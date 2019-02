Film z Polą Negri w Ottawie Wraz z synagogą Temple Israel zapraszamy Państwa na pokaz filmu niemego z roku 1918 „The Yellow Ticket” z Polą Negri w roli głównej, połączony z koncertem muzyki klezmerskiej w wykonaniu skrzypaczki Alicii Svigals i pianistki Marilyn Lerner. Wszystkie kopie filmu poza jedną zostały zniszczone na polecenie Hitlera. Film przedstawia drogę młodej żydowskiej dziewczyny z Warszawy ku spełnieniu marzenia o studiach medycznych. Przy okazji – zawiera też portret społeczności Żydów warszawskich, zarejestrowany w momencie, w którym nikt nie mógł przewidzieć wydarzeń, które miały nastąpić: utworzenia i likwidacji getta warszawskiego wraz ze wszystkimi jego mieszkańcami przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Ambasada RP w Ottawie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.