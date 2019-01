Zmień tłuszcze (najlepiej od dziś)

Reklamy powtarzają nam do znudzenia, że powinniśmy jeść mniej tłuszczów. Jednak wszystko zależy od tego, jakich tłuszczów!

Prawda jest taka, że my, Europejczycy, jemy zdecydowanie za dużo niedobrych tłuszczów i za mało dobrych tłuszczów.

Więcej tłuszczów = mniej zawałów serca

Wiem, to zupełnie odwrotnie niż wszyscy (lub prawie wszyscy) powtarzają. Wszędzie nas straszą skutkami jedzenia tłuszczów nasyconych. “Te tłuszcze są trucizną”. “Zatykają tętnice!”

Tak uważano w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. I nadal wszyscy to powtarzają. Jak stara, zdarta płyta. Jednak, gdy sięgniemy do literatury naukowej, wyłania się inny obraz:

Badania nie wykazały żadnego związku pomiędzy spożyciem tłuszczów nasyconych a wskaźnikiem śmiertelności ze wszystkich przyczyn, chorobą wieńcową, wskaźnikiem śmiertelności z powodu choroby wieńcowej (w tym z powodu zawału serca), udarem niedokrwiennym mózgu (z powodu zatkanej tętnicy) ani cukrzycą typu 2, u zdrowych osób dorosłych – przypomina autor artykułu opublikowanego w kwietniu 2017 r. w “British Journal of Sports Medicine”. Wbrew opinii lekarzy i ogółu społeczeństwa, teoria, wedle której tłuszcze nasycone zatykają tętnice, jest nieprawdziwa1.

Wiele badań wykazało, że zmniejszenie spożycia tłuszczów NIE zmniejsza poziomu występowania zawałów serca2. W jednym, dużym badaniu (Predimed) wykazano nawet, że jest odwrotnie: po zwiększeniuspożycia ilości tłuszczu, liczba zawałów się zmniejszyła!

Jedz więcej oliwy z oliwek i oleju z orzechów włoskich

W tym badaniu uczestnikami byli mężczyźni i kobiety, w starszym wieku, bez żadnej zdiagnozowanej choroby serca.

Za to wszyscy chorowali na cukrzycę typu 2 lub występowały u nich co najmniej trzy główne czynniki ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu LDL, niski poziom cholesterolu HDL, nadwaga lub otyłość, występowanie w przeszłości u członków rodziny przedwczesnej choroby sercowonaczyniowej.

Czyli typowy przykład osób, którym obecna medycyna grozi, że jeśli nie zrezygnują ze wszystkich “dobrych rzeczy”, nieuchronnie czekają je najgorsze nieszczęścia. “Proszę jeść pełnoziarnisty ryż!”, “Pełnoziarniste pieczywo!”, “Pełnoziarnisty makaron!”, “I przede wszystkim żadnego masła, oleju ani sosów!” Jednak w tym badaniu lekarze pokazali inteligencję i otwartość umysłu, i dali uczestnikom dokładnie odwrotne zalecenie.

Poprosili uczestników o znaczne zwiększenie spożycia oliwy z oliwek i oleju z orzechów włoskich oraz o przestrzeganie diety śródziemnomorskiej bez żadnych ograniczeń kalorycznych, czyli bez starania się jeść mniej. Efekt: liczba zawałów serca zmniejszyła się!3

Postaw raczej na lepszą jakość niż mniejszą ilość

Aby być zdrowym (co moim zdaniem oznacza także, aby nie być zbyt grubym), konieczny jest zdrowy styl życia. A ten zaczyna się od zdrowego odżywiania. Jeśli będziesz spożywać produkty naturalne, zdrowe i bogate w niezbędne składniki odżywcze, będziesz mieć mniejszą ochotę na podjadanie. Już nie będziesz mieć dużej potrzeby zbytniego najadania się albo sięgania po alkohol, papierosy lub słodycze tylko po to, aby się dobrze poczuć.

Śmieciowe, niezdrowe jedzenie rozregulowuje organizm na każdym poziomie: zły tłuszcz w organizmie, zatkane tętnice, za wysoki poziom cukru we krwi, nieświeży oddech, chora wątroba, problemy jelitowe…

Zbyt duża masa ciała oznacza także zbytnie obciążenie stawów. Pojawia się choroba zwyrodnieniowa stawów. Człowiek rusza się coraz mniej, pogarsza się jakość snu i nastrój. Wypadają włosy, starzeje się skóra, pogarsza się stan zębów i oczu!

Trzeba się dobrze odżywiać nie tylko po to, “żeby schudnąć” lub aby dobrze wyglądać na plaży. Spadek masy ciała jest naturalną konsekwencją odżywiania się zdrowo i naturalnie.

Należy unikać olejów wytwarzanych przemysłowo: oleju sojowego, oleju słonecznikowego, oleju kukurydzianego, oleju z nasion winogron… Widziałeś kiedyś z bliska ziarno kukurydzy? Wiesz, ile procesów przemysłowych potrzeba, aby pozyskać olej z kukurydzy?

O jakich dobrych tłuszczach mowa?

Dobre tłuszcze znajdują się w awokado, orzechach laskowych, migdałach, orzechach makadamia, orzechach pekan, oleju z orzechów włoskich, oleju rzepakowym, ekologicznych jajkach pochodzących od kur karmionych nasionami lnu (które zawierają dużo omega-3). Jadaj także małe tłuste ryby z zimnych mórz: sardynki, a także sardele (anchois), śledzie i makrele.

Możesz nawet jeść masło i nasycone tłuszcze zwierzęce. W niedawno przeprowadzonym w Norwegii badaniu, obejmującym osoby spożywające bardzo dużo tłuszczów (stanowiły w ich diecie 73 ogółu kalorii), kardiolog Ottar Nygard stwierdza, że bardzo wysokie spożycie nasyconych tłuszczów nie zwiększyło ryzyka chorób sercowo-naczyniowych4.

Jednakże z uwagi na to, że jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na układ sercowo- naczyniowy, właśnie te kwasy tłuszczowe należy wybierać przede wszystkim.

Najlepsi we Francji eksperci ds. żywienia (strona internetowa La Nutrition) zalecają następujące spożycie:

• Kobiety: jedna łyżka oliwy z oliwek, jedna łyżka oleju rzepakowego i jedna łyżka oleju kokosowego (zamiast oleju kokosowego może być 12 g masła).

• Mężczyźni: po półtorej łyżki każdego z wyżej wymienionych (zamiast oleju kokosowego może być 15 g masła)5.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

