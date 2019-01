Winogrona – skarbnica witamin

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

W Nowy Rok uczestniczyłam w biesiadzie, gdzie min. serwowano hiszpańskie wina, do których podano deskę serów w towarzystwie kolorowych winogron, fig i orzechów. Pan domu nie musiał nikogo namawiać do degustacji. Ponadto podczas wieczoru uraczył nas opowieścią o cudownych właściwościach winogron i tradycjach z nimi związanych. Skończył ją słowami: – “Kiedy w noc sylwestrową słyszymy »Zaraz dwunasta!« chwytamy za kieliszki do szampana albo po prostu za butelki i za kurtki, żeby Nowy Rok przywitać na dworze oglądając sztuczne ognie, przytulając się do najbliższych i składając sobie życzenia. W tym samym czasie moi przyjaciele w H iszpanii obierają i usuwają pestki z ostatnich winogron. Całe rodziny zbierają się przed telewizorem, żeby obejrzeć transmisję telewizyjną »las 12 campanadas« spod madryckiego Puerta del Sol i przy niej zjeść 12 winogron mających zapewnić szczęście w Nowym Roku. Gdy u nas rozbrzmiewają fajerwerki, strzelają korki od szampana, zewsząd słychać radosne śmiechy i życzenia, w H iszpanii słychać tylko dzwony wybijające północ, a miliony H iszpanów w ciszy, skupieniu i pośpiechu zjada kolejne winogrona – grono po gronie, jedno po każdym uderzeniu dzwonu. Dopiero po nich można otworzyć szampana i złożyć sobie życzenia.”

Po powrocie do domu postanowiłam przyjrzeć się bliżej winogronom. Zatem…..

Winogrona to owoce, których właściwości były znane już 5 tys. lat p.n.e. Wówczas znalazły zastosowanie m.in. jako środek na dolegliwości układu pokarmowego, skaleczenia i rany. Są skarbnicą witamin i składników mineralnych. Zawierają witaminy C i A, witaminy z grupy B, potas, fosfor oraz wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo. Ponadto należą do nielicznych owoców zawierających jod – niezbędny dla funkcjonowania tarczycy. Są także zasadotwórcze, co pomaga w pozbyciu się nagromadzonych w organizmie kwasów. Poza tym z winnych jagód powstaje najlepsze wino, zdrowy olej i smaczne rodzynki.

Winogrona to nie tylko przyjemność dla podniebienia – owocami, sokiem winogronowym, a nawet winem można leczyć wiele chorób, a leczenie ma swoją własną nazwę: ampeloterapia. To oczywiście dział medycyny niekonwencjonalnej. Rodzinny lekarz może nam powiedzieć jedynie, że lampka czerwonego wina od czasu do czasu nie zaszkodzi. Winogrona zawdzięczają swoje antynowotworowe właściwości flawonoidom, które znajdują się w pestkach, skórkach i szypułkach winogron, a także witaminom C i A. Flawonoidy, jak również witaminy C i A, to naturalne przeciwutleniacze (inaczej antyoksydanty), które wymiatają z organizmu wolne rodniki, odpowiedzialne m.in. za rozwój chorób nowotworowych. Jak wynika z dotychczasowych badań naukowców, wyciąg z nasion winogron skutecznie niszczy komórki rakowe w hodowli, m.in. raka skóry, sutka, jelita, płuc, żołądka, prostaty.

Najwartościowsze są winogrona ciemnofioletowe, ponieważ zawierają najwięcej flawonoidów – naturalnych przeciwutleniaczy. Odmiany ciemne są bogatsze także w żelazo. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan na łamach serwisu EurekAlert przekonują, że zielone, czerwone i czarne winogrona pomagają obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć odporność na insulinę, a co za tym idzie – zmniejszają ryzyko rozwoju chorób serca i cukrzycy.

Winogrona mogą wspomóc proces odchudzania, gdyż zawarty w nich resweratrol wspomaga redukcję masy ciała. Osoby na diecie odchudzającej powinny jednak jadać winogrona z umiarem, ponieważ należą do owoców dość kalorycznych: porcja 100 g to 69 kcal. Winogrona mają niski indeks glikemiczny (IG= 45), jednak mimo to cukrzycy powinni ich unikać. Zawierają bowiem sporo (12-25 proc.) cukru, głównie łatwo przyswajalnej glukozy i fruktozy. Warto wiedzieć, że kiść winogron zawiera ok. 5 kostek cukru.

