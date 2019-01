Tak wyglądał 2018 rok w Polsce (styczeń – marzec)

Wydarzenia polityczne – społeczne 2018 r.: Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rekonstrukcja rządu, w wyniku której odeszli m.in. szefowie MON Antoni Macierewicz oraz MSZ Witold Waszczykowski, kontrowersje wokół noweli ustawy o IPN, wybory samorządowe, spór z KE o reformę sądownictwa – to główne wydarzenia w polityce w 2018 r. Wydarzenia społeczne 2018 r.: Zakaz handlu w niedziele, obowiązkowe e-zwolnienia, zmiana przepisów dot. dopalaczy. podwyżki dla służb mundurowych, ustawa wymuszająca zakaz handlu w określone niedziele miesiąca, wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień, upaństwowienie ratownictwa, zmiana przepisów dot. dopalaczy, zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami i gwarancja szybszego wzrostu nakładów na zdrowie – to niektóre istotne wydarzenia społeczne mijającego roku.

STYCZEŃ

1.1.- Polska objęła na dwa lata niestałe członkostwo w Razie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasiada tam po raz szósty; pierwszy raz miało to miejsce w latach 1946-1947, a później kolejno w 1960 roku (kadencja dzielona z Turcją), w latach 1970-71 i 1982-83. Jako wolny kraj Polska objęła niestałe członkostwo w RB w latach 1996-97.

3.1.- Premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie; była to jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu stanowiska szefa rządu. Premier spotkał się z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem.

5.1.- Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie atrybucyjne ws. utworzenia w KPRM Departamentu ds. Pomocy Humanitarnej, którym kieruje Beata Kempa. Do zadań Departamentu należy koordynacja oraz monitorowanie pomocy płynącej z Polski głównie do potrzebujących w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

6.1.- W uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywaną świętem Trzech Króli, ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 poza jej granicami przeszły Orszaki Trzech Króli. Uroczystości odbywały się pod hasłem “Bóg jest dla wszystkich”.

9.1.- Rekonstrukcja rządu. Odwołani zostali: szefowie MON – Antoni Macierewicz oraz MSZ – Witold Waszczykowski, ministrowie: środowiska – Jan Szyszko, zdrowia – Konstanty Radziwiłł i cyfryzacji – Anna Streżyńska. Nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska, a ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński. Dotychczas resortami finansów i rozwoju kierował Mateusz Morawiecki. Jadwiga Emilewicz została ministrem przedsiębiorczości i technologii, Jacek Czaputowicz – nowym szefem MSZ, a Łukasz Szumowski – ministrem zdrowia. Mariusz Błaszczak – dotychczas szef MSWiA – objął resort obrony; a nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu – Joachim Brudziński. Ministrem środowiska został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury; wcześniej był ministrem infrastruktury i budownictwa.

– Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz została nową przewodniczącą klubu Nowoczesnej; zastąpiła na tym stanowisku szefową partii Katarzynę Lubnauer. “Otwieramy nowy rozdział w Nowoczesnej” – mówiła po wyborze nowa szefowa klubu.

10.1.- Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt komitetu “Ratujmy Kobiety 2017” liberalizującego prawo aborcyjne. Propozycja Komitetu Obywatelskiego #ZatrzymajAborcję, zaostrzająca przepisy, trafiła do dalszych prac w komisji.

– Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski uchylił decyzję w sprawie nałożenia na TVN kary w wysokości 1 479 000 zł. Kara odbiła się szerokim echem w Europie i USA. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert wydała oświadczenie, w którym władze USA wyraziły zaniepokojenie decyzją Polski, by ukarać grzywną prywatnego nadawcę telewizyjnego “za rzekome stronnicze relacjonowanie demonstracji przed parlamentem w grudniu minionego roku”. “Ta decyzja zdaje się podważać niezależności mediów w Polsce” – podkreślono w komunikacie.

– Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku przedstawiła raport techniczny. We wnioskach znalazło się m.in. stwierdzenie, że lewe skrzydło samolotu Tu-154 M zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej, a brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła.

11.1.- Beata Mazurek (PiS) została wicemarszałkiem Sejmu; na tej funkcji zastąpiła Joachima Brudzińskiego, który został szefem MSWiA; pozostała rzeczniczką partii i klubu parlamentarnego PiS.

– Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Antoniego Macierewicza na przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy w Smoleńsku.

– Zarząd Krajowy PO wykluczył z partii Joannę Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka, którzy – odwrotnie niż chciał klub PO – głosowali za odrzuceniem projektu komitetu “Ratujmy Kobiety 2017″i za skierowaniem do sejmowej komisji propozycji komitetu “#ZatrzymajAborcję”.

– Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesili członkostwo w klubie Nowoczesnej. Powodem była postawa grupy posłów N., którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne. (Nie głosowało 10 posłów Nowoczesnej, jedna osoba wstrzymała się od głosu).

12.1.- Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek podał się do dymisji. Zastąpi go Maciej Materka (wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA oraz pracował w służbach specjalnych: UOP, ABW i CBA).

16.1.- Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego, która wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczoną od wyborów samorządowych w 2018 roku. Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOWy) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

19.1.- Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora PiS Stanisława Koguta, o co wnioskowała do izby prokuratura. Prokuratura chciała postawić Kogutowi kilka zarzutów dotyczących łapownictwa. Wcześniej senator Kogut zrzekł się immunitetu parlamentarnego. W grudniu ub.r. CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta – Grzegorza, który jest wiceprezesem małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut.

21.1. – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił wszczęcie śledztwa ws. propagowania faszyzmu przez organizację “Duma i Nowoczesność”. “Superwizjer” TVN24 ujawnił wyniki swego dziennikarskiego śledztwa dotyczące działalności niektórych polskich środowisk narodowych. “«Ołtarzyk« ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, “Sieg Heil!”. To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Dziennikarzom “Superwizjera” TVN udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje” – tak o materiale “Superwizjera” pisze na swych stronach internetowych TVN24.

23.1.- Prof. Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek ocenił, że Gersdorf podjęła się “trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku”.

24.1- Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki uczestniczyli w Davos w Światowym Forum Ekonomicznym.

25.1.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował do działaczy partii list ws. senatora Stanisława Koguta. Przedstawiciele naszej formacji odmówili potraktowania jednego ze swoich członków jak zwykłego obywatela RP, niekorzystającego z żadnych przywilejów – ocenił.

26.1.- Sejm uchwalił nowelizację ustawę o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z którą każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za “rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. .

– Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że w porozumieniu z przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, podjęto decyzję o budowie koalicji PO-Nowoczesna na tegoroczne wybory samorządowe.

– Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami ” tak by za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami groziły 3, a nie 2 lata pozbawienia wolności; za czyny te dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary została podniesiona z 3 do 5 lat. Ustawa zakłada też m.in., że w razie skazania za przestępstwo zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem, sąd będzie orzekał wobec sprawcy obligatoryjną nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od 1 tys. do nawet 100 tys. zł.

27.1.- Ambasador Izraela Anna Azari, podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, zaapelowała o zmianę w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Jak podkreśliła “Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”. Ambasador powiedziała, że nowelizacja budzi w Izraelu “dużo, dużo emocji” i “odrzuca ją rząd Izraela”. “Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakąś zmianę w tej nowelizacji” – mówiła.

– Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Rozmawiał z nim również prezes PiS. J. Kaczyński poinformował po spotkaniu, że rozmowa dotyczyła m.in. kwestii współpracy militarnej oraz “szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tej części Europy”.

28.1.- Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Polska nie będzie zmieniać żadnych przepisów w ustawie o IPN: “Mamy dosyć oskarżania Polski i Polaków o niemieckie zbrodnie”. Podobne stanowisko zajął rząd.

– Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, podczas której potwierdzili, że potrzebny jest dialog w celu wyjaśnienia zmian w ustawie o IPN.

29.1.- Ambasador Izraela Anna Azari wyraziła nadzieję na stworzenie polsko-izraelskiej grupy roboczej, która na nowo rozpatrzy nowelizację ustawy o IPN i doprowadzi do porozumienia.

– Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotkał się z Anną Azari. “Rozmowa była trudna i szczera. Przedstawiłem zdecydowanie krytyczną ocenę głosów pojawiających się w Izraelu ws. noweli ustawy o IPN oraz warunki, które pozwolą na normalizacje debaty” – powiedział PAP po spotkaniu Szczerski.

