Samolot zakopał się w śniegu Samolot linii WestJet z Calgary miał spore opóźnienie po tym, jak po obfitych opadach śniegu utknął na pasie startowym na lotnisku Toronto Pearson w nocy w środę. Przedstawiciele linii lotniczej powiedzieli, że lot WS670 wylądował około godziny 22:00 i utknął w śniegu. Przedstawiciele WestJet powiedzieli, że samolotowi 737-700 udało się wycofać ze śniegu i podjechać do bramy na własnych silnikach, bez pomocy. Żaden z 123 pasażerów i sześciu członków załogi lotniczej na pokładzie nie odniósł obrażeń. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search







































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.