Winogrona nadają się na sok, a ze względu na duże ilości pektyn – także na galaretkę oraz inne przetwory. Pasują też do mięs (np. indyka, wieprzowiny) i sera – zarówno żółtego, jak i pleśniowego. Winogrona świetnie nadają się do sałatek owocowych, ciast i deserów. Można je także dodawać do wytrawnych surówek. Zastosowanie w kuchni znalazły też liście winorośli do przygotowania dań kuchni libańskiej i greckiej czyli miniaturowych gołąbków. Marynowane liście można kupić w dobrych sklepach spożywczych.

Każdy wie, że poddane fermentacji winogrona zmieniają się w wino. Natomiast z pestek winogron wytłaczany jest olej. Ze względu na obecność bardzo dużych ilości kwasów tłuszczowych omega-6 i niekorzystny stosunek omega-6 do omega-3, olej ten nie jest polecany w zrównoważonej, prozdrowotnej diecie. Nadmierne spożycie kwasów tłuszczowych omega-6 przyczynia się do powstawania przewlekłych stanów zapalnych i zwiększa ryzyko wielu chorób.

Suszone jagody winogron to rodzynki. Przed dodaniem do ciasta warto je namoczyć w rumie albo słodkim winie – najlepiej z winogron.

W sklepie należy wybierać grona z jagodami równej wielkości, bez śladów obicia, a przed zjedzeniem starannie je umyć pod bieżącą wodą. Najlepiej jeść je z pestkami i skórką, gdyż korzystnie wpływają na perystaltykę jelit.

Kilka ciekawostek na temat winogron

Tak zwane winogrona bezpestkowe, sprzedawane coraz powszechniej w sklepach, wcale nie są pozbawione pestek. W rzeczywistości posiadają one pestki, jednak pewna mutacja genetyczna nie pozwala pestkom wytworzyć twardej okrywy utrudniającej jedzenie.

Istnieje ponad 10 tysięcy odmian winogron, z których wytwarza się wino, co przekłada się na setki rodzajów mniej lub bardziej szlachetnego trunku. Z pewnością jednymi z najdziwniejszych winogron są te nazywane “palcami wiedźmy” – a to ze względu na ich specyficzny, podłużny kształt.

Kilka dolarów za kiść winogron to cena może nieszczególnie atrakcyjna, ale jednak przystępna. Wszystko zależy jednak od odmiany. Ta najdroższa – uprawiana jedynie w Japonii – osiąga zawrotne ceny. Już sam fakt, że ktoś zdecydował się zapłacić 26 dolarów za 700-gramową kiść, wydaje się szalony, ale ceny w dalszym ciągu rosną. W 2016 roku za podobną ilość winogron Ruby Roman zapłacono 8400 dolarów! Co jest szczególnego w winogronach Ruby Roman? Czerwony kolor i duży rozmiar – pojedyncze winogrona mają wielkość piłeczek do ping-ponga.

Zarówno winogrona, jak i rodzynki są bardzo szkodliwe dla psów. Mogą poważnie uszkodzić im nerki, skutkując wymiotami, biegunką i zatrzymaniem produkcji moczu, a wreszcie śpiączką. Poważne zatrucia zwykle kończą się śmiertelnie. Co sprawia, że akurat winogrona i rodzynki tak bardzo szkodzą psom – tego jeszcze nie wiadomo.

Najstarsza winorośl na świecie rośnie w Słowenii. Pomimo skomplikowanej historii przetrwała trudne czasy, od wojen napoleońskich po bombardowania podczas II wojny światowej, i w dalszym ciągu owocuje, wydając każdego roku od 35 do 55 kilogramów winogron. Wytwarza się z nich 100 butelek (pojemności 250 ml) wina rocznie.

W Kolumbii, podczas kolacji wigilijnej, każdy z obecnych otrzymuje dwanaście winogron. Każde z nich symbolizuje jedno życzenie, które samodzielnie musimy ułożyć. Dopiero, gdy przygotujemy osobisty zestaw życzeń, możemy zjeść wszystkie owoce. Do tradycji związanych ze spożywaniem świątecznego posiłku, należy również dopisać zwyczaj praktykowany w Finlandii. W tym skandynawskim kraju, przy bożonarodzeniowym stole, nie może zabraknąć specjalnego napoju – grogu – czerwonego wina z dodatkiem ziół, migdałów i rodzynek