31.1.- Departament Stanu USA wezwał stronę polską do przeprowadzenia ponownej analizy ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i “naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami”. “Jesteśmy zaniepokojeni konsekwencjami projektu tej ustawy; jeśli weszłaby ona w życie mogłoby to wpłynąć na strategiczne interesy Polski i jej stosunki – ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem włącznie” – podkreślono w nocie.

LUTY

1.2.- Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN.

– Zaczęła działać Służba Ochrony Państwa – nowa formacja, która powstała w miejsce Biura Ochrony Rządu. Nowa służba zyskała m.in uprawnienia operacyjnorozpoznawcze.

– Szef MSZ Jacek Czaputowicz rozwiązał gabinet polityczny; odwołano także m.in. 10 ambasadorów, 9 dyrektorów departamentów i 7 konsulów generalnych.

6.2.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o IPN, a jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. – Ustawa, która wprowadza karanie za przypisywanie zbrodni nazistowskich narodowi polskiemu, niekorzystnie wpłynie na wolność słowa i badania naukowe – oświadczył sekretarz stanu USA Rex Tillerson.

7.2. – Szef PO Grzegorz Schetyna spotkał się z ambasadorem USA Paulem Jonesem. PO zapowiedziała zgłoszenie projektu nowelizacji ustawy o IPN, by zagwarantować racjonalną politykę historyczną. – Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem; podczas spotkania oświadczył, że oczekuje zwrotu wraku samolotu rządowego, który rozbił się pod Smoleńskiem.

8.2. – Podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r. i zobowiązanie do dalszego dialogu z zawodami medycznymi – przewidywało porozumienie ministra zdrowia i lekarzy rezydentów. Lekarze protestowali od 2 października. Początkowo prowadzili protest głodowy, z czasem zdecydowali o zmianie formy: zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out – umowę, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska.

12.2.- Sześć osób, w tym b. wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Według prokuratury przy prywatyzacji Ciechu doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez b. urzędników MSP, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz ministerstwa.

14.2.- Nowelizacja ustawy o IPN opublikowana w Dzienniku Ustaw.

– Władysław Frasyniuk doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury; usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 2 policjantów na służbie podczas blokowania miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 roku.

16.2. – Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel.

– Weszły w życie przepisy, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą korzystać z solarium. Obowiązkowe stały się ostrzeżenia, że korzystanie z nich zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy skóry.

17.2.- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką na marginesie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Prezydent Ukrainy zaapelował do Polski o wstrzymanie się od działań, które mogą zagrozić pozytywnym osiągnięciom w dialogu na tematy historyczne – podaje strona ukraińska. Polski premier sprzeciwił się próbom, niedającego się niczym uzasadnić, zakazu władz ukraińskich prowadzenia poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku polskich ofiar konfliktów i represji – podała KPRM.

– Podczas jednego z paneli w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa dziennikarz Ronen Bergman zwracając się do szefa polskiego rządu ws. nowelizacji ustawy o IPN przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani na Gestapo przez Polaków. Następnie oświadczył: “Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę? Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia”.

Odpowiadając na pytanie Bergmana, Morawiecki powiedział m.in.: “Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy (ang. perpetrators). Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy”.

W Izraelu odebrano wypowiedź Morawieckiego jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi i co wywołało ostrą reakcję. Premier Izraela Benjamin Netanjahu uznał wypowiedź za “oburzającą”, a lider izraelskiej Partii Pracy Awi Gabbaj powiedział, że brzmiała jak negowanie Holokaustu. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu potępił wypowiedź Morawieckiego, jako “absurdalną i niesumienną”.

18.2.- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podano, rozmowa służyła m.in. deeskalacji napięcia między Warszawą a Tel Awiwem. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ku przestrodze; taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić – poinformował Morawiecki po rozmowie z premierem Izraela.

MARZEC

1.3.- Po raz ósmy odbyły się uroczystości ustanowionego w 2011 r. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda wręczył tego dnia nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego oraz odznaczenia państwowe.

