczoną karę” – podkreśliła SW. “30 listopada 2018 roku do Komisariatu III Policji w Gdańsku zgłosiła się osoba zaniepokojona stanem psychicznym Stefana W., który aktualnie odbywał karę pozbawienia wolności. Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując go o pozyskanej wiedzy. W piśmie tym zwrócili się z prośbą o podjęcie przez zakład karny możliwych dostępnych działań” – poinformowała PAP policja. “Tydzień przed tym, jak Stefan W. miał opuścić więzienie, jego matka ostrzegła gdańską policję, że jest zaniepokojona zachowaniem syna. Policja powiadomiła zakład karny. Mimo to nie podjęto żadnych działań” – podała w środę po południu “Gazeta Wyborcza”. Jak pisze gazeta, niepokoje matki 27-latka związane były z jego stanem psychicznym – słyszał głosy, miał duże poczucie krzywdy, o swoją sytuację obwiniał polityków. Mimo to ostatnie miesiące kary odbywał w zakładzie półotwartym w Gdańsku-Przeróbce. Według informacji “GW” matka Stefana W. zgłosiła swoje wątpliwości 30 listopada komendantowi komisariatu na ul. Białej w Gdańsku. Ten zwrócił się do zakładu karnego Gdańsk-Przeróbka, gdzie Stefan W. kończył karę więzienia za napady na banki. “Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując go o pozyskanej wiedzy” – powiedziała w rozmowie z “GW” asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku. “W piśmie tym zwrócili się z prośbą o podjęcie przez zakład karny możliwych dostępnych działań” – dodała. Według ustaleń gazety odpowiedź brzmiała, że nic złego się nie dzieje.

• Był przy Pałacu Prezydenckim

Z ustaleń prokuratury dokonanych w toku postępowania przeciwko Stefanowi W., wynika, że po wyjściu z Zakładu Karnego w Gdańsku był on w Warszawie, w tym przy Pałacu Prezydenckim, i mógł planować popełnienie przestępstwa – przekazała w piątek Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

“W związku z pytaniami dziennikarzy prokuratura potwierdza, że zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP, Służby Ochrony Państwa i Urzędu Miasta Warszawy o zapis monitoringu z okolic Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Podjęte działania mają związek z wyjaśnieniami złożonymi przez Stefana W., podejrzanego o zabójstwo Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, i będą służyć ich weryfikacji” – przekazała gdańska prokuratura. Jak dodała z jej ustaleń dokonanych w toku postępowania, wynika, że po wyjściu z zakładu karnego W. był w Warszawie – w tym przy Pałacu Prezydenckim – i “mógł planować popełnienie przestępstwa”. Jednocześnie poinformowano, że w śledztwie dotyczącym zabójstwa Adamowicza gdańska prokuratura przesłuchała już około 70 osób – w tym świadków zdarzenia, pracowników ochrony, funkcjonariuszy Policji obecnych na miejscu zdarzenia i biorących udział w zatrzymaniu, a także członków rodziny podejrzanego. • Jakie programy telewizyjne oglądał w więzieniu? Skazani mają możliwość oglądania różnych kanałów telewizyjnych – zapewniła na Twitterze Służba Więzienna. “SW w żaden sposób nie ogranicza skazanym dostępu do informacji i nie wskazuje, jakie programy mają oglądać w telewizji” – dodała.

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się pytania o to, jakie kanały informacyjne podczas pobytu w więzieniu mógł oglądać Stefan W., który zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kwestię tę w swoich wypowiedziach podnosił m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W środę w programie Onet Opinie rzecznik powiedział: “Do jakich mediów potencjalnie mógł mieć dostęp Stefan W.? Jeżeli on był zamknięty, korzystał tylko z mediów, które są tzw. telewizją naziemną. (…) Nie miał dostępu do internetu ani telewizji kodowanej. (…) Kanał informacyjny, który jest nadawany całą dobę, to TVP Info. Moim zdaniem jest to jedna z kwestii, które należałoby w tej sprawie wyjaśnić. Jakie mogą być konsekwencje braku możliwości dostępu do pluralizmu poglądów i czy to mogło mieć wpływ także na zachowanie” – dodał Bodnar. Do polemiki pojawiającej się w mediach odniosła się Służba Więzienna. “Skazani np. w ZK Malbork mają możliwość oglądania różnych kanałów telewizyjnych. Sami decydują, jakie programy oglądają: TV4, Info Planszowy, TVP Polonia, TV Puls, Polsat, TVN, TVP Gdańsk, TVP 1, TVP 2, TV Trwam, Superstacja, TVN Style, HGTV, Disney Junior, AXN, Mini Mini plus, TVP Kultura, TVN 7, Paramount Chanel HD, TVN 24 Biznes i Świat, TVN 24, Disney Chanel, Viva Polska, TVN Turbo, Nicelodion, Kino Polska, Polsat Film, Polsat Viasat Nature” – napisała SW na Twitterze. “SW w żaden sposób nie ogranicza skazanym dostępu do informacji i nie wskazuje, jakie programy mają oglądać w telewizji, jak sugerują niektórzy dziennikarze” – dodała w kolejnym wpisie. SW informowała także, że zachowanie Stefana W. w trakcie odbywania kary “oceniano jako przeciętne”. “Podczas pobytu w izolacji nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Funkcjonował właściwie w grupie osadzonych. Otrzymał 1 nagrodę, 2 razy skorzystał z ulgi. Trzy razy był karany dyscyplinarnie” – napisała. • Wiceprezydent Gdańska spotkał się z matką zabójcy Pawła Adamowicza Jestem po spotkaniu z mamą sprawcy. Miasto zaoferowało pomoc rodzinie – poinformował w środę na swoim profilu na Facebooku wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk. Jak dodał, rodzina sprawcy też przeżywa swój dramat i jest zszokowana.