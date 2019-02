GAZETA dziennik Polonii w Kanadzie

Pamiętam, że jako dziecko, oglądając w telewizji pierwszy w życiu mecz hokejowy, byłem zafascynowany tym sportem. Urzekło mnie, że w przeciwieństwie do piłki nożnej gra toczyła się także za bramkami i była o wiele szybsza i bardziej widowiskowa. Niestety w naszym kraju od zawsze lodowe areny przegrywały z tymi porośniętymi zieloną trawą. A dziecku, mieszkającemu w Warszawie w latach 80-tych, trudno było rozwijać hokejowe zainteresowania i choćby śledzić jakiekolwiek rozgrywki hokejowe. (…) Historia hokeja Każdy wie, że Kanada to ojczyzna hokeja. I choć prawda jest jednak nieco inna, to w kraju Klonowego Liścia nikt nie chce o niej słyszeć. Kanadyjczycy uważają, że hokej został wymyślony u nich. Jedyne spory jakie mogą toczyć w tej kwestii, to ewentualnie w której części kraju, w którym roku lub kto ostatecznie wymyślił i spisał reguły. To ich sport narodowy, który kochają i poświęcają mu dużo więcej uwagi niż przeciętny Europejczyk, czy mieszkaniec Ameryki Południowej poświęca piłce nożnej. Teoretycznie początki hokeja sięgają końca XV wieku lub nawet czasów wcześniejszych, a sport wywodzi się z Anglii lub Francji. W XVI wiecznym malarstwie Pietera Bruegel’a można zaobserwować ludzi jeżdżących po lodzie z zakrzywionymi kijami. W kolejnych stuleciach również można odnaleźć pojedyncze sceny z hokeistami w innych obrazach malarzy niderlandzkich.



Ale za prawdziwy początek rozwoju tej dyscypliny uważa się zdecydowanie pierwszą połowę XIX wieku, a za jej kolebkę – tereny obecnej Kanady. Stacjonujący w prowincjach Ontario, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik żołnierze angielscy, szkoccy i irlandzcy, z braku możliwości uprawiania zimą innych sportów grupowych, zaczęli masowo uprawiać hokej na lodzie. Z czasem sport zaczął przybierać coraz bardziej współczesny obraz. Popularyzacja dyscypliny zbiegała się w czasie z utworzeniem Państwa Kanadyjskiego, co być może miało duży wpływ na popularność hokeja i stanowiło czynnik zjednoczeniowy prowincji. Pierwszy mecz hokeja na lodzie w hali zorganizowano 3 marca 1875 roku w Victoria’s Skating Rink w Montrealu. Oczywiście różnił się on bardzo od tego jak mecze wyglądają dzisiaj, ale podstawowe zasady były podobne. Wówczas drużyny składały się z dziewięciu zawodników, którzy grali drewnianym krążkiem. Od tamtego momentu rozwój dyscypliny w Kanadzie, a następnie w wielu krajach świata, zaczął postępować błyskawicznie. Zaczęto spisywać zasady, tworzyć organizacje i kluby hokejowe. Dziś w hokeja gra się co najmniej w 80 państwach na świecie, w tym tak egzotycznych jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nowa Zelandia czy Meksyk. Kanadyjczycy obok Amerykanów, Rosjan, Czechów i Skandynawów należą do najlepszych na świecie.