– Weszła w życie nowela ustawy o IPN, którą prezydent skierował wcześniej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Nowela wprowadza karę do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. W ustawie o IPN znalazły się przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów (także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką). Nowelizacja wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, USA i na Ukrainie.

– Weszła w życie ustawa wymuszająca zakaz handlu w określone niedziele miesiąca. Ustawa stanowi, że handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca z pewnymi wyjątkami. Od 1 stycznia 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią. Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

5.3.- Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie o 20-25 proc., likwidację nagród dla ministrów i wiceministrów oraz ograniczenie liczby kart kredytowych służących do płatności w resortach. Wcześniej posłowie opozycji zgłaszali się w interpelacjach o informacje ws. przyznanych nagród w gabinecie premier Beaty Szydło oraz ws. wykorzystania kart płatniczych w resorcie obrony.

6.3.- Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Wówczas pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS.

– Sejm uchwalił ustawę degradacyjną, pozbawiającą stopni wojskowych członków WRON i pozwalającą degradować ” także pośmiertnie ” osoby, które “w latach 1943-1990 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu”. 30 marca prezydent Andrzej Duda ustawę zawetował. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących. Kilka dni po ogłoszeniu prezydenckiego weta prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył: “Uznaliśmy tę sprawę w tym momencie za zamkniętą”. Dodał, że PiS nie będzie brało udziału w przygotowywaniu “nowej ustawy degradacyjnej”.

8.3.- Rząd opublikował “białą księgę” ws. reform wymiaru sprawiedliwości. Nie ma jakiegokolwiek ryzyka politycznego wpływania na Sąd Najwyższy; spór o TK jest zakończony, a polscy sędziowie mają bardzo mocne gwarancje niezawisłości – to jej niektóre tezy. Liczący 98 stron dokument został przekazany szefowi Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi przed spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim.

9.3.- Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Wilnie, gdzie spotkał się z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem, prezydent Dalią Grybauskaite oraz odwiedził Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie.

12.3.- Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje 17 wiceministrów i zapowiedział ogłoszenie kilku kolejnych dymisji. Wśród odwołanych byli: Maciej Małecki i Rafał Bochenek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Michał Woś z ministerstwa sprawiedliwości.

– Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał, że prezydent Łodzi Hanna Zdanowska jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera Włodzimierza G. Prezydent zapowiedziała, że odwoła się od wyroku i że zamierza startować w jesiennych wyborach samorządowych na prezydenta Łodzi.

15.3.- Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z urzędu warunkowo zwolnił z odbywania kary Tomasza Komendę, który w 2004 r. prawomocne został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Mężczyzna, według prokuratury, nie popełnił tej zbrodni. Tomasz Komenda wyszedł na wolność z aresztu śledczego we Wrocławiu.Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione na prośbę rodziców Małgorzaty K. przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę i w czerwcu ub.r. prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M.

16.3.- Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas spotkał się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.

– Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii, Jacek Czaputowicz i Boris Johnson, spotkali się w piątek bazie RAF Northolt na zachodzie Londynu, gdzie rozmawiali m.in. o wspólnej reakcji na próbę zabójstwa Siergieja Skripala.

19.3.- Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Była to druga (po Francji) oficjalna wizyta zagraniczna Merkel, od jej wybrania przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec.

21.3.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie, w obecności prezydenta, premiera i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r. Podkreślał, że źródłem pozycji międzynarodowej Polski jest jej pozycja w Europie oraz zdolność do artykułowania interesów państw swojego regionu, a główne zagrożenie dla Polski stanowi – jego zdaniem – polityka Rosji.

23-24.3.- Prezydent Andrzej Duda przebywał z dwudniową wizytą w Budapeszcie, gdzie spotkał się z prezydentem Węgier Janosem Aderem. Prezydent wziął także udział w obchodach 12. Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

26.3.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz poinformował, że Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. Była to wspólna z kilkunastoma państwami reakcja na próbę otrucia b. pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjski agenta Siergieja Skripala, o którą posądzana była Rosja.

28.3.- Szef MON Mariusz Błaszczak, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski. Będą one podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu “Wisła”. Błaszczak poinformował, że za system Patriot, razem z systemem zarządzania polem walki, zapłacimy 4 miliardy 750 milionów dolarów.